Электронный европротокол: как избежать проблем и получить выплату

22 июня 2026, 11:36
Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении ДТП через европротокол
Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении ДТП через европротокол
Оформление ДТП требует внимания к деталям. Электронный европротокол упрощает процесс. Но есть нюансы, которые важно знать, чтобы получить адекватную выплату. Эксперт делится советами для водителей.
В последние годы оформление ДТП по европротоколу становится все более популярным среди российских водителей. По данным Российского Союза Автостраховщиков, в 2025 году доля заявлений, поданных с использованием этой процедуры, достигла 41%, а в первом квартале 2026 года - уже 43%. Такой рост объясняется удобством и скоростью оформления, ведь для этого не требуется вызывать сотрудников Госавтоинспекции.
Существует два способа заполнения извещения о ДТП: электронный и бумажный. Электронный вариант значительно снижает риск ошибок, так как приложение подсказывает, какие поля необходимо заполнить, и не позволяет двигаться дальше при наличии пропусков или неточностей. Бумажный же вариант требует особой внимательности: водителю нужно вручную вписать VIN, государственный номер, данные полиса ОСАГО и страховщика, а также корректно описать обстоятельства аварии.
Как выяснил 110km.ru, наиболее частая ошибка при заполнении бумажного европротокола - несоответствие указанных данных фактическим. Кроме того, многие автовладельцы не всегда знают точные названия поврежденных деталей, что может вызвать вопросы у страховщика. В таких случаях рекомендуется обозначить повреждение на схеме или кратко описать его, чтобы специалист страховой компании мог правильно интерпретировать информацию.
Особое внимание стоит уделить фотофиксации. В электронном европротоколе этот этап обязателен, и от наличия фотографий зависит максимальная сумма выплаты. Если между участниками нет разногласий и фотофиксация проведена, лимит составляет 400 тысяч рублей. При отсутствии разногласий, но без фотографий, сумма снижается до 100 тысяч. Если же есть разногласия и фотофиксация не выполнена, выплаты не будет вовсе.
Эксперты советуют всегда иметь в автомобиле бумажные бланки на случай перебоев с мобильным интернетом. Если сделать фотофиксацию невозможно из-за отсутствия связи, рекомендуется обратиться к сотрудникам полиции для оформления происшествия.
Как отметил заместитель начальника Управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов, при оформлении электронного извещения о ДТП ошибиться сложно, потому что приложение, через которое это делается, содержит подсказки. Оно не пустит к следующим шагам, если вы неверно или не полностью заполнили поле. В этом отношении процедура оформления электронного извещения о ДТП лучше, потому что вероятность ошибки меньше. «От цифровизации мы, конечно, никуда не уйдем, и она будет набирать обороты», – подчеркнул Андрей Маклецов.
Несмотря на возможные технические ограничения, развитие электронных сервисов в сфере ОСАГО продолжается. Специалисты уверены, что цифровизация будет только набирать обороты, а водителям важно быть готовыми к новым требованиям и внимательно относиться к деталям при оформлении документов.
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