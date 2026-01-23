Свежие иномарки вне Китая — что реально купить сейчас

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 15:34

Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году

Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году

Свежие иномарки вне Китая — что реально купить сейчас

Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году

В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.

В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.

В 2025 году российский рынок новых автомобилей вновь удивил: несмотря на доминирование китайских марок, интерес к японским и европейским моделям не ослабевает. По данным аналитиков, за год было реализовано почти 130 тысяч новых машин брендов, не связанных с Китаем. Однако почти половина из них все равно оказалась произведена на китайских заводах. Тем не менее, параллельный импорт позволил привезти в страну и настоящих «чистокровных» японцев и европейцев, которые не имеют никакого отношения к Поднебесной.

Среди таких автомобилей - как долгожданные новинки, так и хорошо знакомые модели, которые теперь стали настоящей редкостью. Российские дилеры, несмотря на все сложности, продолжают искать пути, чтобы удовлетворить спрос на качественные иномарки. И, надо признать, иногда им это удается весьма неожиданным образом.

В этом обзоре - шесть самых интересных автомобилей, которые появились в продаже в России в 2025 году и не имеют китайского происхождения. Как сообщает Autonews, эти машины были ввезены по схеме параллельного импорта и уже доступны для покупки у официальных дилеров.

Японские кроссоверы и пикапы: возвращение легенд

Subaru Forester шестого поколения стал одним из самых заметных дебютов года. Кроссовер японской сборки полностью преобразился: новая платформа, свежий дизайн, улучшенная управляемость. Под капотом - 2,5-литровый двигатель мощностью 180 л. с., вариатор и полный привод. Цена - 7,6 миллиона рублей. Машина сразу привлекла внимание поклонников марки, ведь Forester всегда славился надежностью и проходимостью.

Еще одна долгожданная новинка - Mitsubishi L200. Этот пикап, собранный в Таиланде, получил усиленный кузов с применением высокопрочной стали, что увеличило его жесткость на 60%. Под капотом - тот же 2,5-литровый мотор на 180 л. с., полный привод и вариатор. Стоимость - 7,9 миллиона рублей. L200 всегда был рабочей лошадкой, и теперь, после обновления, он стал еще более выносливым и современным.

Премиум из Японии: Lexus GX снова в России

Появление Lexus GX третьего поколения вызвало настоящий ажиотаж. Этот рамный внедорожник с 3,4-литровым мотором на 354 л. с. и десятиступенчатым автоматом - мечта для любителей роскоши и бездорожья. В начале года дилеры быстро распродали первые партии, и модель исчезла с витрин. Сейчас GX снова доступен, но цена кусается - 17,6 миллиона рублей. Тем не менее, спрос на премиальный SUV остается высоким, несмотря на ограниченное предложение.

Европейские хетчбеки и кроссоверы: Golf, Q5 и Superb

Volkswagen Golf восьмого поколения вернулся на российский рынок после паузы. Хетчбек с 1,5-литровым мотором (160 л. с.), семиступенчатым роботом и передним приводом стоит 4,11 миллиона рублей. Машины завозят не только из Китая, но и из Кореи, а иногда даже из Европы. Golf всегда был символом практичности и стиля, и теперь у российских покупателей снова есть шанс приобрести эту модель.

Кроссовер Audi Q5 третьего поколения также появился у дилеров. Его собирают в Мексике, а в Россию везут из Кореи и стран СНГ. Под капотом - двухлитровый двигатель на 204 л. с., семиступенчатый робот и полный привод. Цена - 9,7 миллиона рублей. Q5 - это баланс между комфортом, динамикой и престижем, который ценят многие автолюбители.

Skoda Superb четвертого поколения - еще одна европейская новинка, которую ждут в России. Ретейлеры ожидают поставку топовых лифтбеков с двухлитровым мотором (190 л. с.), семиступенчатым роботом и передним приводом. Ориентировочная стоимость - около 7 миллионов рублей. Superb всегда славился просторным салоном и богатым оснащением, а теперь стал еще более технологичным.

Параллельный импорт: новые возможности и неожиданные цены

Параллельный импорт открыл для россиян доступ к тем моделям, которые официально не поставляются в страну. Однако за возможность владеть настоящей японской или европейской машиной приходится платить: цены на такие автомобили заметно выше, чем несколько лет назад. Тем не менее, спрос на них не падает - многие готовы переплатить за качество, надежность и престиж.

В 2025 году российский авторынок стал еще более разнообразным, несмотря на все ограничения и сложности. Покупатели получили шанс выбрать не только из китайских моделей, но и из настоящих японских и европейских автомобилей, пусть и по новым правилам игры. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время.

Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р), Mitsubishi L200 (от 1 829 000 Р), Lexus GX (от 4 096 000 Р), Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р), Audi Q2, Skoda Superb (от 1 386 000 Р)
Упомянутые марки: Subaru, Mitsubishi, Lexus, Volkswagen, Audi, Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Субару, Митсубиси, Лексус, Фольксваген, Ауди, Шкода

Похожие материалы Субару, Митсубиси, Лексус, Фольксваген, Ауди, Шкода

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Ярославль Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться