Переводят легенды на водород и гибриды: чем Kia удивит водителей в ближайшие 3 года

Раскрыли тайные планы до 2029 года: какими будут новые Kia Sorento и Carnival

Внутренний документ Kia описывает загрузку четырех заводов в Южной Корее до 2029 года. План предусматривает смену поколений Sorento и Carnival, а в него вошли обновления других моделей. Самый необычный пункт касается возможной водородной версии минивэна.

Внутренний документ Kia описывает загрузку четырех заводов в Южной Корее до 2029 года. План предусматривает смену поколений Sorento и Carnival, а в него вошли обновления других моделей. Самый необычный пункт касается возможной водородной версии минивэна.

Внутренний документ комитета Kia по стабильности занятости описывает будущую загрузку четырех предприятий компании в Южной Корее. Документ посвящен производственным планам, а не презентации новых автомобилей. Как сообщает The Korean Car Blog, планы охватывают период до 2029 года и включают несколько новых или обновленных моделей.

В Хвасоне, провинция Кенгидо, в 2028 году предполагается начать выпуск Sorento пятого поколения. Документ описывает его как самозаряжаемый гибрид HEV, а не подключаемый PHEV. Технических параметров будущей модели, включая объем двигателя и мощность, в плане нет. На том же предприятии планируют обновить Tasman и расширить набор его модификаций. Один из возможных вариантов, рамный внедорожник с тремя рядами сидений на базе пикапа. Подобный шаг, вероятно, должен сделать лучше рыночные показатели Tasman.

С внешностью пикапа у Kia уже возникали вопросы: в компании признавали, что ее стоит доработать, но от срочного рестайлинга отказались. Утечка не уточняет, что именно изменят в рамках обновления.

В Кванмене ориентировочно с 2028 года намечен переход Carnival на новое поколение. Нынешняя четвертая генерация выпускается с 2020 года и пережила обновление в конце 2023-го. Для следующей версии ожидают новую гибридную систему, дебют которой прежде связывали с Hyundai Tucson. Производственный план также упоминает гибридную модификацию Carnival. По данным Autocar Philippines, к 2029 году в гамме может появиться версия на водородных топливных элементах с использованием технологий Hyundai Nexo. Если проект одобрят, это станет первым серийным водородным автомобилем в истории Kia.

Водородный Carnival пока фигурирует как пункт предполагаемого производственного плана: конкретные параметры топливной системы и силовой установки в публикациях не приводятся. Упоминание этой версии, как и сроки для остальных моделей, описывает планы на будущее, выпуск еще не начался.

В перечне есть минивэн и кроссоверы, а в других сегментах представлены пикап с коммерческим фургоном. Документ предусматривает смену поколений и расширение модельных семейств. Для завода в Кванджу отдельно запланирована улучшенная версия коммерческого Bongo к 2028 году.

На заводе в Кванджу также планируют наладить выпуск электрического среднеразмерного кроссовера EV7, ориентировочно в 2028 году. В линейке Kia он должен занять место между EV5 и EV9. Kia официально не объявляла о премьере EV7 или начале продаж: в публикациях модель фигурирует только в связи с утечкой производственного документа. Ориентиры 2028-2029 годов относятся к предполагаемой загрузке корейских заводов.