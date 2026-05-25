Китайские кроссоверы не попали в топ: что показали жёсткие испытания на 100 000 км и какие модели оказались самыми живучими

Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга

Немецкие специалисты провели масштабные тесты кроссоверов с пробегом 100 000 км. В итоговом списке оказались как привычные фавориты, так и неожиданные аутсайдеры. Какие модели удивили надежностью, а какие разочаровали - рассказываем, почему эти результаты важны для российских водителей. Подробности - в материале.

Для российских автолюбителей вопрос надежности кроссоверов с большим пробегом остается одним из самых актуальных. Ведь именно такие машины часто выбирают для семейных поездок, дальних путешествий и каждодневной эксплуатации. Новое исследование, проведенное в Германии, позволяет по-новому взглянуть на привычные модели и понять, какие из них действительно способны выдержать серьезные нагрузки без крупных поломок.

Как сообщает Auto Bild совместно с DEKRA, специалисты подвергли популярные кроссоверы длительным испытаниям: каждый автомобиль прошел 100 000 километров, после чего эксперты полностью разбирали машины и тщательно проверяли состояние двигателя, коробки передач, подвески и кузова. Такой подход позволяет выявить не только явные, но и скрытые дефекты, которые могут проявиться только после длительной эксплуатации.

В лидерах оказались Seat Ateca с мотором 1.4 TSI и Volkswagen T-Cross 1.0 TSI. Оба автомобиля получили высшую оценку - 1, а количество выявленных неисправностей оказалось минимальным. На третьем месте - Mazda CX-5 второго поколения с дизельным двигателем 2,2 литра. В топ также вошли Cupra Formentor, Audi Q5 Sportback, Kia Sportage, Volvo XC60, BMW X1, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Эти модели показали стабильную работу основных узлов даже после серьезного пробега.

Однако не все кроссоверы выдержали испытание временем. Самым проблемным оказался дизельный Subaru XV первого поколения (он же Crosstrek). У этой модели выявили преждевременный износ сцепления, повреждение поршней и коррозию элементов подвески. Итог - одна из худших оценок, 4 балла. Не порадовал и дизельный Audi Q3: у него фиксировались сбои лямбда-зонда, проблемы с коробкой передач и системой рециркуляции выхлопных газов.

Интересно, что среди лидеров рейтинга практически не оказалось китайских моделей. Эксперты объясняют это тем, что большинство таких автомобилей пока слишком недавно представлены на европейском рынке и не успели пройти столь длительные испытания. С 2014 года подобные тесты позволяют объективно оценить, насколько выбранная модель способна прослужить без серьезных вложений в ремонт.

Для российских покупателей эти результаты могут стать ориентиром при выборе подержанного кроссовера. Ведь именно надежность после 100 000 км пробега часто определяет, насколько выгодной окажется покупка в долгосрочной перспективе. По имеющимся данным, регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников существенно увеличивают срок службы даже у моделей, которые не попали в число лидеров. Важно помнить, что условия эксплуатации в России могут отличаться от европейских, однако общие тенденции сохраняются: проверенные временем кроссоверы реже требуют дорогостоящего ремонта и дольше сохраняют свою стоимость на вторичном рынке.