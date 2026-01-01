Автомобильные приключения новогодних волшебников — от ЗИС-110Б до маслкара на лыжах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

1 января 2026, 22:31

Какие машины выбирают Дед Мороз и Санта-Клаус в разных странах мира

Какие машины выбирают Дед Мороз и Санта-Клаус в разных странах мира

Автомобильные приключения новогодних волшебников — от ЗИС-110Б до маслкара на лыжах

Какие машины выбирают Дед Мороз и Санта-Клаус в разных странах мира

Дед Мороз и Санта-Клаус не ограничиваются санями. Их автопарк удивляет разнообразием. В каждой стране свои традиции. Некоторые машины способны летать. Есть и такие, что разгоняются до сотен километров в час.

Дед Мороз и Санта-Клаус не ограничиваются санями. Их автопарк удивляет разнообразием. В каждой стране свои традиции. Некоторые машины способны летать. Есть и такие, что разгоняются до сотен километров в час.

Когда речь заходит о новогодних чудесах, большинство представляет себе Деда Мороза в санях, запряженных тройкой лошадей, или Санта-Клауса, мчащегося по небу на оленьей упряжке. Но если копнуть глубже, выясняется: у этих сказочных героев есть куда более интересные средства передвижения. За годы работы автомобильным журналистом мне не раз доводилось сталкиваться с необычными машинами, которые выбирают новогодние волшебники в разных уголках планеты. И каждый раз я удивлялся, насколько креативно подходят к этому вопросу производители и дизайнеры.

В послевоенной России, например, Дед Мороз ассоциировался с роскошным фаэтоном ЗИС-110Б. На старых открытках и плакатах он часто появлялся именно за рулем этого гиганта с мягким верхом. Машина была не только символом статуса, но и техническим прорывом для своего времени: первая в стране с указателями поворотов, одна из самых длинных и вместительных. Сейчас такие экземпляры можно встретить разве что на выставках, но в памяти многих поколений ЗИС-110Б остался как настоящий новогодний автомобиль.

Современный российский Дед Мороз, по моим наблюдениям, предпочитает более практичные варианты. В последние годы его часто можно увидеть за рулем знаменитой «буханки» от УАЗ. Этот фургон, несмотря на свою простоту, стал настоящим символом отечественного автопрома. В одном из роликов, который мне довелось посмотреть, Дед Мороз на «буханке» даже спасает Санта-Клауса, чей грузовик застрял в снегу. И пусть внешне машина ничем не отличается от стандартной модели, в новогодней версии она, конечно, умеет летать.

Австралийский Санта-Клаус, как выяснилось, не прочь прокатиться на чем-то по-настоящему мощном. Местное подразделение Ford создало для него уникальный пикап Ranger North Edition. Машина оборудована ракетными ускорителями и крыльями, способна взлетать на высоту до 18 тысяч метров. Дверей у этого пикапа нет - Санта попадает внутрь через крышу, а приборная панель выполнена из имбирного печенья. Такой подход к деталям вызывает уважение: видно, что к созданию новогоднего транспорта подошли с фантазией.

В Великобритании, как мне кажется, к вопросу подошли с истинно английской элегантностью. Дизайнеры Bentley разработали виртуальный седан Flying Spur V8 для местного Санта-Клауса. Кузов украшен узорами в виде елок, а вместо традиционной эмблемы - золотой олень, напоминающий символ «Волги». В салоне - красная кожа и изображение ночного леса на панели. Даже мультимедийная система получила специальную функцию: она показывает список детей, которым нужно доставить подарки. Такой автомобиль мог бы стать мечтой любого ценителя роскоши.

Американцы, как всегда, пошли своим путем. В США для Санта-Клауса создали концептуальные сани на базе Dodge Challenger Hellcat. Этот маслкар с 6,2-литровым V8 выдает более 800 лошадиных сил, а вместо колес у него - полозья. Крыши нет, чтобы Санта и его эльфы могли свободно размещаться, а багажник увеличен для мешков с подарками. Мне довелось видеть фотографии этого чуда техники - выглядит впечатляюще, особенно на фоне традиционных саней.

Японцы, как всегда, удивили своим подходом. В Стране восходящего солнца роль новогоднего волшебника исполняет Одзи-сан, и для него придумали реактивные сани Lexus HX Sleigh Concept. По задумке, сани оснащены гибридной установкой и «полным оленьим приводом». Багажник у них бесконечный, а сиденья с подогревом даже для шеи. В Lexus утверждают, что к проекту приложили руку эльфы, но мне кажется, что японские инженеры просто не могли пройти мимо такой идеи.

Китайский Дед Мороз, по традиции, ездит на ослике, но в последние годы ситуация меняется. В 2024 году российский Дед Мороз доставил новогоднюю ель на Соборную площадь Кремля на китайском тягаче Sitrak C7H Max с 30-метровым прицепом. Раньше для этих целей использовали MAN, но теперь выбор пал на китайскую технику. Это наглядно показывает, как меняются предпочтения даже у самых консервативных персонажей.

Каждая страна вкладывает в образ новогоднего волшебника свои черты, и выбор автомобиля - не исключение. Лично мне ближе всего идея сочетания традиций и современных технологий. Ведь даже Дед Морозу иногда хочется прокатиться с ветерком на чем-то необычном.

Упомянутые марки: Dodge, Ford, Bentley, MAN, Lexus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж, Форд, Бентли, МАН, Лексус

Похожие материалы Додж, Форд, Бентли, МАН, Лексус

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Белгород Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться