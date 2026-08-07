Не только автопилот: 5 главных опций, за которые готовы платить водители по всему миру

7 августа 2026, 06:01
Какие опции в новых авто стали самыми желанными у покупателей в США
Какие опции в новых авто стали самыми желанными у покупателей в США
Мало кто задумывается, какие функции в современных авто действительно важны для водителей. Новое исследование выявило неожиданные предпочтения покупателей: что оказалось в топе и почему это может изменить подход к комплектации машин. Эксперты объяснили, какие опции стали обязательными и как меняются ожидания от новых моделей.
Для российских автолюбителей важно понимать, какие изменения становятся стандартом в мировом автопроме, — это напрямую влияет на оснащение будущих моделей, которые появляются и на нашем рынке. Новое исследование Future Vehicle Planner 2026, проведённое компанией AutoPacific, наглядно показывает, как меняются приоритеты покупателей в США и почему эти тенденции стоит учитывать уже сейчас.
В опросе приняли участие более 19 тысяч человек, планирующих покупку нового автомобиля в ближайшие три года. Как сообщает «Российская газета», наибольший интерес вызывают функции, связанные с комфортом и безопасностью. Лидером по популярности стал подогрев сидений — его отметили 47% респондентов. Немногим уступают передние и задние датчики парковки (45%), а также система торможения при движении задним ходом (44%).
Среди других востребованных опций — электрорегулировка водительского сиденья и ассистент смены полосы движения (по 43%). Также популярны системы ночного видения, адаптивный круиз-контроль, камеры слепых зон и предупреждение о перекрёстном движении. Беспроводная зарядка для гаджетов и функция автоматической парковки также вошли в число желаемых — их выбрали 41% опрошенных. В списке обязательных опций оказались полный привод (41%) и интеграция Apple CarPlay и Android Auto без проводов (37%).
Покупатели электромобилей и гибридов делают упор на увеличенную ёмкость батареи и поддерживают возможность быстрой зарядки. Это указывает на растущий интерес к электрификации и технологическим возможностям новых машин. В исследовании также отмечается рост доверия к системам автономного вождения: среди миллениалов в возрасте от 32 до 49 лет 62% готовы доверять управлению автопилотом, а средний показатель по всем возрастным группам составляет 56%.
Если взглянуть шире, становится понятно: современные водители всё чаще выбирают автомобили исходя из набора опций, а не только из-за марки или дизайна. Это касается и требований к электронным помощникам, и систем безопасности. По данным AutoPacific, такие функции уже не воспринимаются как роскошь — они становятся стандартом. Для российского рынка это сигнал: производителям и дилерам стоит внимательно следить за мировыми тенденциями, чтобы не отставать от ожиданий покупателей. Важно помнить, что сегодня именно комфорт, безопасность и технологичность определяют успех модели на рынке.
Интересно, что многие привычные элементы интерьера, такие как подстаканники, тоже когда-то были инновациями. Например, в материале о том, как подстаканники стали внедряться в современные автомобили , рассказывается, как менялись требования к комфорту и почему даже самые мелкие детали могут повлиять на выбор машины.
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