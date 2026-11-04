Не застрянут в снегу: сравнили кроссоверы по зимним опциям, приводу и клиренсу — рассказываем, кто готов к зиме лучше

Не застрянут в снегу: сравнили зимние возможности кроссоверов — от Tenet Plus L6 до Subaru Forester

У Tenet Plus L6 заявлен полный зимний пакет уже в базовой комплектации, а у других моделей набор зависит от версии. Сравнили оснащение кроссоверов и напомнили, почему полный привод не отменяет требований к шинам и уходу за аккумулятором.

У Tenet Plus L6 заявлен полный зимний пакет уже в базовой комплектации, а у других моделей набор зависит от версии. Сравнили оснащение кроссоверов и напомнили, почему полный привод не отменяет требований к шинам и уходу за аккумулятором.

Tenet Plus L6, собранный в России, уже в базовой комплектации предлагает дистанционный запуск и подогрев сидений обоих рядов. Также, греются руль и лобовое стекло, предусмотрен и обогрев форсунок омывателя. Подобный набор закрывает сразу несколько типичных зимних неудобств, но при выборе автомобиля важно смотреть на оснащение конкретной версии.

У китайских моделей перечень опций различается. Например, у Haval Dargo в комплектации Elite доступны подогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Форсунки омывателя также обогреваются. Объем бачка омывающей жидкости увеличен, это практичная особенность для зимней эксплуатации.

Geely Atlas второго поколения предлагает обогрев всех сидений и руля, лобовое стекло также подогревается. Есть обогрев стеклоочистителей и форсунок. В оснащение входят программируемый предпусковой обогреватель и удаленный запуск, поэтому подготовить автомобиль к поездке можно заранее.

У Chery Tiggo 9 предусмотрен подогрев стекол и зеркал, сидений первого и второго ряда, греется и руль. Отдельная особенность - «зимний режим» проекционного дисплея: цифры приобретают голубоватый оттенок, чтобы быть лучше заметными на фоне снега. Jaecoo J7 выделяется дорожным просветом 196 мм и полным приводом. Водителю также доступны подогревы сидений, руля и лобового стекла.

Набор комфорта - лишь часть зимней подготовки. На заснеженной дороге значение имеет и устройство полного привода: постоянная система AWD или подключаемая муфта с грамотными настройками повышают проходимость в глубоком снегу. У Subaru Forester пятого поколения постоянный полный привод называется Symmetrical AWD, а клиренс составляет около 220 мм. Модель также отличается хорошей обзорностью. Подвеска рассчитана на плохие дороги.

Для семейной эксплуатации в обзоре отмечен Nissan X-Trail поколения T32: у него просторные салон и багажник, удобная посадка, а клиренс составляет около 200 мм. Полный привод обычно подключаемый, с электронным управлением муфтой. Среди корейских моделей названы Hyundai Tucson четвертого поколения с полным приводом и подогревом сидений и руля, а также Kia Sportage до 2021 года. У Sportage подогрев сидений и зеркал есть в теплых комплектациях. Для зимы предпочтительна полноприводная версия.

При выборе стоит учитывать и защиту двигателя с выхлопной системой: высокий клиренс и продуманная конструкция помогают снизить риск повреждений на льду и в снегу. Качество сборки и антикоррозийная обработка важны из-за воздействия дорожных реагентов. Эти характеристики не заменяют проверки конкретной машины и ее комплектации.

Даже хорошо адаптированный кроссовер не заменяет качественных зимних шин и регулярного ухода за аккумулятором. Перед покупкой полезно изучить отзывы владельцев в своем регионе: условия эксплуатации влияют на то, насколько комфортной окажется модель зимой.