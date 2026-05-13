Названы автомобили, от которых россияне спешат избавиться - неожиданные лидеры и аутсайдеры

13 мая 2026, 14:35
Какие новые авто россияне продают быстрее старых гаджетов - свежая статистика
Исследование показало неожиданные тенденции на рынке авто. Некоторые модели продают почти сразу после покупки. Узнайте, какие машины рискуют быстро сменить владельца. Проверьте, не попал ли ваш автомобиль в этот список.
Статистика не щадит ни маркетинговые обещания, ни модные опции. Пока автопроизводители соревнуются в оснащении и дизайне, реальные владельцы делают свой выбор рублем - и иногда избавляются от новых машин быстрее, чем от старых бытовых устройств. Как сообщает Pravda.Ru, свежие данные раскрывают неожиданные предпочтения россиян в вопросе длительности владения автомобилями.
На одном конце рейтинга - настоящие долгожители. Японские Suzuki удерживают своих владельцев почти шесть лет. Эти автомобили выбирают те, кто ценит стабильность и не гонится за модой. К ним присоединяются рамные внедорожники Great Wall Hover, которые часто переходят по наследству и служат десятилетиями. Владельцы таких машин не обращают внимания на отсутствие современных гаджетов, ведь для них важнее надежность и простота ремонта. Среди отечественных моделей выделяются ГАЗ-31105 и классические ВАЗы - их держат в гаражах по семь лет, чаще всего из-за ограниченного бюджета или любви к реставрации. Ford Fusion также оказался в числе «долгожителей» благодаря своей утилитарности и простоте.
Однако есть и противоположная тенденция. Китайские бренды Haval и Geely занимают лидирующие позиции по скорости перепродажи: средний срок владения - всего два с половиной года. Несмотря на популярность Haval Jolion, владельцы быстро теряют интерес к этим моделям из-за спорных технических решений и не всегда удачных настроек электроники. Часто причиной быстрой продажи становится высокая стоимость страховки или кредитная нагрузка, с которой не все справляются после первого года эксплуатации.
BMW тоже оказался в списке машин, от которых избавляются относительно быстро - в среднем через 3,7 года. Здесь причина кроется не в разочаровании, а в рациональном подходе: после окончания гарантии обслуживание становится слишком дорогим, и владельцы предпочитают сменить автомобиль, пока он еще не требует серьезных вложений.
Особое место занимает Lada Niva Legend. Эта модель удерживает рекорд по минимальному сроку владения - всего полтора года. Ее часто покупают для решения временных задач: например, для поездок на дачу или использования в сложных погодных условиях. Как только необходимость отпадает, машину выставляют на продажу. Новые суббренды, такие как Omoda, воспринимаются скорее как гаджеты, чем как транспорт. Яркие экраны и необычные опции привлекают внимание, но при первых признаках сбоев владельцы предпочитают сменить модель на более надежную.
В результате складывается парадоксальная ситуация: одни автомобили остаются в семье на долгие годы, другие же меняют владельцев почти так же быстро, как устаревшие электронные устройства. Перед покупкой подержанного автомобиля эксперты советуют тщательно проверять техническое состояние и электронику, особенно если речь идет о моделях, которые часто перепродаются в течение первых двух лет.
