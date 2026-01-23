Свежие иномарки вне Китая — что реально купить сейчас

Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году

В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.

В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.

В 2025 году российский рынок новых автомобилей вновь удивил: несмотря на доминирование китайских марок, интерес к японским и европейским моделям не ослабевает. По данным аналитиков, за год было реализовано почти 130 тысяч новых машин брендов, не связанных с Китаем. Однако почти половина из них все равно оказалась произведена на китайских заводах. Тем не менее, параллельный импорт позволил привезти в страну и настоящих «чистокровных» японцев и европейцев, которые не имеют никакого отношения к Поднебесной.

Среди таких автомобилей - как долгожданные новинки, так и хорошо знакомые модели, которые теперь стали настоящей редкостью. Российские дилеры, несмотря на все сложности, продолжают искать пути, чтобы удовлетворить спрос на качественные иномарки. И, надо признать, иногда им это удается весьма неожиданным образом.

В этом обзоре - шесть самых интересных автомобилей, которые появились в продаже в России в 2025 году и не имеют китайского происхождения. Как сообщает Autonews, эти машины были ввезены по схеме параллельного импорта и уже доступны для покупки у официальных дилеров.

Японские кроссоверы и пикапы: возвращение легенд

Subaru Forester шестого поколения стал одним из самых заметных дебютов года. Кроссовер японской сборки полностью преобразился: новая платформа, свежий дизайн, улучшенная управляемость. Под капотом - 2,5-литровый двигатель мощностью 180 л. с., вариатор и полный привод. Цена - 7,6 миллиона рублей. Машина сразу привлекла внимание поклонников марки, ведь Forester всегда славился надежностью и проходимостью.

Еще одна долгожданная новинка - Mitsubishi L200. Этот пикап, собранный в Таиланде, получил усиленный кузов с применением высокопрочной стали, что увеличило его жесткость на 60%. Под капотом - тот же 2,5-литровый мотор на 180 л. с., полный привод и вариатор. Стоимость - 7,9 миллиона рублей. L200 всегда был рабочей лошадкой, и теперь, после обновления, он стал еще более выносливым и современным.

Премиум из Японии: Lexus GX снова в России

Появление Lexus GX третьего поколения вызвало настоящий ажиотаж. Этот рамный внедорожник с 3,4-литровым мотором на 354 л. с. и десятиступенчатым автоматом - мечта для любителей роскоши и бездорожья. В начале года дилеры быстро распродали первые партии, и модель исчезла с витрин. Сейчас GX снова доступен, но цена кусается - 17,6 миллиона рублей. Тем не менее, спрос на премиальный SUV остается высоким, несмотря на ограниченное предложение.

Европейские хетчбеки и кроссоверы: Golf, Q5 и Superb

Volkswagen Golf восьмого поколения вернулся на российский рынок после паузы. Хетчбек с 1,5-литровым мотором (160 л. с.), семиступенчатым роботом и передним приводом стоит 4,11 миллиона рублей. Машины завозят не только из Китая, но и из Кореи, а иногда даже из Европы. Golf всегда был символом практичности и стиля, и теперь у российских покупателей снова есть шанс приобрести эту модель.

Кроссовер Audi Q5 третьего поколения также появился у дилеров. Его собирают в Мексике, а в Россию везут из Кореи и стран СНГ. Под капотом - двухлитровый двигатель на 204 л. с., семиступенчатый робот и полный привод. Цена - 9,7 миллиона рублей. Q5 - это баланс между комфортом, динамикой и престижем, который ценят многие автолюбители.

Skoda Superb четвертого поколения - еще одна европейская новинка, которую ждут в России. Ретейлеры ожидают поставку топовых лифтбеков с двухлитровым мотором (190 л. с.), семиступенчатым роботом и передним приводом. Ориентировочная стоимость - около 7 миллионов рублей. Superb всегда славился просторным салоном и богатым оснащением, а теперь стал еще более технологичным.

Параллельный импорт: новые возможности и неожиданные цены

Параллельный импорт открыл для россиян доступ к тем моделям, которые официально не поставляются в страну. Однако за возможность владеть настоящей японской или европейской машиной приходится платить: цены на такие автомобили заметно выше, чем несколько лет назад. Тем не менее, спрос на них не падает - многие готовы переплатить за качество, надежность и престиж.

В 2025 году российский авторынок стал еще более разнообразным, несмотря на все ограничения и сложности. Покупатели получили шанс выбрать не только из китайских моделей, но и из настоящих японских и европейских автомобилей, пусть и по новым правилам игры. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время.