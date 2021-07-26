Какие модели востребованы на вторичном рынке: названы бестселлеры в трех ценовых сегментах
Все машины разделили по цене на три категории. Интересно, что некоторые модели оказались сразу в нескольких сегментах – цена меняется в зависимости от возраста и пробега, но любовь и доверие автолюбителей остаются неизменными.
Категория до 1 млн рублей
В данном сегменте лидирует Ford Focus, доля которого в продажах на вторичном рынке Петербурга и области достигает 4,18%. Вторая строчка досталась Hyundai Solaris с долей 2,81%. Третье место занимает Volkswagen Polo, четвертое – Kia Rio, а замыкает пятерку бестселлеров Skoda Octavia.
Категория от 1 до 2 млн рублей
Здесь лидерство принадлежит кроссоверу Mitsubishi Outlander доля которого в сегменте составляет 3,36%. На втором месте с незначительным отрывом от него идет Toyota Camry с показателем 3,24%. Третья строчка досталась еще одному кроссоверу – Volkswagen Tiguan (2,82%). Замыкают ТОП-5 в данной категории Kia Optima и Toyota RAV4.
Категория свыше 2 млн рублей
В топовом сегменте первые места «немцы» поделили с «японцами». Победа досталась кроссоверу BMW X5, на второй строчке – Mercedes-Benz E-Class. Третье место принадлежит BMW 5-Series. Четвертую позицию занимает внедорожник Toyota Land Cruiser, а пятую его младший «брат» – Toyota Land Cruiser Prado.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 249 000 РFord Focus 2002 в Москве
- 650 000 РMitsubishi Outlander 2018 в Москве
- 3 350 000 РBMW X5 2014 в Москве
- 1 599 000 РBMW X5 2008 в Москве
- 450 000 РBMW X5 2002 в Москве
- 625 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 5 547 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 190 000 РFord Focus 2001 в Москве
- 190 000 РFord Focus 2004 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий