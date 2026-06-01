Летние премьеры: что ждет автолюбителей на российском рынке в ближайшие месяцы

Какие новые автомобили появятся в России летом 2026 года

В летний сезон автосалоны готовят интересные новинки. Производители не сбавляют темп. Ожидаются премьеры локализованных и зарубежных моделей. Эксперты делятся прогнозами на ближайшие месяцы.

В летний сезон автосалоны готовят интересные новинки. Производители не сбавляют темп. Ожидаются премьеры локализованных и зарубежных моделей. Эксперты делятся прогнозами на ближайшие месяцы.

Лето традиционно считается временем затишья для автомобильного рынка: россияне чаще отправляются в отпуска, проводят время на даче или путешествуют, что сказывается на спросе на новые машины. Однако, как сообщает Российская газета, автолюбителей в этом году ждет немало интересных премьер.

В ближайшие месяцы на российском рынке появятся сразу несколько новых моделей, которые были адаптированы под местные условия. Нижегородский завод готовит к выпуску автомобили Volga, созданные на базе доработанных Geely. Также ожидается дебют седана Tenet A8, который представляет собой переработанный Chery Arrizo 8. В сегменте кроссоверов появятся Esteo MX (обновленный Exeed TXL) и Jeland J6, являющийся версией Jaecoo J6. Кроме того, в продаже появится обновленный Evolute i-Sky и роскошный Voyah Taishan.

Российский холдинг АГР уже объявил о скором старте продаж автомобилей премиального бренда Tenet Plus. В линейке будут представлены кроссоверы различных размеров, что позволит покупателям выбрать подходящую модель под свои задачи.

Не останутся без внимания и китайские производители. В ближайшее время на рынке появятся такие новинки, как GAC S9, Deepal S07 и Changan Eado Plus. Некоторые из них относятся к сегменту электромобилей и гибридов, что отражает растущий интерес к экологичным технологиям среди российских покупателей.

Помимо локализованных и китайских моделей, в Россию продолжат поступать японские, корейские и европейские автомобили. Их поставки осуществляются по схеме параллельного импорта, что позволяет расширить выбор для потребителей даже в условиях ограниченного официального присутствия зарубежных брендов.

Таким образом, несмотря на сезонное снижение активности, российский авторынок летом 2026 года будет насыщен новыми предложениями. Покупатели смогут выбрать как традиционные бензиновые автомобили, так и современные электрокары и гибриды, а разнообразие брендов и моделей позволит удовлетворить самые разные предпочтения.