17 января 2020, 15:07
Какие машины петербуржцы предпочитали в 2019 году?
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В минувшем году в Санкт-Петербурге было продано 96,2 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с 2018 годом, объемы снизились на 10%. Самым популярным автомобилем стал Kia Rio.
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Наиболее востребованным в прошлом году оказался Kia Rio, пишет Peterburg2. На нем остановили свой выбор 4 тыс. жителей Санкт-Петербурга или на 18% меньше, чем в 2018-м. Второе место досталось кроссоверу Hyundai Creta. Он завершил год с результатом 3,9 тыс. проданных автомобилей и падением на 8%. Замыкает тройку лидеров седан Volkswagen Polo, который разошелся тиражом 3,9 тыс. экземпляров (-24%).
Четвертую строчку по итогам 2019 года занимает седан Hyundai Solaris (3,7 тыс. экз.; -29%), пятую – кроссовер Volkswagen Tiguan (3,5 тыс. экз.; +14%). В ТОП-10 петербургского рынка новых легковушек также вошли: Lada Vesta (3,4 тыс.экз.; +10%), Mitsubishi Outlander (3,2 тыс. экз.; +7%), Lada Largus (2,8 тыс. экз.; +7%), Skoda Rapid (2,4 тыс. экз.; -12%) и Skoda Kodiaq (2,2 тыс. экз.; +21%).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
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