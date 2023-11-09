Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
В целом, через 5 лет внедорожники меньше теряют в цене. УАЗ «Патриот» сохранил 64,5% стоимости, заняв второе место среди российских автомобилей, а Niva Travel – 62,4% (третье место). Результаты легковушек, Lada Vesta и Lada Granta ощутимо хуже. Через пять лет они сохраняют чуть больше половины первоначальной цены: 55,9% и 58,4% соответственно.
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14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
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К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
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В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
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09.11.2023, 08:04
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07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
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03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
-
13.11.2023, 14:05
К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 08:04
Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
В июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал журналистам, что компания постарается удержать цену на самый доступный автомобиль Lada на уровне ниже 700 тысяч рублей.Читать далее
-
07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
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