Никакого контрафакта: Какие моторные масла практически не подделывают в России и почему

Какие моторные масла в России практически не подделывают: свежий анализ рынка

В условиях роста числа подделок на рынке моторных масел российским водителям важно знать, какие бренды остаются вне зоны риска. Разбираемся, почему некоторые масла почти не подделывают и как минимизировать риск покупки контрафакта.

В условиях роста числа подделок на рынке моторных масел российским водителям важно знать, какие бренды остаются вне зоны риска. Разбираемся, почему некоторые масла почти не подделывают и как минимизировать риск покупки контрафакта.

В последние годы проблема подделок моторных масел в России приобрела особую актуальность. Контрафактные продукты не только сокращают срок службы двигателя, но и могут привести к серьёзным поломкам. Однако не все масла одинаково подвержены риску подделки — многое зависит от бренда, цены и популярности.

Производители контрафакта выбирают для копирования те масла, которые пользуются высоким спросом и стоят дороже среднего. Именно поэтому чаще всего подделывают оригинальные масла под марками автопроизводителей — например, Honda, Toyota, General Motors. В этом сегменте доля фальсификата особенно велика, и покупатели рискуют приобрести некачественный продукт даже в крупных магазинах.

В то же время на рынке есть масла, которые практически не подделывают. В первую очередь это продукция российских брендов бюджетного сегмента: Sintec, «Роснефть», «Газпром» и другие. Их стоимость невысока, а маржа для контрафактчиков минимальна, поэтому экономического смысла подделывать такие масла нет. Многие водители выбирают именно эти варианты, чтобы быть уверенными в оригинальности, даже если приходится менять масло чуть чаще.

Среди отечественных брендов выделяется «Лукойл» — лидер по продажам в России. Однако из-за популярности этот бренд регулярно становится объектом подделок. Встречаются как крупные партии фальсификата, так и отдельные случаи, когда в оригинальную тару заливают неизвестное масло. Компания внедряет современные методы защиты, но самый надёжный способ — покупать масло на фирменных АЗС.

Если говорить о зарубежных брендах, то масла Shell, Liqui Moly, Mobil и другие популярные марки также часто подделывают. А вот такие бренды, как Ravenol, Eneos, Mol, встречаются на рынке реже и не вызывают большого интереса у производителей контрафакта из-за ограниченного спроса. Покупка масла у официального дистрибьютора (например, ZIC) дополнительно снижает риск нарваться на подделку.

С 1 сентября 2025 года в России введена обязательная маркировка моторных масел системой «Честный знак». Теперь на каждой канистре есть QR-код, который можно проверить через специальное приложение, — это позволяет быстро убедиться в подлинности товара. Ожидается, что эта мера заметно сократит количество фальсификата на рынке.

В заключение стоит отметить: выбор моторного масла — это не только вопрос цены, но и безопасности двигателя. Российские бюджетные масла остаются наиболее защищёнными от подделок, а новые меры контроля и маркировки делают рынок прозрачнее. Важно помнить, что покупка у официальных продавцов и проверка маркировки — самые эффективные способы избежать контрафакта. По данным отраслевых экспертов, доля подделок среди недорогих отечественных масел минимальна, а внедрение цифровых технологий контроля уже приносит первые результаты.

В других сферах автотематики, например при выборе нестандартных решений для топлива, российские инженеры также сталкивались с проблемой подделок и дефицита. Так, в послевоенные годы был создан уникальный грузовик, способный работать на дровах, что подробно описано в материале о советском экспериментальном автомобиле НАМИ-012.