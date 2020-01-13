Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 января 2020, 00:01

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

  • 1863
  • 0
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta. Наступивший 2020 год также обещает быть богатым на новинки.
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

Фото: АвтоВАЗ

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

Фото: Лада.Онлайн

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

Фото: Ведомости

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

Фото взято из открытых источников

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

Фото: Никита Чуйко / Kolesa.ru

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
Ранее мы писали
Волжский автозавод официально объявил о начале серийной сборки модернизированного внедорожника Lada 4x4. Изменения ...
Читать далее
Первым в продажу поступит Lada 4x4 с основательно обновленным интерьером. Серийное производство началось в декабре. Сейчас, по данным «Российской газеты», первые партии внедорожников уже отгружают дилерам. Официальные продажи должны стартовать в ближайшие дни. 

Следующий на очереди – рестайлинговый универсал Lada Largus. В России автомобиль продается в практически неизменном виде с 2012 года. Хотя по сути, модель представляет собой адаптированный вариант Dacia Logan MCV первого поколения образца 2006 года. Перемены назрели давно, но точные сроки релиза пока неизвестны. Ожидается, что автомобиль получит фирменный Х-дизайн и более мощный 122-сильный мотор.

В марте 2020 года может начаться выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport. Автомобиль во многом будет унифицирован с седаном Vesta Sport и получит 145-сильным мотор, аналогичный обвес и 17-дюймовые «колеса». Тестовые прототипы неоднократно замечали во время дорожных испытаний. В салоне со 100-процентной вероятностью появятся спортивные сидения, модифицированная «приборка», атмосферная диодная подсветка, декоративные вставки «под карбон» и кожаная отделка.

Ранее мы писали
АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат ...
Читать далее
Под занавес года ожидается появление рестайлингового седана Lada Vesta. Об изменениях можно только догадываться: иная графика оптики и конфигурация бамперов, изрядно модернизированный интерьер с большим тачскрином и новые опции комфорта. Не исключено, что Vesta FL получит 1,3-литровый турбомотор от кроссовера Renault Arkana.

Кроме того, в августе на Московском автосалоне АвтоВАЗ может представить еще целый ряд интересных концептов и автомобилей, готовых к запуску в серию. Наверняка публике покажут серийную версию Niva. Напомним, в конце 2019 года российская компания выкупила долю General Motors в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ». В статусе прототипов могут продемонстрировать компактный городской кроссовер по мотивам XCode, фургон Van и семейство Granta второго поколения.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы?
Итоги 2019. Главные масс-новинки авторынка России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
{{material_128407}}Первым в продажу поступит Lada 4x4 с основательно обновленным интерьером. Серийное производство началось в декабре. Сейчас, по данным «Российской газеты», первые партии внедорожников уже отгружают дилерам. Официальные продажи должны стартовать в ближайшие дни. Следующий на очереди – рестайлинговый универсал Lada Largus. В России автомобиль продается в практически неизменном виде с 2012 года. Хотя по сути, модель представляет собой адаптированный вариант Dacia Logan MCV первого поколения образца 2006 года. Перемены назрели давно, но точные сроки релиза пока неизвестны. Ожидается, что автомобиль получит фирменный Х-дизайн и более мощный 122-сильный мотор.В марте 2020 года может начаться выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport. Автомобиль во многом будет унифицирован с седаном Vesta Sport и получит 145-сильным мотор, аналогичный обвес и 17-дюймовые «колеса». Тестовые прототипы неоднократно замечали во время дорожных испытаний. В салоне со 100-процентной вероятностью появятся спортивные сидения, модифицированная «приборка», атмосферная диодная подсветка, декоративные вставки «под карбон» и кожаная отделка.{{material_128341}}Под занавес года ожидается появление рестайлингового седана Lada Vesta. Об изменениях можно только догадываться: иная графика оптики и конфигурация бамперов, изрядно модернизированный интерьер с большим тачскрином и новые опции комфорта. Не исключено, что Vesta FL получит 1,3-литровый турбомотор от кроссовера Renault Arkana.Кроме того, в августе на Московском автосалоне АвтоВАЗ может представить еще целый ряд интересных концептов и автомобилей, готовых к запуску в серию. Наверняка публике покажут серийную версию Niva. Напомним, в конце 2019 года российская компания выкупила долю General Motors в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ». В статусе прототипов могут продемонстрировать компактный городской кроссовер по мотивам XCode, фургон Van и семейство Granta второго поколения.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Краснодарский край Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.