8 декабря 2021, 07:00
Какие новинки Volvo привезет в Россию в 2022 году: сроки
Российский офис Volvo рассказал о планах на следующий год. Компания намерена предложить отечественным покупателям две новинки, обе появятся в первой половине 2022 года.
Дарья Климова Фото: Volvo
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Фото: Volvo
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Во втором квартале 2022 года до России доберется электрический компактный кроссовер Volvo XC40 Recharge, мировая премьера которого состоялась осенью 2019 года. Автомобиль построен на модульной платформе CMA, оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 408 л.с. и тяговой батарее емкостью 78 кВт-ч. Дальность хода без подзарядки достигает 335 километров по циклу EPA или 418 километров по циклу WLTP. Цены обеих новинок в Volvo пообещали назвать ближе к началу продаж.
Упомянутые модели: Volvo XC60 (от 2 318 000 Р), Volvo XC40 (от 2 325 000 Р)
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