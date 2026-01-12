Сюрпризы от китайских брендов: что готовят OMODA, JAECOO и Deepal

12 января 2026, 15:31
Какие новые автомобили изменят российский рынок в 2026 году по мнению экспертов
Какие новые автомобили изменят российский рынок в 2026 году по мнению экспертов
В 2026 году российский авторынок ждет волна премьер. Эксперты выделяют неожиданные модели. SUV сохраняют лидерство, но есть нюансы. Ожидаются интересные решения от локальных производителей.
Российский автомобильный рынок в 2026 году готовит немало сюрпризов для покупателей. Уже сейчас дилеры и аналитики обсуждают, какие модели способны изменить расстановку сил в ключевых сегментах. По информации «Автостат», в ближайшие месяцы на сцену выйдут сразу несколько заметных новинок от китайских и отечественных брендов. Причем речь идет не только о привычных кроссоверах, но и о новых суббрендах, которые могут удивить даже самых искушенных автолюбителей.
В центре внимания - SUV. Этот сегмент продолжает доминировать, и, по оценкам экспертов, его доля в продажах уже превысила 70%. Неудивительно, что производители делают ставку именно на кроссоверы. Среди ожидаемых премьер - долгожданная LADA Azimut, которая, по мнению многих, способна стать настоящим событием года. Ее появление на рынке может задать новый вектор развития для всего сегмента отечественных SUV.
Однако не только российские бренды намерены удивлять. Китайские компании, такие как OMODA, JAECOO и TENET, готовят к запуску целую линейку новых моделей. Особое внимание привлекает суббренд Deepal от Changan, который уже успел зарекомендовать себя на других рынках. В 2026 году Deepal планирует представить в России несколько моделей, ориентированных на современные запросы покупателей. Эксперты отмечают, что успех этих новинок во многом будет зависеть от уровня локализации производства и грамотной ценовой политики.
Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский подчеркивает: «Сейчас на рынке нет явных аутсайдеров - каждый бренд старается расширить модельный ряд и предложить что-то уникальное. Особенно это заметно в сегменте SUV, где конкуренция становится все более острой».
Среди моделей, которые уже сейчас вызывают интерес у дилеров, выделяют флагманский кроссовер Voyah Taishan. По мнению Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», эта модель может стать одной из самых востребованных благодаря локализации производства и привлекательному дизайну. Не отстает и OMODA с новым C3, а также кроссовер Exlantix, который обещает удивить техническими решениями.
Интересно, что несмотря на обилие новинок, эксперты не ожидают исчезновения каких-либо моделей с рынка. Напротив, наблюдается тенденция к расширению ассортимента, что дает покупателям больше свободы выбора. Это подтверждает и Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон»: «Производители внимательно следят за изменениями спроса и стараются оперативно реагировать на новые тренды».
Похожие материалы Омода, Джейку, Чинган, Войя, Эксид
-
15.01.2026, 19:44
Forest River Cardinal 37GALLEY 2026: новый флагман среди жилых прицепов для путешествий
В 2026 году на выставке в Тампе дебютировал Cardinal 37GALLEY. Этот жилой прицеп удивил даже опытных автотуристов. В нем нет лишних наворотов, только продуманные решения. Чем он отличается от других новинок? Почему о нем говорят все? Узнайте подробности.Читать далее
-
15.01.2026, 19:16
Пять пилотов Формулы-1, которым грозит потеря места в 2026 году
Грядет масштабная перестановка в составе команд Формулы-1. Несколько известных гонщиков могут лишиться своих мест. Молодые таланты готовы ворваться в элиту. Кто окажется на грани вылета, а кто получит шанс всей жизни? Сезон обещает быть непредсказуемым.Читать далее
-
15.01.2026, 19:04
Subaru BRZ tS Kiiro: лимитированная версия спорткупе с ярким характером для Австралии
Subaru готовит для Австралии особую версию BRZ tS Kiiro. Всего 95 машин, уникальный желтый цвет и эксклюзивные детали. Мотор остался прежним, но интерьер и экстерьер удивят даже поклонников марки. Цена выше обычной tS, но интерес к новинке уже огромен.Читать далее
-
15.01.2026, 18:51
GM и OnStar получили пятилетний запрет на продажу данных водителей в США
Американские регуляторы ввели пятилетний запрет для GM и OnStar на сбор и продажу данных водителей. Компании обязали получать явное согласие клиентов. Решение связано с громким расследованием. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 18:38
Acura прекращает выпуск популярного кроссовера RDX в США: что будет дальше
Acura завершает производство третьего поколения RDX уже в этом году. Причина - проблемы с поставщиками. Но марка готовит новую гибридную версию. Ждать ее придется не один год. Что ждет поклонников модели - пока загадка.Читать далее
-
15.01.2026, 18:32
Volvo EX60: новый электрокроссовер с искусственным интеллектом для общения с водителем
Volvo готовит премьеру электрического EX60. Компания интригует деталями о новинке. Ожидается необычный подход к взаимодействию с водителем. В центре внимания - искусственный интеллект. Официальный дебют состоится в январе в Стокгольме.Читать далее
-
15.01.2026, 18:27
Владелец не хочет расставаться с Ram 1500 TRX даже за 7,5 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с пробегом и доработками не нашел покупателя на аукционе. Владелец отказался продавать его за 76 588 долларов, хотя сам купил почти за 97 тысяч. Почему машина не ушла с молотка - вопрос открытый. Интрига вокруг этой сделки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 18:22
Почему в СССР построили грузовик с мотоциклетным мотором и что из этого вышло
В 60-х в СССР создали необычный грузовик с мотором от мотоцикла. Его делали вручную, а конструкция удивляла даже опытных инженеров. Почему проект не стал массовым и что мешало развитию - читайте в материале. История, о которой мало кто знает.Читать далее
-
15.01.2026, 18:14
Porsche 911 Dakar нового поколения выходит в цифровом формате как Oblivion Edition
Porsche оказался на перепутье: электромобили не спасли прибыль. В 2026 году компания поднимает цены из-за новых пошлин в США. Легендарный 911 не исчезнет, но перемены неизбежны. Что ждет культовую модель дальше? Читайте подробности.Читать далее
-
15.01.2026, 18:08
УАЗ Профи превращается в автодом: раскрыты детали интерьера и оснащения
УАЗ Профи получил версию автодома с кухней и санузлом. Внутри - трансформируемая мебель и подъемная кровать. Ожидается бензиновый мотор и выбор привода. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Омода, Джейку, Чинган, Войя, Эксид
-
15.01.2026, 19:44
Forest River Cardinal 37GALLEY 2026: новый флагман среди жилых прицепов для путешествий
В 2026 году на выставке в Тампе дебютировал Cardinal 37GALLEY. Этот жилой прицеп удивил даже опытных автотуристов. В нем нет лишних наворотов, только продуманные решения. Чем он отличается от других новинок? Почему о нем говорят все? Узнайте подробности.Читать далее
-
15.01.2026, 19:16
Пять пилотов Формулы-1, которым грозит потеря места в 2026 году
Грядет масштабная перестановка в составе команд Формулы-1. Несколько известных гонщиков могут лишиться своих мест. Молодые таланты готовы ворваться в элиту. Кто окажется на грани вылета, а кто получит шанс всей жизни? Сезон обещает быть непредсказуемым.Читать далее
-
15.01.2026, 19:04
Subaru BRZ tS Kiiro: лимитированная версия спорткупе с ярким характером для Австралии
Subaru готовит для Австралии особую версию BRZ tS Kiiro. Всего 95 машин, уникальный желтый цвет и эксклюзивные детали. Мотор остался прежним, но интерьер и экстерьер удивят даже поклонников марки. Цена выше обычной tS, но интерес к новинке уже огромен.Читать далее
-
15.01.2026, 18:51
GM и OnStar получили пятилетний запрет на продажу данных водителей в США
Американские регуляторы ввели пятилетний запрет для GM и OnStar на сбор и продажу данных водителей. Компании обязали получать явное согласие клиентов. Решение связано с громким расследованием. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 18:38
Acura прекращает выпуск популярного кроссовера RDX в США: что будет дальше
Acura завершает производство третьего поколения RDX уже в этом году. Причина - проблемы с поставщиками. Но марка готовит новую гибридную версию. Ждать ее придется не один год. Что ждет поклонников модели - пока загадка.Читать далее
-
15.01.2026, 18:32
Volvo EX60: новый электрокроссовер с искусственным интеллектом для общения с водителем
Volvo готовит премьеру электрического EX60. Компания интригует деталями о новинке. Ожидается необычный подход к взаимодействию с водителем. В центре внимания - искусственный интеллект. Официальный дебют состоится в январе в Стокгольме.Читать далее
-
15.01.2026, 18:27
Владелец не хочет расставаться с Ram 1500 TRX даже за 7,5 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с пробегом и доработками не нашел покупателя на аукционе. Владелец отказался продавать его за 76 588 долларов, хотя сам купил почти за 97 тысяч. Почему машина не ушла с молотка - вопрос открытый. Интрига вокруг этой сделки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 18:22
Почему в СССР построили грузовик с мотоциклетным мотором и что из этого вышло
В 60-х в СССР создали необычный грузовик с мотором от мотоцикла. Его делали вручную, а конструкция удивляла даже опытных инженеров. Почему проект не стал массовым и что мешало развитию - читайте в материале. История, о которой мало кто знает.Читать далее
-
15.01.2026, 18:14
Porsche 911 Dakar нового поколения выходит в цифровом формате как Oblivion Edition
Porsche оказался на перепутье: электромобили не спасли прибыль. В 2026 году компания поднимает цены из-за новых пошлин в США. Легендарный 911 не исчезнет, но перемены неизбежны. Что ждет культовую модель дальше? Читайте подробности.Читать далее
-
15.01.2026, 18:08
УАЗ Профи превращается в автодом: раскрыты детали интерьера и оснащения
УАЗ Профи получил версию автодома с кухней и санузлом. Внутри - трансформируемая мебель и подъемная кровать. Ожидается бензиновый мотор и выбор привода. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в нашем материале.Читать далее