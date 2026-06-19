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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 09:36

Какие новые коды регионов появятся на номерах в 2027 году в России

Какие новые коды регионов появятся на номерах в 2027 году в России

Тройки, пятёрки и двойки на номерах: ГИБДД исчерпала привычные комбинации и запустила коды, которых не было 30 лет

Какие новые коды регионов появятся на номерах в 2027 году в России

В ближайшие годы на российских дорогах появятся номера с новыми региональными кодами. Мало кто знает, что изменения затронут сразу несколько областей и городов. Какие регионы уже начали выдавать свежие номера, что это значит для автомобилистов и почему стоит обратить внимание на новые трехзначные коды - рассказываем подробно. Не прошли мимо и неожиданные детали, которые часто игнорируют даже опытные водители.

В ближайшие годы на российских дорогах появятся номера с новыми региональными кодами. Мало кто знает, что изменения затронут сразу несколько областей и городов. Какие регионы уже начали выдавать свежие номера, что это значит для автомобилистов и почему стоит обратить внимание на новые трехзначные коды - рассказываем подробно. Не прошли мимо и неожиданные детали, которые часто игнорируют даже опытные водители.

В 2026 году российские автомобилисты столкнутся с заметными изменениями: на дорогах все чаще будут встречаться машины с новыми кодами регионов на номерах. Это не просто очередная формальность - новые обозначения напрямую влияют на процесс регистрации, покупку и продажу авто, а также на работу служб контроля. Для многих водителей важно знать, какие коды актуальны, чтобы избежать путаницы и лишних вопросов при оформлении документов.

Система кодов регионов на автомобильных номерах действует в России с 1993 года, но за последние годы она претерпела серьезные изменения. Изначально хватало двузначных обозначений, но с ростом автопарка и увеличением числа регионов пришлось вводить трехзначные коды. Особенно активно новые номера начали появляться в 2024-2026 годах: свежие коды получили Белгородская, Московская, Тюменская области, Красноярский и Краснодарский края, а также Республика Дагестан. В конце 2025 года новые номера начали выдавать в Санкт-Петербурге, а в 2026 году - во Владимирской и Свердловской областях, а также в Москве.

Вот полный перечень новых кодов, которые будут использоваться в 2026 году:

105 - Дагестан
131 - Белгородская область
133 - Владимирская область
166 - Свердловская область
172 - Тюменская область
224 - Красноярский край
250 - Московская область
323 - Краснодарский край
550 - Московская область
778 - Санкт-Петербург
997 - Москва

Интересная деталь: впервые за долгие годы на номерах появились трехзначные коды, начинающиеся не только с единицы или семерки, но и с двойки, тройки и пятерки. Это говорит о том, что прежний запас комбинаций практически исчерпан, и ГИБДД пришлось расширять диапазон. Для водителей это означает, что на дорогах можно встретить машины с номерами, которые раньше казались невозможными. Важно помнить: новые коды не влияют на стоимость регистрации, но могут вызвать вопросы у сотрудников ДПС из других регионов, если они не знакомы с последними изменениями.

Параллельно с этим на дорогах все чаще встречаются автомобили с поддельными номерами. Как отмечают эксперты, такие случаи фиксируются не только в крупных городах, но и в регионах. Водителям стоит быть внимательнее: за использование «фейковых» номеров предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовная ответственность. Кстати, недавно обсуждалась инициатива по отмене штрафов за самостоятельный ремонт ям на дорогах - подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах для водителей, которые сами латают ямы.

Для справки: полный список всех действующих кодов регионов России можно найти на специализированных ресурсах. Важно помнить, что новые коды вводятся по мере необходимости - когда старые комбинации заканчиваются из-за роста числа автомобилей. Это позволяет избежать путаницы и поддерживать порядок в системе регистрации. В ближайшие годы можно ожидать появления еще большего числа новых кодов, особенно в регионах с активным приростом автопарка. Следить за изменениями стоит не только тем, кто планирует покупку машины, но и тем, кто часто ездит по стране: знание актуальных кодов поможет избежать недоразумений на трассе и при оформлении документов.

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