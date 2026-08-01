Как выбрать машину, в которой удобно перевозить детскую коляску, и что советуют эксперты по безопасности

1 августа 2026, 02:26
Какие кузова автомобилей подходят для перевозки детских колясок: важные нюансы
Какие кузова автомобилей подходят для перевозки детских колясок: важные нюансы
Выбор автомобиля, в котором удобно перевозить детскую коляску - задача, с которой сталкиваются все молодые родители. От правильного сочетания типа кузова и модели коляски зависит не только комфорт, но и безопасность перевозки. Сейчас особенно важно учитывать реальные параметры багажника и особенности складывания.
Вопрос перевозки детской коляски в автомобиле часто оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. История инженера Оуэна Макларена, который в 1965 году создал первую складную коляску-трость для своей дочери, ясно показывает, как техническое решение может изменить повседневную жизнь родителей. Благодаря легкой конструкции и компактному складыванию, такие коляски по-прежнему обеспечивают эталонное удобство для автолюбителей.
Однако не все модели настолько универсальны. Большинство родителей выбирают коляску, ориентируясь на возраст ребенка, бюджет или мнение знакомых, но не учитывают особенности своего автомобиля. В результате часто возникают проблемы с тем, что модульная система «3 в 1» с люлькой и шасси не помещается в багажник.
Ключевыми параметрами для выбора автомобиля, в котором будет удобно перевозить коляску, являются не столько объем багажника в литрах, сколько высота погрузочной кромки, ширина и высота проема, а также форма пола. Чем ниже кромка и шире проем, тем легче загрузить даже габаритную коляску. Ровный пол позволяет уложить ее без необходимости снимать колеса или прибегать к сложным компоновкам вещей в багажнике.
Среди кузовов наилучшие результаты показывают универсалы и минивэны: у них длинный ровный пол, широкий проем и надежная кромка. Даже крупная коляска с люлькой легко помещается внутри. Минивэны предусматривают еще больше места, но их размеры не всегда подходят для эксплуатации в городских условиях. Лифтбеки также справляются с задачей: высокий и широкий проем, складывающиеся задние сиденья и прозрачная кромка делают их практичным выбором для семей.
Кроссоверы и внедорожники, несмотря на популярность среди семей, имеют существенный минус — плохую погрузочную кромку. Это означает, что коляску приходится поднимать на достаточно высокий уровень, что это неудобно, особенно если на руках ребенок.
Седаны — самый сложный вариант для перевозки вместительных колясок. Узкий и низкий проем, отделенный от салона полкой, не позволяет загрузить модульную систему. В большинстве случаев приходится разбирать коляску на части и складывать их по отдельности. Даже если сложить задние сиденья, проем между салоном и багажником останется небольшим, что ограничивает возможности.
Если тип кузова не позволяет удобно перевозить коляску, менять машину не обязательно. Гораздо эффективнее подобрать модель коляски, которая складывается компактно и легко помещается в багажник. Перед покупкой стоит измерить подвеску и высоту проема, а также сравнить их с габаритами коляски в сложенном виде. Для небольших багажников оптимальны трости или книжки: трость занимает минимум места, книжка - чуть крупнее, но тоже подходит для большинства хэтчбеков и универсалов.
Многие родители переживают, что с тростью могут возникнуть трудности при перелетах, однако правила разнятся: где-то требуют книжку, где-то разрешают трость, поэтому стоит заранее уточнить информацию у перевозчика.
Перед загрузкой коляски в машину рекомендуется снять полку, разобрать органайзер и положить задние сиденья, если это возможно. Часто багажник оказывается вместительнее, чем кажется. Если коляска занимает почти все пространство, остальные вещи можно сложить в боксе на крыше.
Практика показывает, что не только размер багажника и коляски делают перевозку более удобной. Сноровка владельца играет немаловажную роль. Кстати, опыт эксплуатации разных типов кузовов и их особенности часто обсуждаются в материалах по выбору семейных автомобилей, например, в обзоре плюсов и минусов Renault Kaptur на вторичном рынке — подробности тонкостей эксплуатации кроссоверов.
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