Грядет шквал премьер — что готовят российские и китайские бренды?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 08:05

Какие новые автомобили появятся в России в 2026 году и чем они удивят

Какие новые автомобили появятся в России в 2026 году и чем они удивят

Грядет шквал премьер — что готовят российские и китайские бренды?

Какие новые автомобили появятся в России в 2026 году и чем они удивят

В 2026 году на российском рынке ожидается рекордное число премьер. В продаже появятся десятки новых моделей, включая долгожданные кроссоверы и внедорожники. Российские и китайские бренды готовят неожиданные сюрпризы. Некоторые автомобили удивят необычными опциями и смелым дизайном. Ожидания автолюбителей растут с каждым месяцем.

В 2026 году на российском рынке ожидается рекордное число премьер. В продаже появятся десятки новых моделей, включая долгожданные кроссоверы и внедорожники. Российские и китайские бренды готовят неожиданные сюрпризы. Некоторые автомобили удивят необычными опциями и смелым дизайном. Ожидания автолюбителей растут с каждым месяцем.

2026 год обещает стать настоящим испытанием для российской авторынки: на старте сразу более сорока новых и обновленных моделей. С другой стороны, если раньше на слуху были в основном китайские марки, то теперь к ним активно подключаются и отечественные производители. В этом году конкуренция между брендами обещает быть особенно острой, ведь каждый старец предлагает что-то уникальное.

По оценкам экспертов, большинство новинок - это кроссоверы и внедорожники, относящиеся к самым популярным сегментам. Компактные и среднеразмерные автомобили, оснащенные современными технологиями, становятся все более востребованными. 

Российские премьеры: возвращение легенд и новые имена

Одной из самых ожидаемых новинок станет Lada Azimut – первый серийный кроссовер бренда, который должен появиться в продаже этим летом. Автомобиль сегмента B+ будет конкурировать с такими моделями, как Tenet T4, «Москвич 3» и Belgee X50. Покупателям предлагается выбор между моторами 1,6 и 1,8 литра, а также электрической коробкой передачи или вариатором. Среди опций - панорамный люк, двухклимат-контроль, камера кругового обзора и даже обогрев боковых стекол.

Еще один громкий проект – возрождение бренда Volga. На мощных мощностях Нижегородского автокластера предполагается выпуск сразу трех новых моделей, однако подробности о них пока держатся в секрете. Интрига сохраняется, и интерес к проекту только растет.

Завод «Москвич» тоже не остался в стороне: началось производство новой М-линейки, куда вошли кроссоверы М70 и М90. Внешне они напоминают китайские MG HS и MG RX9, но получили собственные турбомоторы и девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Китайские новинки: технологии и смелый дизайн

Китайские бренды продолжают выход на российский рынок. В 2026 году дебютирует флагманский кроссовер Tenet T9, построенный на базе Chery Tiggo 9. Ожидается двухлитровый мотор мощностью 245 л.с., автоматическая коробка и полный привод. Производство наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, но технические детали пока не разглашаются.

Sollers готовится к запуску рамного внедорожника S9, который, по слухам, станет двойником внедорожника JAC T9. В арсенале — дизельный двигатель на 2 литра и восьмиступенчатый автомат. Полуместная компоновка и классические рамные конструкции делают модель интересной для любителей путешествий и активного отдыха.

Jaecoo J6 — еще один кроссовер, который появится во второй половине года. По размерам он приближается к Geely Coolray, а в списке опций - камера панорамного обзора на 540 градусов, 19 ассистентов водителя и климат-контроль с режимом для домашних животных.

Марка Li Auto официально выходит на российский рынок со смешанными гибридными кроссоверами: L6, L7 и L9. Все автомобили имеют заводскую версию и адаптированный мастер-аккаунт для российской сим-карты. Это важный шаг для тех, кто ценит сервис и технологичность.

Люксовый сегмент и необычные трансформеры

В премиум-классе лимузин Hongqi L1. Его дизайн кардинально отличается от других моделей: китайские инженеры бренда смешали ретро-мотивы с современными линиями. В России этот седан должен стать альтернативой Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

GAC S7 — гибридный кроссовер с брутальным квадратным кузовом и двухэтажной оптикой. Светящаяся полоса вместо дневных ходовых огней может изменить рисунки, что придаст автомобилю индивидуальность.

BAIC BJ41 (или BJ40 Pro) — рамный внедорожник, внешне похожий на Jeep Wrangler. Одна из особенностей - безрамочные двери, что редко встречается в этом классе. Китайцы явно заинтересовались Ford Bronco, но добавили свои фишки.

Deepal EO7 – дебют новой марки от Changan. Это не просто кроссовер, а настоящий трансформер: при желании автомобиль превращается в пикап, пятая дверь поворачивается на крышку. Такой подход точно привлечет внимание тех, кто любит эксперименты.

Супервнедорожники и новые стандарты

GWM готовит к премьере «супервнедорожник» с полноприводной системой Hi4 и рамной конструкцией. По внедорожным возможностям новинка должна превзойти Танк 300, 500 и 700. Подробности пока не раскрываются, но ожидания высоки.

2026 год обещает стать переломным для российского авторынка. Новые модели, смелые решения и технологические прорывы – все это ждет покупателей уже совсем скоро. Остается только следить за развитием событий.

Упомянутые марки: Москвич, Chery, TENET, BAIC, MG , Geely, LiXiang , Hongqi, GAC, JAC, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich, Чери, Тенет, БАИК, МДжи, Джили, Лисян, Хончи, ГАК, ДжАК, Грейт Вол

Похожие материалы Moskvich, Чери, Тенет, БАИК, МДжи, Джили, Лисян, Хончи, ГАК, ДжАК, Грейт Вол

Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Ростовская область Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться