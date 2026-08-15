Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

15 августа 2026, 13:09

Какие нарушения фиксируют современные дорожные камеры: полный список возможностей

Какие нарушения фиксируют современные дорожные камеры: полный список возможностей

Дорожные камеры в России: 50+ нарушений, нейросети и защита от снега — что они умеют сегодня

Какие нарушения фиксируют современные дорожные камеры: полный список возможностей

Узнайте, как камеры фиксируют нарушения на дорогах. Новые алгоритмы делают их точнее. Какие ошибки они почти не допускают. Какие новшества ждут водителей в будущем.

Узнайте, как камеры фиксируют нарушения на дорогах. Новые алгоритмы делают их точнее. Какие ошибки они почти не допускают. Какие новшества ждут водителей в будущем.

В последние годы дорожные камеры стали неотъемлемой частью системы контроля за соблюдением ПДД на российских дорогах. Их функционал значительно расширился: теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и множество других нарушений, что делает движение более безопасным для всех участников.

Современные комплексы фотовидеофиксации включают сложное программное обеспечение и мощное оборудование. Перечень выявляемых нарушений зависит от модели камеры и используемых алгоритмов. В арсенале таких систем — около пятидесяти различных сценариев, позволяющих распознавать самые разные правонарушения на дороге.

В объектив камер попадают не только классические случаи превышения скорости. Системы способны выявлять выезд на встречную полосу, движение по обочине, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также движение по выделенной полосе для общественного транспорта. Кроме того, камеры фиксируют непристёгнутый ремень, использование телефона за рулём, непредоставление преимущества пешеходам на переходе и даже движение без включённого ближнего света или дневных ходовых огней.

Однако для эффективной работы одной техники недостаточно. Ключевую роль играют обученные нейросети, которые постоянно совершенствуются. Для обучения распознаванию нарушений специалисты собирают огромные базы изображений — в разное время суток и при любых погодных условиях. На этих данных нейросеть учится определять запрещённые манёвры. После проверки точности и минимизации ложных срабатываний в систему внедряется новая функция. Обычно весь процесс занимает около полугода.

Погодные условия остаются серьёзным вызовом для камер. В тёмное время суток используется специальная подсветка, а зимой объективы защищают обогреваемые бленды, предотвращающие обледенение и налипание снега. В дождь и снегопад оптика прикрывается специальными устройствами, что позволяет сохранять высокое качество съёмки.

В ближайшем будущеми комплексы могут начать следить не только за автомобилями и мотоциклами, но и за пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Однако для массового внедрения таких функций необходима соответствующая нормативная база. Пока что полностью задействовать все возможности систем не представляется возможным, но их потенциал уже сегодня впечатляет.

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