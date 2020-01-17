Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 января 2020, 15:07

Какие машины петербуржцы предпочитали в 2019 году?

  • 438
  • 0
В минувшем году в Санкт-Петербурге было продано 96,2 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с 2018 годом, объемы снизились на 10%. Самым популярным автомобилем стал Kia Rio.
Ранее мы писали
Эксперты Авто.ру проанализировали статистику по продажам подержанных автомобилей за 2019 год. Средний возраст ...
Читать далее
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж на петербургском рынке новых легковых автомобилей в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом петербуржцы стали реже покупать автомобили. Падение спроса составило 10%, тогда как общероссийский показатель существенно ниже и равен 2%.

Наиболее востребованным в прошлом году оказался Kia Rio, пишет Peterburg2. На нем остановили свой выбор 4 тыс. жителей Санкт-Петербурга или на 18% меньше, чем в 2018-м. Второе место досталось кроссоверу Hyundai Creta. Он завершил год с результатом 3,9 тыс. проданных автомобилей и падением на 8%. Замыкает тройку лидеров седан Volkswagen Polo, который разошелся тиражом 3,9 тыс. экземпляров (-24%).

Четвертую строчку по итогам 2019 года занимает седан Hyundai Solaris (3,7 тыс. экз.; -29%), пятую – кроссовер Volkswagen Tiguan (3,5 тыс. экз.; +14%). В ТОП-10 петербургского рынка новых легковушек также вошли: Lada Vesta (3,4 тыс.экз.; +10%), Mitsubishi Outlander (3,2 тыс. экз.; +7%), Lada Largus (2,8 тыс. экз.; +7%), Skoda Rapid (2,4 тыс. экз.; -12%) и Skoda Kodiaq (2,2 тыс. экз.; +21%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Велодорожки на наб. реки Фонтанки могут стать банальными автопарковками
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Сергей
Потеют стекла в машине: что делать, чтобы не потели стекла
Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
Вадим Амосов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Какие машины петербуржцы предпочитали в 2019 году?
{{material_128649}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж на петербургском рынке новых легковых автомобилей в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом петербуржцы стали реже покупать автомобили. Падение спроса составило 10%, тогда как общероссийский показатель существенно ниже и равен 2%.Наиболее востребованным в прошлом году оказался Kia Rio, пишет Peterburg2. На нем остановили свой выбор 4 тыс. жителей Санкт-Петербурга или на 18% меньше, чем в 2018-м. Второе место досталось кроссоверу Hyundai Creta. Он завершил год с результатом 3,9 тыс. проданных автомобилей и падением на 8%. Замыкает тройку лидеров седан Volkswagen Polo, который разошелся тиражом 3,9 тыс. экземпляров (-24%).Четвертую строчку по итогам 2019 года занимает седан Hyundai Solaris (3,7 тыс. экз.; -29%), пятую – кроссовер Volkswagen Tiguan (3,5 тыс. экз.; +14%). В ТОП-10 петербургского рынка новых легковушек также вошли: Lada Vesta (3,4 тыс.экз.; +10%), Mitsubishi Outlander (3,2 тыс. экз.; +7%), Lada Largus (2,8 тыс. экз.; +7%), Skoda Rapid (2,4 тыс. экз.; -12%) и Skoda Kodiaq (2,2 тыс. экз.; +21%).
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Московская область Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.