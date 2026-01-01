Автомобильные приключения новогодних волшебников — от ЗИС-110Б до маслкара на лыжах

1 января 2026, 22:31
Какие машины выбирают Дед Мороз и Санта-Клаус в разных странах мира
Дед Мороз и Санта-Клаус не ограничиваются санями. Их автопарк удивляет разнообразием. В каждой стране свои традиции. Некоторые машины способны летать. Есть и такие, что разгоняются до сотен километров в час.
Когда речь заходит о новогодних чудесах, большинство представляет себе Деда Мороза в санях, запряженных тройкой лошадей, или Санта-Клауса, мчащегося по небу на оленьей упряжке. Но если копнуть глубже, выясняется: у этих сказочных героев есть куда более интересные средства передвижения. За годы работы автомобильным журналистом мне не раз доводилось сталкиваться с необычными машинами, которые выбирают новогодние волшебники в разных уголках планеты. И каждый раз я удивлялся, насколько креативно подходят к этому вопросу производители и дизайнеры.
В послевоенной России, например, Дед Мороз ассоциировался с роскошным фаэтоном ЗИС-110Б. На старых открытках и плакатах он часто появлялся именно за рулем этого гиганта с мягким верхом. Машина была не только символом статуса, но и техническим прорывом для своего времени: первая в стране с указателями поворотов, одна из самых длинных и вместительных. Сейчас такие экземпляры можно встретить разве что на выставках, но в памяти многих поколений ЗИС-110Б остался как настоящий новогодний автомобиль.
Современный российский Дед Мороз, по моим наблюдениям, предпочитает более практичные варианты. В последние годы его часто можно увидеть за рулем знаменитой «буханки» от УАЗ. Этот фургон, несмотря на свою простоту, стал настоящим символом отечественного автопрома. В одном из роликов, который мне довелось посмотреть, Дед Мороз на «буханке» даже спасает Санта-Клауса, чей грузовик застрял в снегу. И пусть внешне машина ничем не отличается от стандартной модели, в новогодней версии она, конечно, умеет летать.
Австралийский Санта-Клаус, как выяснилось, не прочь прокатиться на чем-то по-настоящему мощном. Местное подразделение Ford создало для него уникальный пикап Ranger North Edition. Машина оборудована ракетными ускорителями и крыльями, способна взлетать на высоту до 18 тысяч метров. Дверей у этого пикапа нет - Санта попадает внутрь через крышу, а приборная панель выполнена из имбирного печенья. Такой подход к деталям вызывает уважение: видно, что к созданию новогоднего транспорта подошли с фантазией.
В Великобритании, как мне кажется, к вопросу подошли с истинно английской элегантностью. Дизайнеры Bentley разработали виртуальный седан Flying Spur V8 для местного Санта-Клауса. Кузов украшен узорами в виде елок, а вместо традиционной эмблемы - золотой олень, напоминающий символ «Волги». В салоне - красная кожа и изображение ночного леса на панели. Даже мультимедийная система получила специальную функцию: она показывает список детей, которым нужно доставить подарки. Такой автомобиль мог бы стать мечтой любого ценителя роскоши.
Американцы, как всегда, пошли своим путем. В США для Санта-Клауса создали концептуальные сани на базе Dodge Challenger Hellcat. Этот маслкар с 6,2-литровым V8 выдает более 800 лошадиных сил, а вместо колес у него - полозья. Крыши нет, чтобы Санта и его эльфы могли свободно размещаться, а багажник увеличен для мешков с подарками. Мне довелось видеть фотографии этого чуда техники - выглядит впечатляюще, особенно на фоне традиционных саней.
Японцы, как всегда, удивили своим подходом. В Стране восходящего солнца роль новогоднего волшебника исполняет Одзи-сан, и для него придумали реактивные сани Lexus HX Sleigh Concept. По задумке, сани оснащены гибридной установкой и «полным оленьим приводом». Багажник у них бесконечный, а сиденья с подогревом даже для шеи. В Lexus утверждают, что к проекту приложили руку эльфы, но мне кажется, что японские инженеры просто не могли пройти мимо такой идеи.
Китайский Дед Мороз, по традиции, ездит на ослике, но в последние годы ситуация меняется. В 2024 году российский Дед Мороз доставил новогоднюю ель на Соборную площадь Кремля на китайском тягаче Sitrak C7H Max с 30-метровым прицепом. Раньше для этих целей использовали MAN, но теперь выбор пал на китайскую технику. Это наглядно показывает, как меняются предпочтения даже у самых консервативных персонажей.
Каждая страна вкладывает в образ новогоднего волшебника свои черты, и выбор автомобиля - не исключение. Лично мне ближе всего идея сочетания традиций и современных технологий. Ведь даже Дед Морозу иногда хочется прокатиться с ветерком на чем-то необычном.
