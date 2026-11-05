Почему хваленый полный привод не спасет кроссовер в глубоком снегу и какая деталь на самом деле решает всё

Какие кроссоверы лучше подготовлены к российским зимним дорогам: разбираем честный клиренс и хитрые «зимние пакеты»

Комплектации различаются по подогревам и способам подготовки автомобиля. На заснеженной дороге важны геометрия кузова и привод. Разбираем нюансы популярных моделей и зимней эксплуатации.

Комплектации различаются по подогревам и способам подготовки автомобиля. На заснеженной дороге важны геометрия кузова и привод. Разбираем нюансы популярных моделей и зимней эксплуатации.

На зимней дороге возможности кроссовера зависят не от одной кнопки на панели. Глубокий снег проверяет дорожный просвет и работу полного привода, а мороз сразу показывает, насколько удобны подогревы и запуск двигателя.

Сначала стоит оценить, что поможет выбраться из нерасчищенного двора. Subaru Forester выделяется постоянным полным приводом Symmetrical AWD и клиренсом 220 мм. В стандартное оснащение модели входит комплекс водительских ассистентов EyeSight. У Jaecoo J7 дорожный просвет составляет около 196 мм, полный привод помогает на скользком покрытии. Nissan X-Trail (T32) располагает клиренсом около 200 мм и интеллектуальной муфтой управления приводом. Это один из вариантов для семейных поездок за город.

У Hyundai Tucson и Kia Sportage полный привод чаще подключаемый. Он помогает при старте на скользком покрытии, но продолжительное буксование способно перегреть муфту. Поэтому на снегу важно не допускать длительной пробуксовки.

Снежная каша на стекле и замерзший салон также влияют на повседневную эксплуатацию. Согласно описанию комплектации, Tenet Plus L6 уже в базовой версии оснащен дистанционным запуском и подогревом обоих рядов сидений. Обогреваются руль и лобовое стекло; форсунки омывателя также подогреваются. Так автомобиль можно заранее подготовить к поездке.

В комплектации Elite у Haval Dargo предусмотрен подогрев передних и задних сидений. Руль и лобовое стекло также можно обогреть, а бачок омывающей жидкости здесь увеличен. На трассе реагенты быстро загрязняют стекло, поэтому дополнительный запас жидкости особенно полезен. Geely Atlas второго поколения оснащен программируемым предпусковым обогревателем, который заранее прогревает автомобиль. У Chery Tiggo 9 есть зимний режим проекционного дисплея с голубоватой индикацией. Обогрев предусмотрен для стекол и зеркал, а также для сидений обоих рядов и руля.

Список оснащения не отменяет базовых мер безопасности. Полный привод сам по себе не сокращает тормозной путь: нужны качественные зимние шины и исправный аккумулятор. Перед покупкой полезно проверить защиту днища. Лед и плотные снежные брустверы могут повредить картер двигателя или элементы выхлопной системы, если те остались без стальной либо композитной защиты.

Антикоррозийная обработка также указать конкретный факт: дорожные реагенты создают дополнительную нагрузку на кузов. Перед выбором автомобиля полезно изучить отзывы владельцев из своего региона: они подскажут, как работает обогреватель и ведет себя электроника в мороз.