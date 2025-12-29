Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 12:02

Электрокары, гибриды и неожиданные премьеры — что готовят автогиганты

В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.

2026 год обещает стать одним из самых насыщенных для мирового автомобильного рынка. Производители готовят целую волну новых моделей, причем акцент смещается в сторону электромобилей. Однако полностью отказываться от традиционных двигателей никто не спешит — на рынке появятся как полностью электрические, так и гибридные и бензиновые автомобили.

В сегменте компактных машин ожидается сразу несколько интересных премьер. Volkswagen наконец-то выпускает долгожданные электрокары для города: ID. Polo и ID. Cross. Вместе с ними на рынок выйдут Skoda Epiq и Cupra Raval — все эти модели обещают запас хода около 450 километров, что делает их привлекательными для ежедневных поездок.

Премиум-сегмент также не останется без внимания. BMW готовит к запуску электрическую версию 3-й серии — i3, а также кроссовер iX3. Porsche переводит Cayenne на электротягу, и новая версия Turbo Electric обещает более 1000 лошадиных сил. Mercedes-Benz расширяет линейку электромобилей: на дорогах появятся CLA Shooting Brake, GLC и GLB с технологией EQ, а также их версии с классическими моторами.

Интересно, что несмотря на явный тренд к электрификации, некоторые бренды продолжают развивать традиционные двигатели. Renault представит обновленный Clio с бензиновым мотором, а Toyota выпустит новый RAV4 с гибридной установкой. Kia также не отказывается от ДВС — в 2026 году появится модель K4 с классическим двигателем.

Среди крупных внедорожников Audi готовит к выходу Q9 — этот SUV займет позицию выше Q8 и будет ориентирован на тех, кто ценит простор и мощность. Land Rover впервые покажет полностью электрический Range Rover, а Jaguar попытается вернуть интерес к марке с помощью серийной версии концепта Type 00.

В целом, 2026 год станет временем смелых экспериментов и технологических прорывов. Автоконцерны делают ставку на электромобили, но не забывают и о поклонниках классических решений. Покупателей ждет широкий выбор — от городских электрокаров до мощных внедорожников и премиальных седанов. Остается только следить за новостями и ждать официальных премьер.

Упомянутые марки: Audi, BMW, Volkswagen, Porsche, Mercedes, Toyota, Renault, KIA, Skoda, Cupra
