Какие кроссоверы и внедорожники стали самыми востребованными в 2021 году
При этом на 22,8% выросла средняя цена бэушных SUV, достигнув показателя 798 000 рублей. Это чуть больше общерыночного подорожания в целом (+20,8%).
Продукция «АвтоВАЗа» по-прежнему вне конкуренции. Подержанные внедорожники Lada 4x4 («Нива») раскупались в 2021-м охотнее всего. Оно и понятно – средняя стоимость таких машин устраивает большинство покупательской аудитории страны - 185 000 рублей (рост - 10,1% к 2020-му).
Далее в ТОП-5 расположились Toyota RAV4 (1 340 000 рублей, рост – 30,7%), Nissan Qashqai (810 000 рублей, рост – 24,6%).
Есть раскладка по регионам России, и она тоже интересная. Оказывается, «Ниву» брали лучше других практически везде, кроме Архангельской, Вологодской, Самарской, Кировской и Ульяновской областей. Там победу одержал Chevrolet Niva. В Москве и Московской области первую строчку занял Nissan X-Trail, а жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области отдали предпочтение Volkswagen Tiguan.
Эксперты сервиса констатируют: «Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян. Их доля в общих продажах на рынке с пробегом по итогам 2021 года – около 20%.
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 980 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 1 099 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 350 000 РChevrolet Niva 2008 в Москве
- 349 000 РChevrolet Niva 2008 в Москве
- 1 360 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 570 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 310 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 1 380 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 420 000 РRenault Duster 2017 в Москве
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