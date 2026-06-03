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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 12:47

Какие модели Chevrolet выпускают в Узбекистане в 2026 году и как меняются цены

Какие модели Chevrolet выпускают в Узбекистане в 2026 году и как меняются цены

Что сейчас выпускают на заводе Chevrolet в Узбекистане: цены и модельный ряд

Какие модели Chevrolet выпускают в Узбекистане в 2026 году и как меняются цены

В 2026 году UzAuto Motors продолжает собирать автомобили Chevrolet для внутреннего и экспортного рынков, несмотря на уход General Motors. Какие модели доступны, каковы их цены и почему позиции бренда меняются на фоне роста китайских конкурентов - разбираемся в деталях.

В 2026 году UzAuto Motors продолжает собирать автомобили Chevrolet для внутреннего и экспортного рынков, несмотря на уход General Motors. Какие модели доступны, каковы их цены и почему позиции бренда меняются на фоне роста китайских конкурентов - разбираемся в деталях.

Автомобили Chevrolet, выпускаемые на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, давно стали привычным явлением не только на местных дорогах, но и в России, а также в странах СНГ. Несмотря на то, что General Motors вышла из числа акционеров ещё в 2018 году, предприятие продолжает использовать технологии и комплектующие GM, выпуская машины под маркой Chevrolet. Благодаря этому UzAuto Motors занял лидирующие позиции на рынке, где доля бренда в Узбекистане достигла 90% — в основном благодаря доступной цене и массовому спросу.

Сегодня на конвейере в Асаке собирают несколько моделей, ориентированных на массового потребителя. Самый бюджетный вариант — компактный микровэн Chevrolet Damas с 0,8-литровым мотором и механической коробкой передач, который стоит от 607 000 рублей. Среди седанов выделяется Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым атмосферным двигателем (109 л. с.), доступным как с «механикой», так и с «автоматом»: цены стартуют от 954 000 рублей. Более современный Chevrolet Onix оснащён тем же турбомотором, что и кроссовер Tracker (1,2 литра, 132 л. с.), комплектуется двумя типами коробок передач, а его минимальная цена — 1 055 000 рублей. Флагманский кроссовер Chevrolet Tracker с «автоматом» обойдётся минимум в 1 407 000 рублей. Все цены пересчитаны из узбекских сумов по актуальному курсу.

История предприятия началась ещё в 1996 году с открытия завода Daewoo, а после кризиса 1998 года активы перешли к General Motors. Даже после ухода американской компании производство не прекратилось: государство взяло полный контроль, а бренд Chevrolet остался узнаваемым и востребованным. С 2021 по 2024 год управляющий заводом Бу Андерссон обеспечивал стабильность и регулировал экспорт.

Однако позиции Chevrolet в Узбекистане уже не такие непоколебимые, как раньше. Китайские бренды, прежде всего BYD, активно завоёвывают рынок и уже заняли около 10% сегмента. Это вынуждает UzAuto Motors ускорить обновление модельного ряда и пересмотреть ценовую политику. Похожая ситуация наблюдается и в других странах: например, в Японии недавно появился компактный электровнедорожник Land Hopper, что говорит о необходимости перемен в автопроме.

Судя по нынешней динамике, рынок Узбекистана может стать примером для других стран СНГ: здесь государство активно поддерживает автопром, а локальное производство позволяет удерживать цены ниже, чем у конкурентов. Тем не менее дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько быстро UzAuto Motors сможет адаптироваться к новым вызовам и обновлять модельный ряд в условиях растущей конкуренции.

На российском рынке автомобили Chevrolet из Узбекистана выглядят привлекательно благодаря сочетанию цены и проверенных технологий. Когда конкуренция с китайскими марками становится всё острее, покупатели всё чаще сравнивают предложения по оснащению и стоимости. Важно отметить, что среди моделей, выпускаемых на заводе, встречаются и хорошо знакомые россиянам Daewoo Matiz, а также новые версии популярных седанов и кроссоверов. Кстати, интерес к необычным и перспективным проектам в автопроме сохраняется: например, из материала о переднеприводном «Запорожце» можно узнать, как советские инженеры опережали время и почему некоторые идеи не дошли до массового производства подробности в нашем обзоре истории НАМИ-0137 .

Упомянутые модели: Chevrolet Damas, Daewoo Matiz, Chevrolet Onix
Упомянутые марки: Chevrolet, Daewoo
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