От BMW до Xiaomi: раскрываем результаты свежих краш‑тестов Euro NCAP и C‑NCAP у топовых моделей

10 июля 2026, 14:25
Какие новые авто с параллельного импорта прошли краш-тесты: результаты и цены
Какие новые авто с параллельного импорта прошли краш-тесты: результаты и цены
Мало кто знает, что свежие BMW, Audi, Zeekr и Xiaomi, появившиеся в России через параллельный импорт, уже прошли независимые краш-тесты. Какие модели оказались самыми безопасными, где скрываются риски и что советуют специалисты - рассказываем подробно. От 5,8 млн рублей: что грозит покупателям и почему эти результаты важны именно сейчас.
Для российских автолюбителей, выбирающих новые автомобили через параллельный импорт, вопрос безопасности становится все более актуальным. На фоне роста числа предложений от западных и китайских брендов, результаты свежих краш-тестов Euro NCAP и C-NCAP приобретают особое значение: они позволяют понять, насколько современные модели BMW, Audi, Zeekr и Xiaomi соответствуют ожиданиям по защите водителя, пассажиров и пешеходов.
Как сообщает Autonews, немецкий электрический кроссовер BMW iX3 был протестирован по европейской методике Euro NCAP, где учитываются четыре ключевых критерия: безопасность при вождении, эффективность электронных ассистентов, защита при столкновениях и поведение автомобиля после аварии. Итог - 5 звезд, а особенно эксперты отметили, что даже после серьезных ударов электроприводные дверные ручки оставались работоспособными. Это важный нюанс для тех, кто опасается новых дизайнерских решений: скрытые ручки не стали слабым местом, а наоборот, показали надежность в экстренных ситуациях. В России BMW iX3 доступен только под заказ, а цены стартуют от 15 млн рублей.
Китайский Audi A5L прошел испытания по стандартам C-NCAP, где акцент делается на трех направлениях: защита водителя и пассажиров, безопасность пешеходов и работа активных систем. Итоговая оценка - 5 звезд (86,5%), однако специалисты отдельно выделили зоны повышенной опасности для пешеходов - это нижняя часть лобового стекла и передние стойки. Для российских покупателей, которые все чаще выбирают удлиненную версию A5L, этот момент может стать решающим при выборе. Сейчас дилеры предлагают Audi A5L по цене от 5,85 млн рублей, причем спрос на модель стабильно высокий.
Первый кроссовер Xiaomi YU7 также был протестирован C-NCAP и показал впечатляющие результаты: почти максимальные баллы за работу электронных ассистентов (99,26%) и высокий уровень защиты водителя и пассажиров (96,16%). Единственное небольшое снижение связано с системой автоматического экстренного торможения, но в остальном модель демонстрирует отличные показатели. Интересно, что после старта продаж в Китае за три минуты было оформлено 200 тысяч заказов, а в России автомобиль уже доступен через параллельный импорт - от 5,8 млн рублей.
Zeekr 007 GT, электрический универсал, прошел испытания по стандартам Euro NCAP и также получил 5 звезд. Особое внимание эксперты уделили системе обнаружения ребенка, оставленного в салоне: она срабатывает корректно и своевременно предупреждает водителя. Это решение может стать важным аргументом для семейных покупателей, которые ценят не только комфорт, но и дополнительные меры безопасности. За Zeekr 007 GT в России дилеры просят от 7,4 млн рублей, и модель доступна только под заказ.
Стоит отметить, что интерес к безопасности новых автомобилей в России растет на фоне расширения ассортимента параллельного импорта. Как показывает практика, многие покупатели обращают внимание не только на цену и оснащение, но и на реальные результаты независимых испытаний. В этом контексте полезно вспомнить, что эксперты ранее уже разбирали слабые места популярных моделей, например, какие проблемы чаще всего встречаются у Hyundai Creta на вторичном рынке. Такой подход позволяет избежать неприятных сюрпризов после покупки и сделать более осознанный выбор.
В заключение важно подчеркнуть: несмотря на высокие оценки безопасности у большинства новых моделей, отдельные нюансы - например, зоны риска для пешеходов или особенности работы электронных систем - требуют внимания при выборе автомобиля. Для российских покупателей, ориентирующихся на параллельный импорт, эти данные становятся не просто формальностью, а реальным инструментом для принятия решения. По информации Autonews, тенденция к росту числа моделей с высокими баллами безопасности может указывать на повышение стандартов в отрасли и усиление конкуренции между производителями.
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