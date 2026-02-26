Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 06:24

Какие новые автомобили и бренды появятся в России в 2026 году: полный список премьер

Революция на российском авторынке: 40 новых моделей, возвращение «Волги» и китайский натиск в 2026 году

Какие новые автомобили и бренды появятся в России в 2026 году: полный список премьер

В 2026 году российский авторынок ожидает масштабное обновление: более 40 новых и обновленных моделей, среди которых отечественные разработки и китайские новинки. Особое внимание уделено кроссоверам и возвращению легендарных брендов. Эксперты отмечают, что эти изменения могут существенно повлиять на структуру продаж и предпочтения покупателей.

В 2026 году российский автомобильный рынок ожидают масштабные перемены: производители готовятся представить более сорока новых и новых моделей. Такой наплыв премьер не только оживит конкуренцию, но и существенно изменит расстановку сил среди брендов, а также предпочтения покупателей, в центре внимания которых окажутся кроссоверы, гибриды и долгожданное возвращение классических отечественных марок. Наибольший интерес специалисты проявляют к дебютам в сегменте внедорожников, где российские и китайские компании наладят поставки компактных и среднеразмерных кроссоверов, остающихся наиболее востребованными у покупателей.

Главной отечественной премьерой станет Lada Azimut — первый серийный кроссовер бренда, который появится в продаже уже летом. Модель сегмента B+ составит конкуренцию Tenet T4, «Москвичу 3» и Belgee X50, предлагая выбор моторов 1,6 и 1,8 литра в паре с вариатором, а также богатое оснащение. В свою очередь, флагманский кроссовер Tenet T9 на базе Chery Tiggo 9 готовится к выходу на рынок с двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и полным приводом, а его производство планируют организовать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Компания Sollers также не отстает, запуская семиместный рамный внедорожник S9 с двухлитровым дизелем, а Jaecoo выведет на рынок компактный кроссовер J6, оснащенный современными системами помощи водителю.

Особое место в линейке премьер займет выход на рынок марки Li Auto, которая предложит покупателям три гибридных кроссовера с заводской гарантией и адаптированной мультимедиа под российские SIM-карты. В премиальном сегменте выделится лимузин Hongqi L1 в ретро-стиле, позиционируемый как альтернатива Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series. Гибридный кроссовер GAC S7 привлечет внимание брутальным дизайном со светящейся полосой вместо традиционных фар, а BAIC готовит рамный внедорожник BJ41, напоминающий Jeep Wrangler и способный составить конкуренцию Tank 300.

Удивит рынок и марка «Дипал», представляющая купе-кроссовер EO7 с необычной трансформацией в пикап: его пятая дверь сдвигается на крышу, позволяя перевозить крупногабаритные грузы. Российские проекты также набирают обороты: на Московском заводе стартовало производство новой М-линейки, включающей кроссоверы «Москвич М70» и «М90» с турбомоторами и «автоматами». Однако самым ожидаемым событием станет возрождение бренда «Волга»: производство трех новых моделей планируют организовать на мощностях Нижегородского автокластера.

Масштабное обновление модельного ряда с акцентом на кроссоверы и возвращение знаковых брендов способны не только оживить интерес покупателей, но и задать новые стандарты для всей отрасли. Таким образом, 2026 год обещает стать переломным для российского авторынка, меняя расстановку сил и предлагая покупателям беспрецедентное разнообразие выбора.

Упомянутые модели: Москвич 3, Volga K30, ВАЗ (Lada) AZIMUT, TENET T4
Упомянутые марки: Москвич, Volga, ВАЗ (Lada), TENET, BAIC
Похожие материалы Moskvich, Волга, Лада, Тенет, БАИК

