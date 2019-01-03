3 января 2019, 22:32

Какие курьезы произошли на дорогах страны в первые дни каникул

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В период новогодних каникул обычно происходят события, которые принято называть курьезными. Автопортал 110km.ru сделал небольшую подборку таких новостей, дабы внести в событийную ленту некое разнообразие.
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Так, например, под самый праздник Нового года, 31 декабря 2018-го, в 19:10 на 1 километре автоподъезда к селу Липицы Тульской области от автодороги «Чернь-Медведки» 38-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода, мужчину в возрасте 54 лет.

Вроде бы, ничего особенного – подобных случаев сотни и даже тысячи. Однако пикантность ситуации заключается в том, что туляк… лежал на одной из полос проезжей части Как информирует УГИБДД по тульской области, мужчина «получил травмы различной степени тяжести», с которыми его отвезли в ближайшее медучреждение.

А тем временем на одной из улиц Новосибирска в автомобиле застрял 2-летний малыш. Как оказалось, у транспортного средства банально заблокировались двери. К счастью, автомобиль находился на прогреве, поэтому мальчику было тепло и комфортно. Приехавшие на место ЧС спасатели обнаружили, что человечек расположился в кресле и наблюдал, как с наружной стороны автомобиля туда-сюда мечется отец.

МЧСники – ребята бывалые, разблокировать дверь умудрились за какие-то полторы минуты и тут же открыли доступ родителя к своему чаду. Отмечается, что ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В приграничной Нарве снегоуборочная машина сломала парковочный автомат на местной площади. Произошло это во время погрузки снега – водитель просто не заметил парковочный автомат и совершил наезд.

По словам Дмитрия Дьякова, главного специалиста службы охраны порядка городской управы Нарвы, данный курьезный  случай признали страховым. Фирма, занимающаяся организацией платной парковки на площади, заявила, что смонтирует новый автомат в самое ближайшее время. А пока предлагает оплачивать парковку по сотовому телефону, пояснив, что «поломка парковочного автомата не освобождает от платы за парковку».

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2 января наступившего года на автомобильной дороге «Кола – Лотта» в Мурманской области перевернулся снегоход. Информация об аварии поступила на пульт дежурной службы «01». На место выехала бригада спасателей. Они произвели необходимые работы по ограждению места ДТП и обеспечению безопасности. Водитель снегохода, к счастью, не пострадал. Информация о том, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, не озвучена.

Другая история с участием снегохода имела место в Магаданской области. Спасателей попросили   оказать помощь в поиске рыбаков в районе бухты Мелководная в Ольском городском округе. Оказалось, что двое магаданцев убыли на рыбалку за неделю до Нового года и должны были вернуться через 3 дня. Связь с ними была прервана, а телефоны выключены.

К решению проблемы подключились спасатели поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра. На автомобиле они преодолели 35 км пути в направлении бухты Мелководная, после чего продолжили путь на снегоходе по причине труднопроходимой местности.

Вскоре рыбаков удалось обнаружить. Снегоход, на котором они решили добраться до места клева, внезапно сломался, и горе-путешественники вынуждены были каким-то образом коротать дни без сотовой связи. МЧСники довезли неудачников до областного центра, от предложенной медпомощи те отказались.

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Какие курьезы произошли на дорогах страны в первые дни каникул
Так, например, под самый праздник Нового года, 31 декабря 2018-го, в 19:10 на 1 километре автоподъезда к селу Липицы Тульской области от автодороги «Чернь-Медведки» 38-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода, мужчину в возрасте 54 лет. Вроде бы, ничего особенного – подобных случаев сотни и даже тысячи. Однако пикантность ситуации заключается в том, что туляк… лежал на одной из полос проезжей части Как информирует УГИБДД по тульской области, мужчина «получил травмы различной степени тяжести», с которыми его отвезли в ближайшее медучреждение. А тем временем на одной из улиц Новосибирска в автомобиле застрял 2-летний малыш. Как оказалось, у транспортного средства банально заблокировались двери. К счастью, автомобиль находился на прогреве, поэтому мальчику было тепло и комфортно. Приехавшие на место ЧС спасатели обнаружили, что человечек расположился в кресле и наблюдал, как с наружной стороны автомобиля туда-сюда мечется отец.МЧСники – ребята бывалые, разблокировать дверь умудрились за какие-то полторы минуты и тут же открыли доступ родителя к своему чаду. Отмечается, что ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.В приграничной Нарве снегоуборочная машина сломала парковочный автомат на местной площади. Произошло это во время погрузки снега – водитель просто не заметил парковочный автомат и совершил наезд. По словам Дмитрия Дьякова, главного специалиста службы охраны порядка городской управы Нарвы, данный курьезный  случай признали страховым. Фирма, занимающаяся организацией платной парковки на площади, заявила, что смонтирует новый автомат в самое ближайшее время. А пока предлагает оплачивать парковку по сотовому телефону, пояснив, что «поломка парковочного автомата не освобождает от платы за парковку». {{material_109170}} 2 января наступившего года на автомобильной дороге «Кола – Лотта» в Мурманской области перевернулся снегоход. Информация об аварии поступила на пульт дежурной службы «01». На место выехала бригада спасателей. Они произвели необходимые работы по ограждению места ДТП и обеспечению безопасности. Водитель снегохода, к счастью, не пострадал. Информация о том, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, не озвучена. Другая история с участием снегохода имела место в Магаданской области. Спасателей попросили   оказать помощь в поиске рыбаков в районе бухты Мелководная в Ольском городском округе. Оказалось, что двое магаданцев убыли на рыбалку за неделю до Нового года и должны были вернуться через 3 дня. Связь с ними была прервана, а телефоны выключены.К решению проблемы подключились спасатели поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра. На автомобиле они преодолели 35 км пути в направлении бухты Мелководная, после чего продолжили путь на снегоходе по причине труднопроходимой местности.Вскоре рыбаков удалось обнаружить. Снегоход, на котором они решили добраться до места клева, внезапно сломался, и горе-путешественники вынуждены были каким-то образом коротать дни без сотовой связи. МЧСники довезли неудачников до областного центра, от предложенной медпомощи те отказались.
2019-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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