Топ зимних автомобилей: кроссовер, внедорожник или проверенная «японка» с пробегом — что реально решает на колее, а что — маркетинг

4 ноября 2026, 07:08
Топ моделей для зимы: что выбрать для города, дачи и глубокого снега
Топ моделей для зимы: что выбрать для города, дачи и глубокого снега
На снегу и гололеде возможности кроссовера зависят не от одного полного привода: важны дорожный просвет, настройки электроники и оснащение для морозов. В подборке представлены семь моделей для разных условий и критерии, которые стоит проверить перед покупкой.
На зимней колее многое зависит от запаса под днищем и того, как привод передает тягу на скользком покрытии. Поэтому автомобиль для холодного сезона стоит выбирать под конкретные маршруты: кроссовер для очищенных городских улиц и машина для регулярных поездок по заснеженным дорогам решают разные задачи.
Полный привод помогает распределять момент между осями, когда асфальт покрыт льдом или дорога занесена снегом. Но сам по себе он не отменяет требований к шинам. Для зимней эксплуатации также важны дорожный просвет и системы стабилизации с противоскольжением. В мороз не обойтись без обогрева сидений и руля, а также эффективной отопительной системы.
Renault Duster
Для поездок по глубокому снегу в подборке выделяется Renault Duster. Клиренс 210 мм и геометрия, близкая к внедорожной, помогают проходить снежные завалы и колеи. Подключаемая задняя ось делает полноприводную схему подходящей для заснеженных дорог, модель также рассматривают для поездок на дачу или рыбалку.
У такого выбора есть практичная сторона: Duster описывается как простой в обслуживании автомобиль без претензии на премиальный статус. Он подойдет водителю, которому важнее проходимость, чем эффектный образ. Для города и повседневных поездок в подборке есть другие варианты.
Toyota RAV4
Toyota RAV4 представлена как семейный кроссовер с упором на комфорт и надежность. В версиях с мотором объемом 2,5 литра полный привод помогает на заснеженных дорогах и легком бездорожье. Подвеска и общая настройка рассчитаны на городскую эксплуатацию с возможностью выехать за его пределы; среди преимуществ модели также названа высокая ликвидность на вторичном рынке.
Nissan X-Trail
Для загородных поездок и дачи подходит Nissan X-Trail третьего поколения. Просторный салон дает возможность перевозить зимний инвентарь, а сочетание комфорта и полного привода делает модель универсальной для семейных маршрутов. Отдельно отмечены надежный двигатель и пригодность автомобиля для путешествий.
Hyundai Creta
Если основная нагрузка приходится на город, стоит рассмотреть Hyundai Creta. Для модели указана полноприводная версия, а клиренс составляет 190 мм — этого достаточно для дворов и загородных трасс. В числе ее достоинств также названы надежность и ликвидность на вторичном рынке.
Haval Jolion
Haval Jolion привлекает оснащением и современными электронными помощниками. Полноприводная версия и системы стабилизации могут быть полезны на скользкой дороге, а сам автомобиль в подборке рассматривается как вариант для города и легкого бездорожья.
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny устроен иначе: компактные размеры сочетаются с рамной конструкцией и настоящим полным приводом. Это делает его подходящим для бездорожья, а небольшой кузов удобен в тесных дворах, где снег затрудняет маневры. В первую очередь модель адресована тем, кто выезжает за город на активный отдых.
Toyota RAV4 IV и Honda CR-V
На вторичном рынке в качестве проверенных временем японских вариантов названы Toyota RAV4 IV и Honda CR-V. Их рассматривают для покупателей, которым нужен подержанный автомобиль с репутацией долговечной модели. Однако состояние конкретной машины и затраты на обслуживание все равно стоит оценивать отдельно.
Что проверить перед покупкой
Начать лучше со сценария эксплуатации. Для города в исходном разборе допускается передний привод при условии хороших шин. Если к маршрутам добавляются дача и трасса, предпочтительнее полноприводная версия с достаточным дорожным просветом. Для регулярного бездорожья нужен более серьезный запас проходимости.
По клиренсу ориентир для города составляет не менее 180–185 мм. В регионах с тяжелой зимой предпочтительным назван диапазон от 190 до 210 мм. Эти значения помогают оценить риск контакта днища со снегом, хотя сами по себе не гарантируют проходимость: важны также привод и дорожные условия.
Затем стоит проверить зимнее оснащение. Обогрев сидений и руля, хорошая печка; удаленный запуск также повышает удобство в мороз. Электронные системы ESP и ABS вместе с антипробуксовкой помогают водителю на скользком покрытии. Наличие зимнего режима трансмиссии также может быть полезным.
Покупная цена — лишь часть расходов. Перед выбором конкретной модели имеет смысл выяснить стоимость обслуживания и доступность запчастей. Эти вопросы особенно важны для подержанной машины, где надежность модели не заменяет проверки состояния отдельного экземпляра.
Для ежедневных городских маршрутов в подборке выделены Hyundai Creta и Haval Jolion, для семейных поездок — Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. На более сложные дороги рассчитаны Renault Duster и Suzuki Jimny. Независимо от модели зимние шины остаются обязательной частью подготовки автомобиля к холодному сезону.
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