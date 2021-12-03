Какие новинки АвтоВАЗ покажет в 2022 году: сроки запуска
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Колеса.Ру
Сборка кросс-хэтчбеков Sandero Stepway стартует в июне. «Обычных» Sandero в помесячном плане на следующий год почему-то нет, но они упоминаются в годовом. Другими словам, Renault Sandero запустят также в 2022-м, но конкретный месяц будет зависеть от ситуации на рынке, в том числе и с поставками комплектующих. Кросс-седанов Logan Stepway в планах на следующих год нет.
Также в мае 2022 года начнутся продажи рестайлинговой Lada Vesta FL («фейслифт»). Первые тестовые экземпляры уже сошли с конвейера. Обновить планируют сразу все семейство: седан, универсал и их кросс-версии.
- 895 000 РRenault Sandero Stepway 2018 в Москве
- 740 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 709 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 785 000 РRenault Sandero 2012 в Москве
- 1 049 000 РRenault Logan 2020 в Москве
- 285 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 559 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 1 100 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 915 000 РRenault Sandero Stepway 2016 в Москве
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