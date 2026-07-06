Что советуют эксперты для борьбы с жарой в авто и почему простые решения работают

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 12:31

Какие недорогие аксессуары реально помогают в машине летом: опыт и тренды 2026

Какие недорогие аксессуары реально помогают в машине летом: опыт и тренды 2026

Что советуют эксперты для борьбы с жарой в авто и почему простые решения работают

Какие недорогие аксессуары реально помогают в машине летом: опыт и тренды 2026

Летняя жара снова ставит под угрозу комфорт и здоровье водителей: кондиционеры ломаются, а ремонт не всегда по карману. Какие бюджетные аксессуары действительно облегчают поездки, что советуют опытные автомобилисты и почему некоторые решения неожиданно эффективны - объясняем подробно. Мало кто знает, что часть новинок уже стала хитом на маркетплейсах, а спрос на них растет с каждым сезоном.

Летняя жара снова ставит под угрозу комфорт и здоровье водителей: кондиционеры ломаются, а ремонт не всегда по карману. Какие бюджетные аксессуары действительно облегчают поездки, что советуют опытные автомобилисты и почему некоторые решения неожиданно эффективны - объясняем подробно. Мало кто знает, что часть новинок уже стала хитом на маркетплейсах, а спрос на них растет с каждым сезоном.

В условиях, когда температура в салоне автомобиля может за считанные минуты превысить 50 градусов, вопрос охлаждения становится не просто вопросом комфорта, а необходимостью для здоровья. Особенно остро это ощущается в старых машинах без кондиционера или при его поломке, когда ремонт затягивается или оказывается слишком дорогим. В 2026 году на маркетплейсах появилось множество недорогих аксессуаров, которые реально помогают пережить жару за рулем - и спрос на них только растет.

Мини-вентиляторы, портативные кондиционеры и вентиляторы на шею стали настоящим спасением для тех, кто не готов вкладываться в дорогостоящий ремонт климатической системы. Обычные вентиляторы, работающие от прикуривателя или USB, стоят от 700 рублей и собирают тысячи положительных отзывов. Их эффективность особенно заметна в движении: поток воздуха облегчает переносимость жары, а если поставить перед вентилятором бутылку с ледяной водой или накрыть его мокрой тканью, можно добиться ощутимого охлаждения. Появились даже модели с несколькими независимыми головками и тремя режимами скорости. Водители спецтехники и старых авто отмечают, что такие устройства - не роскошь, а необходимость.

Портативные вентиляторы на шею - еще один хит последних сезонов. Они выпускаются в виде ободка или компактного блока на шнурке, направляют поток воздуха на лицо и шею, ускоряя испарение пота и облегчая состояние в жару. Стоимость - также от 700 рублей, а одного заряда хватает на пару дней активного использования. Правда, охлаждается только тот, кто носит устройство, поэтому для пассажиров потребуется отдельный экземпляр. Мини-кондиционеры с резервуаром для воды, работающие по принципу испарительного охлаждения, стоят чуть дороже - от 1300 рублей. Они не заменят полноценную климатическую установку, но вблизи водителя создают ощущение прохлады и повышают влажность воздуха. Важно помнить: при их использовании лучше приоткрывать окна, чтобы избежать сырости и запотевания.

Снизить температуру в салоне помогает не только техника, но и простые аксессуары. Солнцезащитные накидки на лобовое стекло, автошторки и атермальная пленка - самые доступные способы не дать салону перегреться на стоянке. Экраны со светоотражающим покрытием стоят от 400 рублей, но универсальные модели не всегда идеально подходят по размеру. Наружные накидки защищают не только стекла, но и зеркала, а некоторые варианты накрывают весь автомобиль, что особенно актуально для темных кузовов. Автозонты, которые фиксируются внутри салона, устанавливаются быстрее обычных экранов и стоят от 400 рублей. Автошторки для боковых и задних стекол - еще один способ защитить пассажиров от солнца (от 300 рублей за комплект), а атермальная пленка, хоть и дороже (от 600 рублей рулон), задерживает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, сохраняя интерьер и снижая нагрев. Монтаж пленки лучше доверять профессионалам - от этого зависит внешний вид и долговечность покрытия.

Для тех, кто много времени проводит в дороге, особенно актуальны автохолодильники и термокружки. Не обязательно покупать дорогой компрессорный холодильник - для большинства достаточно термобокса с аккумуляторами холода или замороженными бутылками. Такой способ позволяет сохранить напитки прохладными несколько часов. Термокружки по цене от 600 рублей поддерживают температуру воды или лимонада в течение всей поездки. Это простое решение, которое часто игнорируют, но оно действительно работает.

Еще один способ снизить температуру - оставить окна слегка приоткрытыми на стоянке. Но чтобы избежать риска кражи или попадания дождя, используют дефлекторы (ветровики), которые устанавливаются над стеклами и позволяют незаметно проветривать салон. Они подбираются под конкретную модель авто, крепятся на скотч или в оконный проем и стоят от 60 рублей. При правильной установке не мешают работе стекол и не увеличивают шум.

Владельцы машин с кожаным салоном особенно страдают от жары: сиденья нагреваются до такой степени, что сесть невозможно. Опытные водители советуют накрывать их светлыми полотенцами или специальными накидками. Для длительных поездок подойдут накидки со встроенной вентиляцией, которые подключаются к прикуривателю и прогоняют воздух через внутренние каналы. Стоимость - от 1100 рублей за сиденье. Охлаждающие гелевые подушки - еще один бюджетный вариант: они долго остаются прохладными и часто имеют ортопедическую форму, снижая нагрузку на спину. Цена - от 1200 рублей.

Перед началом движения важно быстро избавиться от накопившегося в салоне горячего воздуха. Откройте все двери на пару минут - это позволит снизить температуру быстрее, чем сразу включать кондиционер на максимум. Если времени нет, можно начать движение с открытыми окнами по диагонали - так создается сквозняк, который эффективно проветривает салон. После нескольких минут окна лучше закрыть и включить кондиционер. Есть и небольшой лайфхак: если оставить машину на солнце, поверните руль на 180 градусов - так его верхняя часть не обгорит. А если руль или рычаг коробки все же нагрелись, быстро охладить их поможет влажная салфетка.

Интересно, что спрос на подобные аксессуары растет не только среди владельцев старых авто, но и среди тех, кто заботится о здоровье и не хочет перегреваться даже в новых моделях. Как отмечают эксперты, многие решения, которые еще недавно казались временными, сегодня становятся стандартом для летней эксплуатации. Кстати, интерес к автомобильным новинкам на маркетплейсах стабильно высок - например, недавно масштабные копии Aurus Senat вызвали ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей. Это подтверждает: даже простые аксессуары способны изменить привычный подход к эксплуатации автомобиля в жару.

В завершение стоит напомнить: регулярное использование солнцезащитных экранов, проветривание салона и грамотный выбор аксессуаров позволяют не только повысить комфорт, но и снизить риск перегрева водителя и пассажиров. По данным специалистов, даже простые меры способны сократить температуру в салоне на 5-10 градусов, а значит, сделать поездку безопаснее и приятнее. Важно помнить, что большинство решений доступны по цене и не требуют сложной установки, а значит, каждый водитель может подобрать оптимальный вариант для своего автомобиля.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Республика Татарстан Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться