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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 09:16

Какие моторные масла в России практически не подделывают - свежий обзор

Какие моторные масла в России практически не подделывают - свежий обзор

Почему самое популярное моторное масло в России стало главной целью мошенников

Какие моторные масла в России практически не подделывают - свежий обзор

На рынке смазочных материалов растет число подделок. Но далеко не все бренды одинаково уязвимы. Некоторые марки остаются вне зоны риска. Узнайте, как распознать фальсификат и выбрать безопасное масло.

На рынке смазочных материалов растет число подделок. Но далеко не все бренды одинаково уязвимы. Некоторые марки остаются вне зоны риска. Узнайте, как распознать фальсификат и выбрать безопасное масло.

В последние годы российский рынок смазочных материалов оказался под давлением фальсификата. Подделки чаще всего маскируются под известные и дорогие бренды, что приводит к серьезным последствиям для двигателей. Однако, как отмечает Pravda.Ru, не все марки одинаково привлекательны для теневого бизнеса.

Главная причина, по которой мошенники выбирают определенные масла, - высокая маржинальность. Самыми частыми жертвами становятся оригинальные продукты автоконцернов, такие как Toyota, Nissan или GM. Их стоимость на полках выше средней, а популярность среди автовладельцев делает их легкой добычей для подделки. В результате покупатели рискуют приобрести некачественный продукт, который может нанести вред двигателю уже после первых километров.

В то же время бюджетные российские бренды, например Sintec или Роснефть, практически не интересуют фальсификаторов. Причина проста: низкая розничная цена и минимальная прибыль не оправдывают затраты на изготовление подделки. К тому же крупные отечественные производители, такие как Газпромнефть и Роснефть, контролируют весь путь продукта - от добычи сырья до поступления на прилавки. Это значительно снижает вероятность появления контрафакта среди их продукции.

Особое место занимает Лукойл. Несмотря на лидерство по продажам, этот бренд часто становится целью мошенников. Современные технологии позволяют имитировать даже сложные элементы упаковки, такие как вплавляемые этикетки. Особенно опасны подделки в зимний период: некачественное масло может привести к серьезным поломкам из-за потери текучести при низких температурах. Единственный способ обезопасить себя - приобретать продукцию только на официальных заправках.

Ситуация с импортными маслами также неоднозначна. Продукция мировых брендов, таких как Shell, Mobil или Liqui Moly, часто подделывается из-за высокого спроса. Средний сегмент, например ZIC или Ravenol, менее интересен для мошенников, особенно если покупать масло через официальные дилерские сети. Менее известные импортные марки, такие как Mol или Eneos, практически не подделываются - их специфическая тара и ограниченный спрос делают производство фальсификата невыгодным.

С 2025 года ситуация должна измениться: обязательная цифровая маркировка «Честный знак» позволит отслеживать путь каждой канистры от завода до магазина. Покупатели смогут проверить подлинность масла с помощью смартфона, что усложнит жизнь теневым производителям.

Для тех, кто выбирает импорт, важно обращать внимание на документы при покупке через параллельный импорт. Серые схемы часто используются для сбыта подделок под видом оригинала. Безопаснее всего приобретать масло в мелкой заводской таре с пломбами, избегая разливных вариантов из бочек.

Эксперты советуют обращать внимание на качество упаковки: ровные швы, четкая печать и фиксирующее кольцо на крышке - признаки оригинального продукта. Проверить качество масла можно и в домашних условиях: хорошая синтетика не густеет даже при сильном морозе, а подделка быстро теряет текучесть.

Упомянутые марки: Toyota, Nissan
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