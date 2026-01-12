Сюрпризы от китайских брендов: что готовят OMODA, JAECOO и Deepal

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

12 января 2026, 15:31

Какие новые автомобили изменят российский рынок в 2026 году по мнению экспертов

В 2026 году российский авторынок ждет волна премьер. Эксперты выделяют неожиданные модели. SUV сохраняют лидерство, но есть нюансы. Ожидаются интересные решения от локальных производителей.

Российский автомобильный рынок в 2026 году готовит немало сюрпризов для покупателей. Уже сейчас дилеры и аналитики обсуждают, какие модели способны изменить расстановку сил в ключевых сегментах. По информации «Автостат», в ближайшие месяцы на сцену выйдут сразу несколько заметных новинок от китайских и отечественных брендов. Причем речь идет не только о привычных кроссоверах, но и о новых суббрендах, которые могут удивить даже самых искушенных автолюбителей.

В центре внимания - SUV. Этот сегмент продолжает доминировать, и, по оценкам экспертов, его доля в продажах уже превысила 70%. Неудивительно, что производители делают ставку именно на кроссоверы. Среди ожидаемых премьер - долгожданная LADA Azimut, которая, по мнению многих, способна стать настоящим событием года. Ее появление на рынке может задать новый вектор развития для всего сегмента отечественных SUV.

Однако не только российские бренды намерены удивлять. Китайские компании, такие как OMODA, JAECOO и TENET, готовят к запуску целую линейку новых моделей. Особое внимание привлекает суббренд Deepal от Changan, который уже успел зарекомендовать себя на других рынках. В 2026 году Deepal планирует представить в России несколько моделей, ориентированных на современные запросы покупателей. Эксперты отмечают, что успех этих новинок во многом будет зависеть от уровня локализации производства и грамотной ценовой политики.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский подчеркивает: «Сейчас на рынке нет явных аутсайдеров - каждый бренд старается расширить модельный ряд и предложить что-то уникальное. Особенно это заметно в сегменте SUV, где конкуренция становится все более острой».

Среди моделей, которые уже сейчас вызывают интерес у дилеров, выделяют флагманский кроссовер Voyah Taishan. По мнению Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», эта модель может стать одной из самых востребованных благодаря локализации производства и привлекательному дизайну. Не отстает и OMODA с новым C3, а также кроссовер Exlantix, который обещает удивить техническими решениями.

Интересно, что несмотря на обилие новинок, эксперты не ожидают исчезновения каких-либо моделей с рынка. Напротив, наблюдается тенденция к расширению ассортимента, что дает покупателям больше свободы выбора. Это подтверждает и Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон»: «Производители внимательно следят за изменениями спроса и стараются оперативно реагировать на новые тренды».

Упомянутые марки: OMODA, Jaecoo, Changan, Voyah, EXEED
