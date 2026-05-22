Лада и Киа держат первое место в такси: просто машины дешевле

22 мая 2026, 16:59
Какие марки лидируют в российском такси: свежие данные по автопарку на 2026 год
Эксперты НАПИ раскрыли, какие автомобили чаще всего работают в такси по всей стране. В топе оказались не только привычные Lada, Kia и Hyundai, но и несколько европейских и китайских брендов. Почему именно эти машины выбирают перевозчики, сколько из них уже давно на линии и что это значит для пассажиров - разбираемся, какие перемены ждут рынок такси в ближайшие годы.
Российский рынок такси продолжает меняться, и эти перемены напрямую касаются миллионов пассажиров и водителей. По данным маркетингового агентства НАПИ, на начало апреля 2026 года в стране официально зарегистрировано 883,2 тысячи автомобилей с действующим разрешением на перевозку пассажиров. Это не просто цифра - она отражает, насколько масштабен и разнообразен автопарк такси в России.
Лидерами среди марок стали Lada, Kia и Hyundai. На долю Lada приходится 17% всех такси, Kia занимает 13,6%, а Hyundai - 12,4%. В десятке самых востребованных также оказались Volkswagen, Renault, Skoda, Toyota и Nissan. Китайские бренды Chery и Haval уверенно закрепились в топ-10, что говорит о растущем доверии к азиатским производителям среди таксопарков.
В сумме эти десять брендов формируют 78,5% всего таксопарка страны. Такой расклад объясняется не только доступностью запчастей и сервисов, но и тем, что перевозчики выбирают машины, которые дешевы в обслуживании и надежны в эксплуатации. Интересно, что почти половина всех такси - это автомобили старше 10 лет: их насчитывается более 360 тысяч, что составляет 40,8% от общего числа. Еще 21,9% парка - это относительно свежие машины до 3 лет, а 20,9% - автомобили возрастом от 7 до 10 лет. Остальные 16,4% - это транспорт, которому от 4 до 6 лет.
Старение автопарка - тревожный сигнал для отрасли. Чем старше машина, тем выше риск поломок и затрат на ремонт, а значит, и потенциальные неудобства для пассажиров. Однако, как отмечают эксперты, многие перевозчики не спешат обновлять автомобили из-за роста цен и ограниченного выбора новых моделей. В этом контексте становится понятно, почему таксисты все чаще обращают внимание на китайские марки: они предлагают оптимальное соотношение цены и качества, а также расширяют список доступных моделей для работы.
Стоит отметить, что в последние месяцы обсуждается вопрос о введении отдельного правового режима для частных таксистов. Это может изменить правила игры на рынке и повлиять на структуру автопарка. Кроме того, по новому закону формируется специальный перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, что уже вызвало споры среди перевозчиков. Например, недавно многие компании выступили за включение в этот список моделей Solaris и Belgee, чтобы избежать сокращения автопарка. Подробности о том, как новые требования могут повлиять на доходы таксистов и почему ситуация обострилась именно сейчас, можно узнать в материале о проблемах с допуском Solaris и Belgee к работе в такси.
Для понимания масштабов: российский рынок такси - один из крупнейших в Европе, и любые изменения в структуре автопарка отражаются на качестве перевозок и безопасности пассажиров. По оценкам специалистов, обновление парка может занять несколько лет, а спрос на доступные и надежные автомобили будет только расти. Важно помнить, что выбор машины для такси - это не только вопрос цены, но и вопрос доверия пассажиров к сервису и безопасности поездок.
