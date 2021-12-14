Какие машины делают дороги: рассказываем про самые важные
Основные единицы техники, которые применяются при строительстве дорог – это асфальтоукладчик и дорожный каток. Да, асфальтоукладчик и каток – это не одно и то же, как многие думают.
Асфальтоукладчик, что ясно уже из названия, укладывает асфальт. Асфальт, а точнее специальная асфальтовая смесь должна лежать ровным слоем, и смысл укладчика именно в том, что он эту ровность обеспечивает. Поэтому машина не просто высыпает смесь на место будущей дороги, но и следит, чтобы толщина её была везде одинакова. Для этого применяется специальная система нивелирования с целой кучей разных датчиков.
Смесь погружается в кузов асфальтоукладчика, после чего подаётся в нужное место ровным слоем. Внешне процесс укладки дороги отдалённо напоминает печать краской на бумаге, при которой не лист загружается в принтер, а принтер сам ездит по листу. Конструкция асфальтоукладчика были создана в 1932 году американской компанией «Barber Greene».
С катками всё проще. Их задача – уплотнять выложенный асфальт. Вместо колёс у катка гладкие цилиндры – вальцы. В вальцы помещается балласт – вода или песок. Уплотнение происходит за счёт веса машины. Некоторые катки оснащены специальными вибрационными механизмами. Они обладают лучшей уплотняющей способностью, но идеально ровный слой при такой укатке не получается. Катки используются при работе не только с асфальтом, но и с разными грунтами – когда их (грунты) нужно уплотнить.
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