Водителей, дачников и пенсионеров ждут важные изменения — что изменится уже скоро

Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы

В марте 2026 года в России вступают новые законы. Изменения затронут обучение водителей, штрафы для дачников и финансовые сервисы. Ожидаются новшества в начислении пенсий и оплате коммунальных услуг. Подробности - в нашем материале.

С наступлением марта 2026 года в России начинают действовать сразу несколько важных законодательных нововведений. Они затрагивают разные сферы жизни: от обучения будущих водителей до порядка начисления пенсий и оплаты коммунальных услуг. Как сообщает Gazeta.SPb, перемены коснутся миллионов граждан.

Обновленные требования для автошкол и водителей

С этого месяца программы подготовки водителей в автошколах претерпели серьезные изменения. Теперь для получения категории B потребуется пройти 42 часа практических занятий вместо прежних 38. Такой шаг направлен на повышение уровня подготовки и уверенности будущих автомобилистов при сдаче экзамена в городских условиях.

Теоретическую часть обучения теперь разрешено проходить дистанционно, что особенно удобно для занятых курсантов. Кроме того, для тех, кто планирует получить права категорий C и D, появилась возможность учиться не только в традиционных автошколах, но и на базе таксопарков или автобусных парков. Это позволит будущим профессиональным водителям быстрее адаптироваться к реальным условиям работы.

Дачники под контролем: штрафы за борщевик и новые требования

Владельцы загородных участков столкнутся с ужесточением контроля за состоянием своих территорий. Особое внимание уделяется борьбе с борщевиком и другими агрессивными растениями. Если дачник не принимает меры по уничтожению опасных сорняков, ему грозит штраф, который может достигать 700 тысяч рублей. Новые положения Земельного кодекса также требуют, чтобы все постройки на участке соответствовали его назначению. Рекомендуется заранее проверить документы и убедиться в правильности оформления.

Финансовые сервисы: защита от нежелательных списаний и новые правила для займов

С марта онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать средства за подписки, если пользователь отвязал карту или отказался от услуги. Компании обязаны сделать процедуру отказа максимально простой и понятной в личном кабинете. Для микрофинансовых организаций вводится обязательная идентификация клиентов через Единую биометрическую систему при выдаче займов до миллиона рублей. Это должно снизить риски мошенничества.

Владельцы торгово-офисной недвижимости теперь будут платить налог по кадастровой стоимости за расширенный перечень объектов. А чтобы освободиться от транспортного налога на сельхозтехнику, потребуется подать заявление в налоговую инспекцию.

Социальные выплаты и коммунальные услуги: новые сроки и условия

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале, а также граждане, получившие первую группу инвалидности, с марта начнут получать увеличенную страховую пенсию с автоматически повышенной фиксированной выплатой. Для беременных женщин запускается федеральный реестр, который упростит оформление пособий и выплат.

Студенты медицинских вузов, обучающиеся по целевому договору, теперь обязаны отработать не менее трех лет в организации, оплатившей их обучение. В противном случае им придется вернуть средства и выплатить двойной штраф.

Срок оплаты коммунальных услуг переносится: теперь платить нужно не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, а управляющие компании обязаны направлять квитанции до 5 числа каждого месяца.