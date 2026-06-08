Никакого контрафакта: Какие моторные масла практически не подделывают в России и почему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 19:11

Какие моторные масла в России практически не подделывают: свежий анализ рынка

Какие моторные масла в России практически не подделывают: свежий анализ рынка

Никакого контрафакта: Какие моторные масла практически не подделывают в России и почему

Какие моторные масла в России практически не подделывают: свежий анализ рынка

В условиях роста числа подделок на рынке моторных масел российским водителям важно знать, какие бренды остаются вне зоны риска. Разбираемся, почему некоторые масла почти не подделывают и как минимизировать риск покупки контрафакта.

В условиях роста числа подделок на рынке моторных масел российским водителям важно знать, какие бренды остаются вне зоны риска. Разбираемся, почему некоторые масла почти не подделывают и как минимизировать риск покупки контрафакта.

В последние годы проблема подделок моторных масел в России приобрела особую актуальность. Контрафактные продукты не только сокращают срок службы двигателя, но и могут привести к серьёзным поломкам. Однако не все масла одинаково подвержены риску подделки — многое зависит от бренда, цены и популярности.

Производители контрафакта выбирают для копирования те масла, которые пользуются высоким спросом и стоят дороже среднего. Именно поэтому чаще всего подделывают оригинальные масла под марками автопроизводителей — например, Honda, Toyota, General Motors. В этом сегменте доля фальсификата особенно велика, и покупатели рискуют приобрести некачественный продукт даже в крупных магазинах.

В то же время на рынке есть масла, которые практически не подделывают. В первую очередь это продукция российских брендов бюджетного сегмента: Sintec, «Роснефть», «Газпром» и другие. Их стоимость невысока, а маржа для контрафактчиков минимальна, поэтому экономического смысла подделывать такие масла нет. Многие водители выбирают именно эти варианты, чтобы быть уверенными в оригинальности, даже если приходится менять масло чуть чаще.

Среди отечественных брендов выделяется «Лукойл» — лидер по продажам в России. Однако из-за популярности этот бренд регулярно становится объектом подделок. Встречаются как крупные партии фальсификата, так и отдельные случаи, когда в оригинальную тару заливают неизвестное масло. Компания внедряет современные методы защиты, но самый надёжный способ — покупать масло на фирменных АЗС.

Если говорить о зарубежных брендах, то масла Shell, Liqui Moly, Mobil и другие популярные марки также часто подделывают. А вот такие бренды, как Ravenol, Eneos, Mol, встречаются на рынке реже и не вызывают большого интереса у производителей контрафакта из-за ограниченного спроса. Покупка масла у официального дистрибьютора (например, ZIC) дополнительно снижает риск нарваться на подделку.

С 1 сентября 2025 года в России введена обязательная маркировка моторных масел системой «Честный знак». Теперь на каждой канистре есть QR-код, который можно проверить через специальное приложение, — это позволяет быстро убедиться в подлинности товара. Ожидается, что эта мера заметно сократит количество фальсификата на рынке.

В заключение стоит отметить: выбор моторного масла — это не только вопрос цены, но и безопасности двигателя. Российские бюджетные масла остаются наиболее защищёнными от подделок, а новые меры контроля и маркировки делают рынок прозрачнее. Важно помнить, что покупка у официальных продавцов и проверка маркировки — самые эффективные способы избежать контрафакта. По данным отраслевых экспертов, доля подделок среди недорогих отечественных масел минимальна, а внедрение цифровых технологий контроля уже приносит первые результаты.

В других сферах автотематики, например при выборе нестандартных решений для топлива, российские инженеры также сталкивались с проблемой подделок и дефицита. Так, в послевоенные годы был создан уникальный грузовик, способный работать на дровах, что подробно описано в материале о советском экспериментальном автомобиле НАМИ-012.

Упомянутые марки: Toyota, Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хонда

Похожие материалы Тойота, Хонда

Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Нижний Тагил Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться