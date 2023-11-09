Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?

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В исследовании по итогам третьего квартала 2023 года приняли участие пять автомобилей: четыре «Лады» и один УАЗ «Патриот». Он-то и оказался лидером рейтинга. Как выяснили эксперты, через три года эксплуатации ульяновский внедорожник теряет только 17,8% стоимости. Для сравнения у Lada Vesta этот показатель достигает почти 25%. Через 5 лет эксплуатации ситуация выглядит несколько иначе. Лидирует классическая «Нива» (Lada 4x4), которая умудряется сохранить 67,4% от первоначальной цены.

В целом, через 5 лет внедорожники меньше теряют в цене. УАЗ «Патриот» сохранил 64,5% стоимости, заняв второе место среди российских автомобилей, а Niva Travel – 62,4% (третье место). Результаты легковушек, Lada Vesta и Lada Granta ощутимо хуже. Через пять лет они сохраняют чуть больше половины первоначальной цены: 55,9% и 58,4% соответственно.

Фото: НАПИ

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