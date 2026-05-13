Названы автомобили, от которых россияне спешат избавиться - неожиданные лидеры и аутсайдеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 14:35

Какие новые авто россияне продают быстрее старых гаджетов - свежая статистика

Какие новые авто россияне продают быстрее старых гаджетов - свежая статистика

Названы автомобили, от которых россияне спешат избавиться - неожиданные лидеры и аутсайдеры

Какие новые авто россияне продают быстрее старых гаджетов - свежая статистика

Исследование показало неожиданные тенденции на рынке авто. Некоторые модели продают почти сразу после покупки. Узнайте, какие машины рискуют быстро сменить владельца. Проверьте, не попал ли ваш автомобиль в этот список.

Исследование показало неожиданные тенденции на рынке авто. Некоторые модели продают почти сразу после покупки. Узнайте, какие машины рискуют быстро сменить владельца. Проверьте, не попал ли ваш автомобиль в этот список.

Статистика не щадит ни маркетинговые обещания, ни модные опции. Пока автопроизводители соревнуются в оснащении и дизайне, реальные владельцы делают свой выбор рублем - и иногда избавляются от новых машин быстрее, чем от старых бытовых устройств. Как сообщает Pravda.Ru, свежие данные раскрывают неожиданные предпочтения россиян в вопросе длительности владения автомобилями.

На одном конце рейтинга - настоящие долгожители. Японские Suzuki удерживают своих владельцев почти шесть лет. Эти автомобили выбирают те, кто ценит стабильность и не гонится за модой. К ним присоединяются рамные внедорожники Great Wall Hover, которые часто переходят по наследству и служат десятилетиями. Владельцы таких машин не обращают внимания на отсутствие современных гаджетов, ведь для них важнее надежность и простота ремонта. Среди отечественных моделей выделяются ГАЗ-31105 и классические ВАЗы - их держат в гаражах по семь лет, чаще всего из-за ограниченного бюджета или любви к реставрации. Ford Fusion также оказался в числе «долгожителей» благодаря своей утилитарности и простоте.

Однако есть и противоположная тенденция. Китайские бренды Haval и Geely занимают лидирующие позиции по скорости перепродажи: средний срок владения - всего два с половиной года. Несмотря на популярность Haval Jolion, владельцы быстро теряют интерес к этим моделям из-за спорных технических решений и не всегда удачных настроек электроники. Часто причиной быстрой продажи становится высокая стоимость страховки или кредитная нагрузка, с которой не все справляются после первого года эксплуатации.

BMW тоже оказался в списке машин, от которых избавляются относительно быстро - в среднем через 3,7 года. Здесь причина кроется не в разочаровании, а в рациональном подходе: после окончания гарантии обслуживание становится слишком дорогим, и владельцы предпочитают сменить автомобиль, пока он еще не требует серьезных вложений.

Особое место занимает Lada Niva Legend. Эта модель удерживает рекорд по минимальному сроку владения - всего полтора года. Ее часто покупают для решения временных задач: например, для поездок на дачу или использования в сложных погодных условиях. Как только необходимость отпадает, машину выставляют на продажу. Новые суббренды, такие как Omoda, воспринимаются скорее как гаджеты, чем как транспорт. Яркие экраны и необычные опции привлекают внимание, но при первых признаках сбоев владельцы предпочитают сменить модель на более надежную.

В результате складывается парадоксальная ситуация: одни автомобили остаются в семье на долгие годы, другие же меняют владельцев почти так же быстро, как устаревшие электронные устройства. Перед покупкой подержанного автомобиля эксперты советуют тщательно проверять техническое состояние и электронику, особенно если речь идет о моделях, которые часто перепродаются в течение первых двух лет.

Упомянутые марки: Suzuki, Haval, Geely, ГАЗ, Great Wall, BMW, OMODA, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сузуки, Хавейл, Джили, GAZ, Грейт Вол, БМВ, Омода, Лада

Похожие материалы Сузуки, Хавейл, Джили, GAZ, Грейт Вол, БМВ, Омода, Лада

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Ставропольский край Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться