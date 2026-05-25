Китайские кроссоверы не попали в топ: что показали жёсткие испытания на 100 000 км и какие модели оказались самыми живучими

25 мая 2026, 14:59
Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга
Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга
Немецкие специалисты провели масштабные тесты кроссоверов с пробегом 100 000 км. В итоговом списке оказались как привычные фавориты, так и неожиданные аутсайдеры. Какие модели удивили надежностью, а какие разочаровали - рассказываем, почему эти результаты важны для российских водителей. Подробности - в материале.
Для российских автолюбителей вопрос надежности кроссоверов с большим пробегом остается одним из самых актуальных. Ведь именно такие машины часто выбирают для семейных поездок, дальних путешествий и каждодневной эксплуатации. Новое исследование, проведенное в Германии, позволяет по-новому взглянуть на привычные модели и понять, какие из них действительно способны выдержать серьезные нагрузки без крупных поломок.
Как сообщает Auto Bild совместно с DEKRA, специалисты подвергли популярные кроссоверы длительным испытаниям: каждый автомобиль прошел 100 000 километров, после чего эксперты полностью разбирали машины и тщательно проверяли состояние двигателя, коробки передач, подвески и кузова. Такой подход позволяет выявить не только явные, но и скрытые дефекты, которые могут проявиться только после длительной эксплуатации.
В лидерах оказались Seat Ateca с мотором 1.4 TSI и Volkswagen T-Cross 1.0 TSI. Оба автомобиля получили высшую оценку - 1, а количество выявленных неисправностей оказалось минимальным. На третьем месте - Mazda CX-5 второго поколения с дизельным двигателем 2,2 литра. В топ также вошли Cupra Formentor, Audi Q5 Sportback, Kia Sportage, Volvo XC60, BMW X1, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Эти модели показали стабильную работу основных узлов даже после серьезного пробега.
Однако не все кроссоверы выдержали испытание временем. Самым проблемным оказался дизельный Subaru XV первого поколения (он же Crosstrek). У этой модели выявили преждевременный износ сцепления, повреждение поршней и коррозию элементов подвески. Итог - одна из худших оценок, 4 балла. Не порадовал и дизельный Audi Q3: у него фиксировались сбои лямбда-зонда, проблемы с коробкой передач и системой рециркуляции выхлопных газов.
Интересно, что среди лидеров рейтинга практически не оказалось китайских моделей. Эксперты объясняют это тем, что большинство таких автомобилей пока слишком недавно представлены на европейском рынке и не успели пройти столь длительные испытания. С 2014 года подобные тесты позволяют объективно оценить, насколько выбранная модель способна прослужить без серьезных вложений в ремонт.
Для российских покупателей эти результаты могут стать ориентиром при выборе подержанного кроссовера. Ведь именно надежность после 100 000 км пробега часто определяет, насколько выгодной окажется покупка в долгосрочной перспективе. По имеющимся данным, регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников существенно увеличивают срок службы даже у моделей, которые не попали в число лидеров. Важно помнить, что условия эксплуатации в России могут отличаться от европейских, однако общие тенденции сохраняются: проверенные временем кроссоверы реже требуют дорогостоящего ремонта и дольше сохраняют свою стоимость на вторичном рынке.
Похожие материалы Сеат, Фольксваген, Мазда, Купра, Ауди, Киа, Вольво, БМВ, Хендай, Субару
-
25.05.2026, 13:23
Пять причин не спешить с покупкой кроссовера: скрытые минусы популярных моделей
Кроссоверы давно стали символом статуса и удобства, но их покупка может обернуться лишними расходами и разочарованием. Разбираемся, почему мода на такие автомобили не всегда совпадает с реальными потребностями, и какие варианты могут оказаться выгоднее именно сейчас.Читать далее
-
24.05.2026, 05:38
Пять автомобилей 2026 года для водителей старшего возраста: комфорт, простота и безопасность
В 2026 году эксперты составили рейтинг автомобилей, которые максимально удобны для водителей старшего возраста. В подборке - только те модели, что сочетают простоту управления, комфортную посадку и высокий уровень безопасности. Почему именно эти машины оказались в списке и на что обратить внимание при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
21.05.2026, 06:59
Китайские автогиганты выходят на европейский рынок: что ждет российский автопром
Китайские производители автомобилей активно осваивают Европу, а российский рынок сталкивается с новыми вызовами: параллельный импорт, снижение цен и появление свежих моделей. Как эти перемены повлияют на привычный баланс сил и что это значит для покупателей в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 14:01
Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации
Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 07:30
Mazda CX-5 после рестайлинга: реальные плюсы и минусы глазами владельцев
Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга продолжает вызывать жаркие обсуждения среди российских автолюбителей. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые редко встречаются в официальных обзорах. Почему одни готовы мириться с недостатками, а другие разочаровываются - подробности в нашем анализе.Читать далее
-
19.05.2026, 13:31
Пять гибридных кроссоверов, которые недооценили на рынке в 2026 году
Эксперты назвали пять гибридных кроссоверов, которые часто остаются в тени популярных моделей. Почему именно эти авто заслуживают большего внимания, какие плюсы они скрывают и на что стоит обратить внимание при выборе - разбираемся, что изменилось на рынке и какие детали часто упускают даже опытные водители.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Сеат, Фольксваген, Мазда, Купра, Ауди, Киа, Вольво, БМВ, Хендай, Субару
-
25.05.2026, 13:23
Пять причин не спешить с покупкой кроссовера: скрытые минусы популярных моделей
Кроссоверы давно стали символом статуса и удобства, но их покупка может обернуться лишними расходами и разочарованием. Разбираемся, почему мода на такие автомобили не всегда совпадает с реальными потребностями, и какие варианты могут оказаться выгоднее именно сейчас.Читать далее
-
24.05.2026, 05:38
Пять автомобилей 2026 года для водителей старшего возраста: комфорт, простота и безопасность
В 2026 году эксперты составили рейтинг автомобилей, которые максимально удобны для водителей старшего возраста. В подборке - только те модели, что сочетают простоту управления, комфортную посадку и высокий уровень безопасности. Почему именно эти машины оказались в списке и на что обратить внимание при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
21.05.2026, 06:59
Китайские автогиганты выходят на европейский рынок: что ждет российский автопром
Китайские производители автомобилей активно осваивают Европу, а российский рынок сталкивается с новыми вызовами: параллельный импорт, снижение цен и появление свежих моделей. Как эти перемены повлияют на привычный баланс сил и что это значит для покупателей в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 14:01
Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации
Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 07:30
Mazda CX-5 после рестайлинга: реальные плюсы и минусы глазами владельцев
Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга продолжает вызывать жаркие обсуждения среди российских автолюбителей. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые редко встречаются в официальных обзорах. Почему одни готовы мириться с недостатками, а другие разочаровываются - подробности в нашем анализе.Читать далее
-
19.05.2026, 13:31
Пять гибридных кроссоверов, которые недооценили на рынке в 2026 году
Эксперты назвали пять гибридных кроссоверов, которые часто остаются в тени популярных моделей. Почему именно эти авто заслуживают большего внимания, какие плюсы они скрывают и на что стоит обратить внимание при выборе - разбираемся, что изменилось на рынке и какие детали часто упускают даже опытные водители.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее