Электрокары, гибриды и неожиданные премьеры — что готовят автогиганты

29 декабря 2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.
2026 год обещает стать одним из самых насыщенных для мирового автомобильного рынка. Производители готовят целую волну новых моделей, причем акцент смещается в сторону электромобилей. Однако полностью отказываться от традиционных двигателей никто не спешит — на рынке появятся как полностью электрические, так и гибридные и бензиновые автомобили.
В сегменте компактных машин ожидается сразу несколько интересных премьер. Volkswagen наконец-то выпускает долгожданные электрокары для города: ID. Polo и ID. Cross. Вместе с ними на рынок выйдут Skoda Epiq и Cupra Raval — все эти модели обещают запас хода около 450 километров, что делает их привлекательными для ежедневных поездок.
Премиум-сегмент также не останется без внимания. BMW готовит к запуску электрическую версию 3-й серии — i3, а также кроссовер iX3. Porsche переводит Cayenne на электротягу, и новая версия Turbo Electric обещает более 1000 лошадиных сил. Mercedes-Benz расширяет линейку электромобилей: на дорогах появятся CLA Shooting Brake, GLC и GLB с технологией EQ, а также их версии с классическими моторами.
Интересно, что несмотря на явный тренд к электрификации, некоторые бренды продолжают развивать традиционные двигатели. Renault представит обновленный Clio с бензиновым мотором, а Toyota выпустит новый RAV4 с гибридной установкой. Kia также не отказывается от ДВС — в 2026 году появится модель K4 с классическим двигателем.
Среди крупных внедорожников Audi готовит к выходу Q9 — этот SUV займет позицию выше Q8 и будет ориентирован на тех, кто ценит простор и мощность. Land Rover впервые покажет полностью электрический Range Rover, а Jaguar попытается вернуть интерес к марке с помощью серийной версии концепта Type 00.
В целом, 2026 год станет временем смелых экспериментов и технологических прорывов. Автоконцерны делают ставку на электромобили, но не забывают и о поклонниках классических решений. Покупателей ждет широкий выбор — от городских электрокаров до мощных внедорожников и премиальных седанов. Остается только следить за новостями и ждать официальных премьер.
Похожие материалы Ауди, БМВ, Фольксваген, Порше, Мерседес, Тойота, Рено, Киа, Шкода, Купра
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
29.12.2025, 09:10
Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки
Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.Читать далее
-
29.12.2025, 09:03
Пять самых быстрых бронеавтомобилей России — кто лидирует среди военных машин
Какие броневики способны разогнаться до 130 км/ч? В этом рейтинге собраны самые скоростные военные автомобили России. Неожиданные лидеры и интересные детали конструкции. Узнайте, кто оказался на вершине списка и почему.Читать далее
Похожие материалы Ауди, БМВ, Фольксваген, Порше, Мерседес, Тойота, Рено, Киа, Шкода, Купра
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
29.12.2025, 09:10
Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки
Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.Читать далее
-
29.12.2025, 09:03
Пять самых быстрых бронеавтомобилей России — кто лидирует среди военных машин
Какие броневики способны разогнаться до 130 км/ч? В этом рейтинге собраны самые скоростные военные автомобили России. Неожиданные лидеры и интересные детали конструкции. Узнайте, кто оказался на вершине списка и почему.Читать далее