Штрафы, новые знаки и ужесточение контроля – что готовит 2026-й

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

4 января 2026, 22:59

Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года по новым правилам

Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года по новым правилам

Штрафы, новые знаки и ужесточение контроля – что готовит 2026-й

Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года по новым правилам

Водителей России ждут перемены с 2026 года. Новые стандарты знаков, рост штрафов и тарифов. Изменения коснутся и такси, и автошкол. Неожиданные детали в новых законах. Готовы ли вы к переменам на дорогах?

Водителей России ждут перемены с 2026 года. Новые стандарты знаков, рост штрафов и тарифов. Изменения коснутся и такси, и автошкол. Неожиданные детали в новых законах. Готовы ли вы к переменам на дорогах?

С наступлением 2026 года российские автомобилисты столкнутся с целым рядом нововведений, которые затронут практически все аспекты жизни за рулем. Изменения коснутся не только привычных штрафов и дорожных знаков, но и самой структуры городской среды, а также правил для профессиональных водителей. Власти уверяют: перемены назрели давно, и теперь они станут частью повседневности, сообщает портал Мойка78.

Обновленный ГОСТ на дорожные знаки, который начнет действовать с января, обещает сделать навигацию проще, а движение — безопаснее. Впрочем, не все водители встретят эти перемены с энтузиазмом: новые стандарты затронут даже размеры парковочных мест, а количество знаков на улицах заметно увеличится.

Дорожные знаки: новые стандарты и визуальные перемены

С 1 января 2026 года вступает в силу свежая редакция ГОСТ Р 52290-2024, которая заменяет устаревшие нормы. Теперь на улицах появится более шести десятков новых знаков и табличек, учитывающих современные реалии: электросамокаты, насыщенность городских пространств, особые потребности пешеходов. Водителям придется привыкать к вертикальным вариантам разметки, например, к «стоп-линии» на бордюрах, если ее нельзя нанести на асфальт.

Парковочные знаки станут информативнее: на них появятся данные о временных ограничениях и условиях стоянки. Шрифт и крепления унифицируют, чтобы повысить читаемость и долговечность. Вдоль дорог ширина парковочного места уменьшится до 2,25 метра, что позволит разместить больше машин, но вызовет вопросы у владельцев крупных авто.

Штрафы и ответственность: ужесточение наказаний

В 2026 году штрафы за нарушения ПДД ощутимо вырастут. Теперь за превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить 500 рублей, а за более серьезные нарушения — до 5 000 рублей или даже лишиться прав. В крупных городах парковка в неположенном месте обойдется в 3 000 рублей, а за непристегнутый ремень или разговор по телефону — 1 500 рублей.

Особое внимание уделено фиксации нарушений с помощью камер. Если законопроект примут, отсутствие полиса ОСАГО будет фиксироваться автоматически, а штраф составит 800 рублей. Водителям стоит быть внимательнее к документам и техническому состоянию машины — контроль становится все жестче.

Эвакуация, налоги и сборы: новые тарифы и расходы

С января в Петербурге и ряде других регионов вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках. За перемещение легковушки придется отдать 3 813 рублей, а за каждый час хранения — еще 115 рублей. Для грузовиков и автобусов суммы увеличиваются в разы. Прицепы и крупногабаритные авто обойдутся еще дороже.

Транспортный налог в некоторых регионах поднимется на 5–10%. Утилизационный сбор, который уже был проиндексирован, продолжит влиять на стоимость новых машин. Владельцы автомобилей почувствуют эти изменения на собственном кошельке — особенно те, кто часто нарушает правила или пользуется платными парковками.

Профессиональные водители и такси: новые требования

С марта 2026 года вступают в силу новые правила для такси. Теперь работать смогут только те автомобили, которые соответствуют уровню локализации производства или выпущены по специальным контрактам последних лет. Это решение направлено на поддержку отечественного автопрома и снижение зависимости от импорта. Таксопарки уже начали обновлять свой автопарк, чтобы не остаться без лицензии.

Для водителей-профессионалов это означает дополнительные расходы и необходимость следить за соответствием машины новым требованиям. Впрочем, власти уверяют, что переходный период будет максимально мягким, но на практике все может оказаться сложнее.

Автошколы и рейтинг: контроль за качеством обучения

В 2026 году появится система рейтинга автошкол, основанная на результатах экзаменов и статистике аварий среди выпускников. Теперь будущие водители смогут выбирать учебное заведение не только по цене, но и по реальным показателям эффективности. Это должно повысить уровень подготовки и снизить аварийность на дорогах.

В целом, новые законы и правила призваны сделать дороги безопаснее, а жизнь водителей — более предсказуемой. Однако не исключено, что часть нововведений вызовет недовольство и споры. Время покажет, насколько эффективными окажутся эти меры и как быстро к ним привыкнут участники дорожного движения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Краснодар Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться