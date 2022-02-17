Какие неполадки в автомобиле могут вскрыться весной
Второе – проверить герметичность сальников и убедиться в отсутствии течи. От морозов, пусков на непрогретом двигателе или той же ржавчины может появиться негерметичность по уплотняющим элементам, сальникам и зажимным соединениям, через которые будет утекать техническая жидкость или технический газ.
Затем надо проверить тормозные механизмы, в которых за зиму могла скопиться грязь и реагенты. Тщательно очистить суппорты, плавающие скобы, резинки, которые закрывают тормозной поршень, и так далее.
Следующий момент – уплотнители окон, дверей, багажника и капота. Нередко зимой эти элементы деформируются, и если ничего не предпринять, то во время сильного дождя летом машину может залить.
Наконец, эксперт порекомендовал обратить внимание на аккумулятор, который зимой подвергался более высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы. Летом аккумулятору легче, но чтобы предотвратить возможные проблемы в следующем зимнем сезоне следует заблаговременно проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом.
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