Водителей, дачников и пенсионеров ждут важные изменения — что изменится уже скоро

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

4 марта 2026, 12:48

Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы

Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы

Водителей, дачников и пенсионеров ждут важные изменения — что изменится уже скоро

Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы

В марте 2026 года в России вступают новые законы. Изменения затронут обучение водителей, штрафы для дачников и финансовые сервисы. Ожидаются новшества в начислении пенсий и оплате коммунальных услуг. Подробности - в нашем материале.

В марте 2026 года в России вступают новые законы. Изменения затронут обучение водителей, штрафы для дачников и финансовые сервисы. Ожидаются новшества в начислении пенсий и оплате коммунальных услуг. Подробности - в нашем материале.

С наступлением марта 2026 года в России начинают действовать сразу несколько важных законодательных нововведений. Они затрагивают разные сферы жизни: от обучения будущих водителей до порядка начисления пенсий и оплаты коммунальных услуг. Как сообщает Gazeta.SPb, перемены коснутся миллионов граждан.

Обновленные требования для автошкол и водителей

С этого месяца программы подготовки водителей в автошколах претерпели серьезные изменения. Теперь для получения категории B потребуется пройти 42 часа практических занятий вместо прежних 38. Такой шаг направлен на повышение уровня подготовки и уверенности будущих автомобилистов при сдаче экзамена в городских условиях.

Теоретическую часть обучения теперь разрешено проходить дистанционно, что особенно удобно для занятых курсантов. Кроме того, для тех, кто планирует получить права категорий C и D, появилась возможность учиться не только в традиционных автошколах, но и на базе таксопарков или автобусных парков. Это позволит будущим профессиональным водителям быстрее адаптироваться к реальным условиям работы.

Дачники под контролем: штрафы за борщевик и новые требования

Владельцы загородных участков столкнутся с ужесточением контроля за состоянием своих территорий. Особое внимание уделяется борьбе с борщевиком и другими агрессивными растениями. Если дачник не принимает меры по уничтожению опасных сорняков, ему грозит штраф, который может достигать 700 тысяч рублей. Новые положения Земельного кодекса также требуют, чтобы все постройки на участке соответствовали его назначению. Рекомендуется заранее проверить документы и убедиться в правильности оформления.

Финансовые сервисы: защита от нежелательных списаний и новые правила для займов

С марта онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать средства за подписки, если пользователь отвязал карту или отказался от услуги. Компании обязаны сделать процедуру отказа максимально простой и понятной в личном кабинете. Для микрофинансовых организаций вводится обязательная идентификация клиентов через Единую биометрическую систему при выдаче займов до миллиона рублей. Это должно снизить риски мошенничества.

Владельцы торгово-офисной недвижимости теперь будут платить налог по кадастровой стоимости за расширенный перечень объектов. А чтобы освободиться от транспортного налога на сельхозтехнику, потребуется подать заявление в налоговую инспекцию.

Социальные выплаты и коммунальные услуги: новые сроки и условия

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале, а также граждане, получившие первую группу инвалидности, с марта начнут получать увеличенную страховую пенсию с автоматически повышенной фиксированной выплатой. Для беременных женщин запускается федеральный реестр, который упростит оформление пособий и выплат.

Студенты медицинских вузов, обучающиеся по целевому договору, теперь обязаны отработать не менее трех лет в организации, оплатившей их обучение. В противном случае им придется вернуть средства и выплатить двойной штраф.

Срок оплаты коммунальных услуг переносится: теперь платить нужно не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, а управляющие компании обязаны направлять квитанции до 5 числа каждого месяца.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Екатеринбург Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться