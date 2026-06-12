Названы самые бесполезные опции в современных автомобилях, от которых можно отказаться

12 июня 2026, 08:08
Какие опции в современных авто не приносят пользы: мнение эксперта
Какие опции в современных авто не приносят пользы: мнение эксперта
Многие автолюбители переплачивают за модные опции, которые на деле оказываются лишними. Эксперт Евгений Липовицкий выделил оснащение, без которого можно обойтись, не теряя в комфорте. Разбираемся, какие функции не оправдывают ожиданий и почему это важно учитывать при покупке.
В последние годы автопроизводители активно внедряют новые опции, обещая покупателям максимум комфорта и современности. Однако, как отмечает автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий, многие из этих функций на практике оказываются не столь полезными, как кажется на первый взгляд. По его словам, значительная часть оснащения лишь увеличивает стоимость автомобиля, не добавляя реального удобства.
Одним из самых неоднозначных решений эксперт считает светодиодную подсветку салона. Несмотря на эффектный внешний вид, яркие цвета быстро утомляют глаза, особенно в тёмное время суток. В результате владельцы часто отключают подсветку или выбирают максимально нейтральный оттенок, чтобы не раздражать зрение.
Система управления жестами, которую производители позиционируют как технологичный прорыв, также вызывает вопросы. На практике привычные кнопки и сенсорные экраны оказываются удобнее и быстрее, а электронные системы не всегда корректно распознают команды. Это может отвлекать водителя и снижать безопасность.
К спорным опциям Липовицкий относит и отделку салона экокожей, а также элементы из рояльного лака. Искусственная кожа быстро теряет внешний вид, покрывается заломами и трещинами, а глянцевые панели моментально собирают царапины и отпечатки пальцев. Эксклюзивные цвета кузова тоже не всегда оправдывают ожидания: необычные оттенки могут надоесть, а ремонт и подбор краски обходятся дороже стандартных решений.
Панорамная крыша — ещё одна модная опция, требующая внимания. Она уменьшает пространство над головой и требует регулярного обслуживания. В случае повреждения замена стеклянной панели может обойтись в крупную сумму, что важно учитывать при выборе комплектации.
Любителям спортивного внешнего вида стоит помнить о недостатках низкопрофильных шин. Такие покрышки делают автомобиль визуально привлекательнее, но хуже справляются с неровностями дорог, увеличивают риск повреждения дисков и создают дополнительную нагрузку на подвеску.
Система «старт-стоп», автоматически выключающая двигатель на светофорах и в пробках, также вызывает споры. Несмотря на экологическую направленность, многие водители отмечают снижение комфорта и дополнительные нагрузки на узлы автомобиля. Это особенно актуально для городских условий, где частые остановки становятся нормой.
Для начинающих водителей полезными могут быть автопарковщик и система удержания в полосе, однако опытные автомобилисты часто считают их избыточными. Автоматическая парковка работает медленнее человека, а контроль полосы может ошибаться при плохой разметке или сложных дорожных условиях.
Эксперт подчёркивает: выбор оснащения — вопрос индивидуальных предпочтений. Но если задача — сэкономить при покупке, многие из перечисленных опций можно смело исключить без потери комфорта. Важно помнить, что избыточное оснащение не всегда делает автомобиль лучше, а иногда даже усложняет обслуживание и увеличивает расходы.
В контексте российских дорог и климата особенно важно подходить к выбору опций осознанно. Например, как показывает опыт эксплуатации кроссоверов на сложных трассах, описанный в материале о реальном пробеге Haval Jolion по российской глубинке (подробности испытаний и расходов на обслуживание).
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