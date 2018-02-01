1 февраля 2018, 15:03

Какие дороги отремонтируют в этом году?

В наступившем году обновление асфальтового покрытия коснется 27 трасс в 12 муниципальных районах Ленинградской области. Стоимость работ составит почти 1,5 млрд рублей. Ремонтный сезон стартует в мае. Качество нового полотна проверит спецлаборатория «Ленавтодора».
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Какие дороги отремонтируют в этом году?

Летом планируется завершить ремонт 19-километрового участка автомобильной дороги «Зуево — Новая Ладога» в Киришском районе, который проходит по территории Новгородской области. Во Всеволожском районе пройдет ремонт полотна трассы «Деревня Старая – Кудрово», в Ломоносовском – дороги «Сосновый Бор – Глобицы».

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Особое внимание в этом году дорожники намерены уделить дорогам с высокой интенсивностью движения. Среди них - дороги «Ропша — Оржицы» в Ломоносовском районе, «Толмачево — Нарва» и «Гатчина — Ополье» в Волосовском районе.

«Ленавтодор» обязал подрядчиков использовать в работе новые технологии, которые повысят износостойкость отремонтированного дорожного полотна. Так, впервые в 47-м регионе будет использован метод горячей регенерации асфальта, где применяется вторичное использование асфальтобетонной крошки.

Обновлению подлежат 9 мостовых переходов в Тихвинском, Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском и Ломоносовском районах, а также путепровод на участке региональной дороги «Зуево — Новая Ладога», расположенном в Новгородской области.

По сообщению пресс-службы областного Правительства, в 2017 году в регионе отремонтировано 125 км автомобильных дорог. Среди них – первый участок новгородского участка трассы «Зуево — Новая Ладога», дорога «Ропша — Марьино» в Ломоносовском районе в районе съезда с КАД, подъезд к Гатчине, участок Колтушского шоссе на подъезде к Санкт-Петербургу.

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При ремонте дороги «Новая Пустошь – Невская Дубровка» во Всеволожском районе впервые был использован асфальт с добавлением резинового гранулята. Это позволило повысить сопротивляемость дорожного полотна резким перепадам температур.

Хорошие и безопасные дороги напрямую связаны с уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий. Согласно только что озвученным данным пресс-службы областного Правительства, в 2017 году на трассах 47-го региона зарегистрировано на 7% ДТП меньше, чем годом ранее. При этом число погибших в автомобильных авариях уменьшилось на 14%, раненых — на 4%.

К всеобщей радости на 32% сократилось количество ДТП, в которых водитель находился в состоянии опьянения, на 5% – дорожных происшествий, совершаемых по вине водителей, на 7%  – аварий с участием пешеходов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения «Ленавтодор», по его же информации, усилил контроль за работой подрядных организаций по содержанию региональных дорог. Также было введено ограничение скоростного режима в населенных пунктах, расположенных возле областных трасс.

Не исключено, что в текущем году скоростной режим в черте населенных пунктов региона может быть ограничен до 50 км/ч. С такой инициативой еще в 2017-м выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Какие дороги отремонтируют в этом году?
Летом планируется завершить ремонт 19-километрового участка автомобильной дороги «Зуево — Новая Ладога» в Киришском районе, который проходит по территории Новгородской области. Во Всеволожском районе пройдет ремонт полотна трассы «Деревня Старая – Кудрово», в Ломоносовском – дороги «Сосновый Бор – Глобицы». {{material_122359}} Особое внимание в этом году дорожники намерены уделить дорогам с высокой интенсивностью движения. Среди них - дороги «Ропша — Оржицы» в Ломоносовском районе, «Толмачево — Нарва» и «Гатчина — Ополье» в Волосовском районе. «Ленавтодор» обязал подрядчиков использовать в работе новые технологии, которые повысят износостойкость отремонтированного дорожного полотна. Так, впервые в 47-м регионе будет использован метод горячей регенерации асфальта, где применяется вторичное использование асфальтобетонной крошки. Обновлению подлежат 9 мостовых переходов в Тихвинском, Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском и Ломоносовском районах, а также путепровод на участке региональной дороги «Зуево — Новая Ладога», расположенном в Новгородской области. По сообщению пресс-службы областного Правительства, в 2017 году в регионе отремонтировано 125 км автомобильных дорог. Среди них – первый участок новгородского участка трассы «Зуево — Новая Ладога», дорога «Ропша — Марьино» в Ломоносовском районе в районе съезда с КАД, подъезд к Гатчине, участок Колтушского шоссе на подъезде к Санкт-Петербургу. {{material_122175}} При ремонте дороги «Новая Пустошь – Невская Дубровка» во Всеволожском районе впервые был использован асфальт с добавлением резинового гранулята. Это позволило повысить сопротивляемость дорожного полотна резким перепадам температур.Хорошие и безопасные дороги напрямую связаны с уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий. Согласно только что озвученным данным пресс-службы областного Правительства, в 2017 году на трассах 47-го региона зарегистрировано на 7% ДТП меньше, чем годом ранее. При этом число погибших в автомобильных авариях уменьшилось на 14%, раненых — на 4%.К всеобщей радости на 32% сократилось количество ДТП, в которых водитель находился в состоянии опьянения, на 5% – дорожных происшествий, совершаемых по вине водителей, на 7%  – аварий с участием пешеходов.Для обеспечения безопасности дорожного движения «Ленавтодор», по его же информации, усилил контроль за работой подрядных организаций по содержанию региональных дорог. Также было введено ограничение скоростного режима в населенных пунктах, расположенных возле областных трасс.Не исключено, что в текущем году скоростной режим в черте населенных пунктов региона может быть ограничен до 50 км/ч. С такой инициативой еще в 2017-м выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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