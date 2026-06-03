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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 08:15

Какие новые автомобили в России весной 2026 года стали дешевле: лидеры падения цен

Какие новые автомобили в России весной 2026 года стали дешевле: лидеры падения цен

Цены на авто снизились весной - какие модели теперь выгоднее брать

Какие новые автомобили в России весной 2026 года стали дешевле: лидеры падения цен

Весной 2026 года на российском рынке сразу несколько популярных моделей новых автомобилей заметно подешевели. Эксперты отмечают, что снижение цен коснулось не только отдельных брендов, но и повлияло на спрос в целом. Какие машины оказались в числе лидеров по снижению стоимости, и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

Весной 2026 года на российском рынке сразу несколько популярных моделей новых автомобилей заметно подешевели. Эксперты отмечают, что снижение цен коснулось не только отдельных брендов, но и повлияло на спрос в целом. Какие машины оказались в числе лидеров по снижению стоимости, и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей весна 2026 года принесла неожиданные перемены: на рынке новых автомобилей сразу несколько моделей заметно снизились в цене. Это событие может стать определяющим для тех, кто давно планировал обновить свой автопарк, ведь снижение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и повлияло на общую динамику рынка.

По информации «Авито авто», лидерами по снижению средней цены стали Belgee X70, Omoda C7 и Chery Tiggo 9. Так, Belgee X70 подешевел на 11,6% и теперь стоит в среднем 2,8 млн рублей. Omoda C7 потерял в цене 10,4%, опустившись до 3,2 млн рублей, а Chery Tiggo 9 стал дешевле на 7,2% - его средняя стоимость составляет 4,5 млн рублей. В этот список также попали Omoda C5 (минус 5,5%, до 2,7 млн рублей), Jaecoo J7 (минус 4,9%), Jaecoo J8 (минус 4,3%), Geely Atlas (минус 3,5%), Jetour Dashing (минус 1,9%), Haval H3 (минус 1,7%) и Belgee X50 (минус 1,5%).

Снижение цен на новые автомобили не осталось незамеченным для покупателей. По итогам весны спрос на новые машины вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена нового автомобиля на российском рынке теперь составляет 3,5 млн рублей. Это создает новые возможности для тех, кто ищет выгодные предложения и не готов переплачивать за популярные модели.

Особое внимание стоит уделить тому, какие автомобили стали самыми востребованными в этот период. Наибольший интерес вызвали Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion. Эти модели оказались в центре внимания благодаря сочетанию доступной цены и востребованных характеристик. Как отмечают эксперты, подобная динамика может указывать на изменение предпочтений российских покупателей в сторону более практичных и экономичных решений.

Интересно, что оживление рынка новых автомобилей совпало с ростом спроса на спецтехнику и коммерческий транспорт, о чем недавно рассказывалось в материале о влиянии новых правил и инвестиций на отрасль - подробности можно узнать здесь. Это позволяет предположить, что российский автомобильный рынок в целом переживает период активных изменений, когда покупатели становятся более внимательными к ценам и возможностям экономии.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: снижение цен на новые автомобили чаще всего связано с корректировкой поставок, изменением условий дистрибуции и появлением новых конкурентов на рынке. Для покупателей это означает возможность приобрести современный автомобиль по более привлекательной цене, а для дилеров - необходимость пересматривать свои стратегии продаж. Судя по имеющимся данным, тенденция к снижению цен может сохраниться и в ближайшие месяцы, если не произойдет резких изменений в экономике или логистике.

Упомянутые модели: Belgee X70, OMODA C7, Chery Tiggo 9, Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Jetour Dashing, Jaecoo J7, Haval Jolion (от 1 259 000 Р), TENET T7, ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: Belgee, OMODA, Chery, Geely, Jetour, Jaecoo, Haval, TENET, ВАЗ (Lada)
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