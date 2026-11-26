26 ноября 2026, 16:02
Какие мотоциклы выпускает завод ЗиД сейчас и чем они отличаются от советских моделей
Какие мотоциклы выпускает завод ЗиД сейчас и чем они отличаются от советских моделей
Ковровский завод выпускал мотоциклы под маркой ЗиД, а советские «Восход» и «Ковровец» остались частью его истории. В публикации приведены сравнительные харектеристики моделей и актуальный модельный ряд.
ЗиД — Завод имени В. А. Дегтярева в Коврове, одно из старейших машиностроительных предприятий страны. Мотоциклетное направление появилось здесь в послевоенные годы: сначала «Ковровец» в середине 1950-х, затем семейство «Восход», которое выпускалось десятилетиями и стало в СССР таким же массовым двухколёсным транспортом, как «Иж» или «Минск». В 2000-х завод пытался обновить линейку легким мотоциклом (мопедом) «Сова».
Сегодня ситуация принципиально иная. ЗиД — многопрофильное предприятие, где гражданская продукция (двигатели, мотоблоки, малая механизация, техника спецназначения) соседствует с оборонными заказами. Мотоциклетная программа из массовой превратилась в нишевую: серийных «Восходов» в автосалонах нет уже много лет, а модель, которую завод показывает как актуальную, — это легкий мотоцикл/мопед «Сова» с четырехтактным двигателем малого обеъма. Выпускается он небольшими партиями, а не потоком, как в советские годы.
Номенклатура и объемы выпуска у ЗиД меняются год от года, часть моделей существует в единичных экземплярах или под заказ. Поэтому конкретику — наличие модели, объем двигателя, экологический класс — корректно сверять с официальным сайтом завода и с действующим ОТТС.
Какие модели актуальны сегодня
«Сова» — легкий мотоцикл (по документам часто мопед): четырехтактный двигатель воздушного охлаждения объёмом около 50 см³, автоматическое сцепление/вариатор, 12-вольтовая бортовая сеть, электростартер. Позиционируется как городской транспорт для коротких поездок. Есть мелкосерийные и заказные исполнения на базе той же платформы, а также техника двойного назначения, которую завод не всегда выводит в публичный каталог.
Запчасти и двигатели для ранее выпущенной техники — направление, которое для владельцев «Восходов» часто важнее нового модельного ряда. Массовых туристических, сельских и «молодежных» мотоциклов, каким был «Восход-3М», завод сегодня не делает. Это ключевой факт: сравнивать современный ЗиД с СССР нужно не «модель против модели», а «ниша против ниши».
Чем современный ЗиД отличается от советских моделей
Двигатель и рабочий процесс: советский «Восход» — двухтактный мотор объемом около 175 см³, мощность порядка 14–15 л.с., смесь готовилась вручную (бензин с маслом), ресурс поршневой до переборки измерялся тысячами километров; современная «Сова» — четырёхтактный двигатель в десять раз меньшего объема. Разница принципиальная: меньше мощность и динамика, но чище выхлоп, экономичнее расход, не нужно мешать масло в бак.
Экология и сертификация
СССР не знал норм Евро, «Восход» был «Евро-0» по определению; сегодня любая модель обязана проходить сертификацию по экологическому классу, а значит — получать закрытую вентиляцию картера, катализатор, точную настройку смеси. Это удорожает конструкцию и усложняет самостоятельный ремонт в гараже.
Электрика
У советских машин — 6 В, контактное или раннее бесконтактное зажигание, слабый генератор, лампы накаливания; у современных — 12 В, электронное зажигание (CDI) либо впрыск, светодиодная оптика, аккумулятор без обслуживания.
Тормоза, подвеска, шины
Барабанные тормоза и спицованные колеса с камерными шинами — характерная черта СССР; сейчас даже в легком классе появляются дисковые тормоза, бескамерные шины, более совершенные амортизаторы с другим ходом и настройкой.
Компонентная база
Ссоветский мотоцикл был почти полностью «своим» — завод делал максимум узлов сам, унификация с «Ижом» и «Минском» позволяла чинить технику в любом райцентре; сегодня значительная часть узлов — покупная (карбюратор, электрика, подшипники, тормозная система), часто импортная. Ремонтопригодность «в поле» снизилась, зато выросла точность сборки и стабильность характеристик.
Назначение и цена
«Восход» в СССР был утилитарной машиной для села и молодежи — дешевой, массовой, рассчитанной на плохие дороги и самостоятельное обслуживание; современная продукция ЗиД — узкая ниша легкого городского транспорта. Отсюда и разница в цене: сегодня это уже не «народный» транспорт, а скорее специализированный товар.
Масштаб производства — главное отличие, которое объясняет все остальное: в СССР это был конвейер на десятки тысяч машин в год, сейчас — мелкосерийное производство. Отсюда дефицит сервисной сети, ограниченный выбор аксессуаров и слабая узнаваемость модели у покупателя.
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