Грядет шквал премьер — что готовят российские и китайские бренды?

13 января 2026, 08:05
Какие новые автомобили появятся в России в 2026 году и чем они удивят
В 2026 году на российском рынке ожидается рекордное число премьер. В продаже появятся десятки новых моделей, включая долгожданные кроссоверы и внедорожники. Российские и китайские бренды готовят неожиданные сюрпризы. Некоторые автомобили удивят необычными опциями и смелым дизайном. Ожидания автолюбителей растут с каждым месяцем.
2026 год обещает стать настоящим испытанием для российской авторынки: на старте сразу более сорока новых и обновленных моделей. С другой стороны, если раньше на слуху были в основном китайские марки, то теперь к ним активно подключаются и отечественные производители. В этом году конкуренция между брендами обещает быть особенно острой, ведь каждый старец предлагает что-то уникальное.
По оценкам экспертов, большинство новинок - это кроссоверы и внедорожники, относящиеся к самым популярным сегментам. Компактные и среднеразмерные автомобили, оснащенные современными технологиями, становятся все более востребованными.
Российские премьеры: возвращение легенд и новые имена
Одной из самых ожидаемых новинок станет Lada Azimut – первый серийный кроссовер бренда, который должен появиться в продаже этим летом. Автомобиль сегмента B+ будет конкурировать с такими моделями, как Tenet T4, «Москвич 3» и Belgee X50. Покупателям предлагается выбор между моторами 1,6 и 1,8 литра, а также электрической коробкой передачи или вариатором. Среди опций - панорамный люк, двухклимат-контроль, камера кругового обзора и даже обогрев боковых стекол.
Еще один громкий проект – возрождение бренда Volga. На мощных мощностях Нижегородского автокластера предполагается выпуск сразу трех новых моделей, однако подробности о них пока держатся в секрете. Интрига сохраняется, и интерес к проекту только растет.
Завод «Москвич» тоже не остался в стороне: началось производство новой М-линейки, куда вошли кроссоверы М70 и М90. Внешне они напоминают китайские MG HS и MG RX9, но получили собственные турбомоторы и девятиступенчатую автоматическую коробку передач.
Китайские новинки: технологии и смелый дизайн
Китайские бренды продолжают выход на российский рынок. В 2026 году дебютирует флагманский кроссовер Tenet T9, построенный на базе Chery Tiggo 9. Ожидается двухлитровый мотор мощностью 245 л.с., автоматическая коробка и полный привод. Производство наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, но технические детали пока не разглашаются.
Sollers готовится к запуску рамного внедорожника S9, который, по слухам, станет двойником внедорожника JAC T9. В арсенале — дизельный двигатель на 2 литра и восьмиступенчатый автомат. Полуместная компоновка и классические рамные конструкции делают модель интересной для любителей путешествий и активного отдыха.
Jaecoo J6 — еще один кроссовер, который появится во второй половине года. По размерам он приближается к Geely Coolray, а в списке опций - камера панорамного обзора на 540 градусов, 19 ассистентов водителя и климат-контроль с режимом для домашних животных.
Марка Li Auto официально выходит на российский рынок со смешанными гибридными кроссоверами: L6, L7 и L9. Все автомобили имеют заводскую версию и адаптированный мастер-аккаунт для российской сим-карты. Это важный шаг для тех, кто ценит сервис и технологичность.
Люксовый сегмент и необычные трансформеры
В премиум-классе лимузин Hongqi L1. Его дизайн кардинально отличается от других моделей: китайские инженеры бренда смешали ретро-мотивы с современными линиями. В России этот седан должен стать альтернативой Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.
GAC S7 — гибридный кроссовер с брутальным квадратным кузовом и двухэтажной оптикой. Светящаяся полоса вместо дневных ходовых огней может изменить рисунки, что придаст автомобилю индивидуальность.
BAIC BJ41 (или BJ40 Pro) — рамный внедорожник, внешне похожий на Jeep Wrangler. Одна из особенностей - безрамочные двери, что редко встречается в этом классе. Китайцы явно заинтересовались Ford Bronco, но добавили свои фишки.
Deepal EO7 – дебют новой марки от Changan. Это не просто кроссовер, а настоящий трансформер: при желании автомобиль превращается в пикап, пятая дверь поворачивается на крышку. Такой подход точно привлечет внимание тех, кто любит эксперименты.
Супервнедорожники и новые стандарты
GWM готовит к премьере «супервнедорожник» с полноприводной системой Hi4 и рамной конструкцией. По внедорожным возможностям новинка должна превзойти Танк 300, 500 и 700. Подробности пока не раскрываются, но ожидания высоки.
2026 год обещает стать переломным для российского авторынка. Новые модели, смелые решения и технологические прорывы – все это ждет покупателей уже совсем скоро. Остается только следить за развитием событий.
