Опасное такси: почему бюджетные модели чаще попадают в ДТП. Разбираем статистику и скрытые риски для пассажиров

10 июня 2026, 16:36
Какие марки такси чаще всего попадают в аварии: свежие данные страховых
Какие марки такси чаще всего попадают в аварии: свежие данные страховых
Страховые компании раскрыли неожиданные детали: именно бюджетные автомобили такси чаще оказываются участниками аварий. Эксперты объяснили, почему массовые модели попадают в статистику чаще остальных, и какие марки лидируют в антирейтинге. Что это значит для водителей и пассажиров - разбираемся, почему ситуация может измениться уже в ближайшее время.
Для российских автомобилистов эта новость может стать поводом задуматься о безопасности поездок на такси. Как выяснилось, именно бюджетные модели, которые составляют основу автопарков сервисов такси, чаще других оказываются в числе участников дорожных происшествий. Это не только влияет на стоимость страховки, но и может сказаться на уровне доверия к определенным маркам и сервисам.
По информации «Российской Газеты», представители страховых компаний отмечают: в аварии чаще всего попадают автомобили эконом-класса. Причина проста - таких машин на дорогах больше всего, и именно они составляют львиную долю таксомоторного парка. Заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев пояснил, что количество ДТП с участием бюджетных такси может быть даже выше, чем отражено в официальной статистике. Он подчеркнул, что страховые компании обычно работают с крупными автопарками, где контроль за состоянием машин выше, а полисы часто покрывают только серьезные случаи - тотал или угон. Поэтому о мелких повреждениях страховщики могут просто не знать.
В компании «Зетта Страхование» также подтвердили: в их базе чаще всего фигурируют массовые бренды. Согласно их статистике, самыми аварийными среди такси сейчас считаются «Москвич», Haval, Datsun, Chery, Exeed и Mitsubishi. Интересно, что в списке есть как новые массово закупаемые модели, так и уже не производящиеся автомобили, например, Datsun и Mitsubishi. Из всех перечисленных только Exeed можно отнести к условно премиальному сегменту, остальные - представители массового рынка.
Эксперты отмечают, что массовое присутствие бюджетных машин в такси связано не только с их доступностью, но и с особенностями эксплуатации: такие автомобили чаще работают в режиме высокой нагрузки, что увеличивает риск аварий. Кроме того, многие водители экономят на обслуживании, что тоже сказывается на безопасности. Важно учитывать, что страховые компании не всегда получают полную картину по мелким ДТП, так как не все случаи попадают в официальные отчеты.
Стоит напомнить, что рынок такси в России продолжает меняться: недавно были приняты новые правила, которые позволяют самозанятым водителям работать в Москве без столичной регистрации. Это может повлиять на структуру автопарков и уровень контроля за машинами, подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях для таксистов в столице.
Для справки: по данным страховых, массовые бренды, такие как «Москвич», Haval, Datsun, Chery, Exeed и Mitsubishi, чаще других оказываются в числе участников ДТП среди такси. Это связано с их популярностью у таксопарков и высокой интенсивностью эксплуатации. Важно помнить, что статистика может не отражать всех случаев, особенно если речь идет о незначительных повреждениях. Для пассажиров и водителей это сигнал: при выборе такси стоит обращать внимание не только на цену поездки, но и на состояние автомобиля и репутацию сервиса.
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