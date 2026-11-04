Не застрянут в снегу: сравнили кроссоверы по зимним опциям, приводу и клиренсу — рассказываем, кто готов к зиме лучше

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 ноября 2026, 12:03

Не застрянут в снегу: сравнили зимние возможности кроссоверов — от Tenet Plus L6 до Subaru Forester

Не застрянут в снегу: сравнили зимние возможности кроссоверов — от Tenet Plus L6 до Subaru Forester

Не застрянут в снегу: сравнили кроссоверы по зимним опциям, приводу и клиренсу — рассказываем, кто готов к зиме лучше

Не застрянут в снегу: сравнили зимние возможности кроссоверов — от Tenet Plus L6 до Subaru Forester

У Tenet Plus L6 заявлен полный зимний пакет уже в базовой комплектации, а у других моделей набор зависит от версии. Сравнили оснащение кроссоверов и напомнили, почему полный привод не отменяет требований к шинам и уходу за аккумулятором.

У Tenet Plus L6 заявлен полный зимний пакет уже в базовой комплектации, а у других моделей набор зависит от версии. Сравнили оснащение кроссоверов и напомнили, почему полный привод не отменяет требований к шинам и уходу за аккумулятором.

Tenet Plus L6, собранный в России, уже в базовой комплектации предлагает дистанционный запуск и подогрев сидений обоих рядов. Также, греются руль и лобовое стекло, предусмотрен и обогрев форсунок омывателя. Подобный набор закрывает сразу несколько типичных зимних неудобств, но при выборе автомобиля важно смотреть на оснащение конкретной версии.

У китайских моделей перечень опций различается. Например, у Haval Dargo в комплектации Elite доступны подогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Форсунки омывателя также обогреваются. Объем бачка омывающей жидкости увеличен, это практичная особенность для зимней эксплуатации.

Geely Atlas второго поколения предлагает обогрев всех сидений и руля, лобовое стекло также подогревается. Есть обогрев стеклоочистителей и форсунок. В оснащение входят программируемый предпусковой обогреватель и удаленный запуск, поэтому подготовить автомобиль к поездке можно заранее.

У Chery Tiggo 9 предусмотрен подогрев стекол и зеркал, сидений первого и второго ряда, греется и руль. Отдельная особенность - «зимний режим» проекционного дисплея: цифры приобретают голубоватый оттенок, чтобы быть лучше заметными на фоне снега. Jaecoo J7 выделяется дорожным просветом 196 мм и полным приводом. Водителю также доступны подогревы сидений, руля и лобового стекла.

Набор комфорта - лишь часть зимней подготовки. На заснеженной дороге значение имеет и устройство полного привода: постоянная система AWD или подключаемая муфта с грамотными настройками повышают проходимость в глубоком снегу. У Subaru Forester пятого поколения постоянный полный привод называется Symmetrical AWD, а клиренс составляет около 220 мм. Модель также отличается хорошей обзорностью. Подвеска рассчитана на плохие дороги.

Для семейной эксплуатации в обзоре отмечен Nissan X-Trail поколения T32: у него просторные салон и багажник, удобная посадка, а клиренс составляет около 200 мм. Полный привод обычно подключаемый, с электронным управлением муфтой. Среди корейских моделей названы Hyundai Tucson четвертого поколения с полным приводом и подогревом сидений и руля, а также Kia Sportage до 2021 года. У Sportage подогрев сидений и зеркал есть в теплых комплектациях. Для зимы предпочтительна полноприводная версия.

При выборе стоит учитывать и защиту двигателя с выхлопной системой: высокий клиренс и продуманная конструкция помогают снизить риск повреждений на льду и в снегу. Качество сборки и антикоррозийная обработка важны из-за воздействия дорожных реагентов. Эти характеристики не заменяют проверки конкретной машины и ее комплектации.

Даже хорошо адаптированный кроссовер не заменяет качественных зимних шин и регулярного ухода за аккумулятором. Перед покупкой полезно изучить отзывы владельцев в своем регионе: условия эксплуатации влияют на то, насколько комфортной окажется модель зимой.

Упомянутые модели: Haval Dargo (от 2 999 000 Р), Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Chery Tiggo 9, Jaecoo J5, TENET T4
Упомянутые марки: Haval, Geely, Chery, Jaecoo, TENET, Subaru
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Джейку, Тенет, Субару

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Джейку, Тенет, Субару

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Сургут Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться