Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 14:47

Какие модели Audi в 2026 году признаны лучшими и худшими по мнению Topspeed

Лучшие и худшие Audi выбирали по реальным отзывам владельцев

Эксперты назвали топовые и провальные модели Audi, основываясь на отзывах реальных владельцев. Какие автомобили удивили качеством, а какие разочаровали сбоями и недоработками - разбор свежего рейтинга. Почему эти выводы важны для тех, кто планирует покупку в ближайшее время, и что стоит учесть при выборе - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей, выбирающих новый автомобиль, свежий рейтинг от Topspeed может стать настоящей находкой. В условиях, когда рынок меняется стремительно, а требования к качеству и надежности только растут, информация о реальных плюсах и минусах популярных моделей Audi становится особенно ценной. Эксперты опирались на данные платформы Kelley Blue Book, где сотни владельцев делились личным опытом эксплуатации новинок бренда.

В лидерах оказались сразу несколько моделей, которые получили высокие оценки за комфорт, управляемость и современные технологии. Абсолютным фаворитом стал Audi Q8 e-tron 2024 года - его выделяют за выдающееся качество сборки и уровень комфорта, который, по мнению большинства, превосходит ожидания. Средний балл - 4,9 из 5, что для сегмента премиальных электрокаров считается почти недосягаемым результатом.

Второе место занял Audi e-tron 2022 года. Владельцы отмечают, что этот электромобиль ощущается как полноценная современная машина, а не просто модный гаджет. Особенно хвалят драйверские качества и добротность исполнения. Однако не обошлось без критики: запас хода в 350 км не всегда устраивает тех, кто часто ездит на дальние расстояния. Тем не менее, итоговая оценка - также 4,9 балла.

Третью строчку рейтинга занял Audi A4 2024 года. Эта модель получила комплименты за экономичность и отличную управляемость на асфальте. В то же время, часть пользователей указывает на недостаточную устойчивость на плохих дорогах и вне асфальта. Итоговый балл - 4,4 из 5.

В пятерку лучших также вошли Audi SQ5 2024 года и Audi A6 2024 года. Первая модель привлекает сбалансированностью характеристик и динамикой разгона, а вторая - сочетанием комфорта и уверенного поведения на трассе. Их оценки - 4,4 и 4,3 соответственно.

Среди других моделей, получивших положительные отзывы, выделяют Audi Q7 2025 года и Audi Q5 2024 года. Владельцы отмечают, что эти кроссоверы хорошо подходят для семейных поездок и дальних путешествий, а также радуют современными опциями и продуманной эргономикой.

Однако не все новинки Audi смогли порадовать покупателей. В список аутсайдеров попали Audi Q8 2025 года, Audi A4 Allroad 2025 года и Audi Q3 2025 года. Основная претензия к Q8 - сбои в работе электроники, которые, по словам респондентов, могут возникать даже на новых автомобилях. Итоговая оценка - 4 балла из 5, что для премиального сегмента выглядит тревожно.

Audi A4 Allroad 2025 года подвергся критике за медленный и нестабильный софт. Владельцы жалуются, что мультимедийная система часто зависает, а обновления не всегда решают проблему. Оценка - также 4 балла.

Наиболее серьезные нарекания вызвал Audi Q3 2025 года. Пользователи отмечают утечки трансмиссионной жидкости и некачественную работу сервисных центров. Эти проблемы, по мнению многих, могут привести к дорогостоящему ремонту и потере доверия к бренду.

Интересно, что подобные рейтинги все чаще влияют на выбор покупателей, особенно в условиях, когда конкуренция среди премиальных марок становится жестче. Например, недавно эксперты обсуждали, сможет ли новый кроссовер от АвтоВАЗа составить конкуренцию китайским моделям - подробнее об этом можно узнать в материале о перспективах Lada Azimut на рынке.

Таким образом, рейтинг Topspeed наглядно показывает, что даже у признанных лидеров рынка бывают слабые места. Для тех, кто планирует покупку Audi в ближайшее время, стоит внимательно изучить не только технические характеристики, но и реальные отзывы владельцев, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

