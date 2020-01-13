13 января 2020, 00:01
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
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В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta. Наступивший 2020 год также обещает быть богатым на новинки.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Лада.Онлайн
Фото: Ведомости
Фото: Никита Чуйко / Kolesa.ru
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Следующий на очереди – рестайлинговый универсал Lada Largus. В России автомобиль продается в практически неизменном виде с 2012 года. Хотя по сути, модель представляет собой адаптированный вариант Dacia Logan MCV первого поколения образца 2006 года. Перемены назрели давно, но точные сроки релиза пока неизвестны. Ожидается, что автомобиль получит фирменный Х-дизайн и более мощный 122-сильный мотор.
В марте 2020 года может начаться выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport. Автомобиль во многом будет унифицирован с седаном Vesta Sport и получит 145-сильным мотор, аналогичный обвес и 17-дюймовые «колеса». Тестовые прототипы неоднократно замечали во время дорожных испытаний. В салоне со 100-процентной вероятностью появятся спортивные сидения, модифицированная «приборка», атмосферная диодная подсветка, декоративные вставки «под карбон» и кожаная отделка.
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Кроме того, в августе на Московском автосалоне АвтоВАЗ может представить еще целый ряд интересных концептов и автомобилей, готовых к запуску в серию. Наверняка публике покажут серийную версию Niva. Напомним, в конце 2019 года российская компания выкупила долю General Motors в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ». В статусе прототипов могут продемонстрировать компактный городской кроссовер по мотивам XCode, фургон Van и семейство Granta второго поколения.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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