Готовимся к новым правилам — что изменится на дорогах и в законах

23 декабря 2025, 23:18
Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года: полный разбор
Скоро вступят в силу новые требования для автомобилистов. Изменения затронут знаки, налоги и страховки. Водителям стоит заранее узнать о нововведениях. Подробности - в нашем материале.
С наступлением 2026 года автомобилистов России ожидает целый ряд важных изменений в законодательстве и правилах дорожного движения. Нововведения коснутся практически всех аспектов - от дорожных знаков до порядка регистрации транспорта. По информации Avtospravochnaya.com, стоит заранее ознакомиться с ключевыми переменами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
С 1 января 2026 года вступает в силу обновленный ГОСТ, который регламентирует установку и оформление дорожных знаков и разметки. Теперь, если знак частично утратил актуальность, его разрешается корректировать, зачеркивая ненужную информацию красной линией, а не закрывать полностью. Для параллельной парковки минимальная ширина места уменьшена до 2,25 метра, что позволит организовать больше парковочных зон на узких улицах.
Изменения затронули и светофоры: если для поворота налево включена зеленая стрелка, встречный поток обязательно должен стоять на красном. Вне городов теперь можно дублировать знаки ограничения скорости с обеих сторон дороги, а пешеходные переходы на трассах должны быть обозначены не только сбоку, но и над проезжей частью. В городах требования к дублированию знаков стали мягче, особенно если переход оборудован искусственными неровностями.
В населенных пунктах больше не обязательно предупреждать о «лежачих полицейских» отдельными знаками, если уже есть соответствующая разметка. Появились новые знаки, обозначающие начало и конец зон, где запрещена остановка и стоянка, а также таблички для такси, инвалидов, глухих пешеходов и других категорий. Введены дополнительные указатели, которые информируют о времени действия знаков по месяцам и направлениях действия на сложных участках.
С 2026 года в очередной раз продлен мораторий на ограничения по пересмотру тарифов ОСАГО. Центробанк сможет менять тарифы несколько раз в течение года, а для машин, зарегистрированных за рубежом, часть территориальных коэффициентов отменяется.
Стоимость техосмотра вырастет почти на 10%. Самые высокие тарифы ожидаются в Санкт-Петербурге и на Чукотке, а самые низкие - в Волгоградской и Новгородской областях. Для некоторых категорий граждан, включая участников СВО, сотрудников Росгвардии и ветеранов, отменяется транспортный налог, если стоимость автомобиля не превышает 10 миллионов рублей. В ряде регионов ставки налога увеличатся.
Льготный утилизационный сбор теперь будет зависеть от мощности двигателя и объема - до 160 л.с. и 3 литров соответственно. Ставки утильсбора проиндексируют с 1 января. Акцизы на топливо также вырастут на 5%, а для нефтеперерабатывающих заводов отменяется акциз на этиловый спирт.
Экспорт бензина и дизеля пока запрещен до конца 2025 года, но возможное продление ограничений будет зависеть от ситуации на рынке. Жителям новых регионов необходимо до конца 2025 года перерегистрировать автомобили и заменить номера.
Автоматическое продление водительских прав, истекающих с 2022 по 2025 годы, завершится. После 1 января 2026 года права придется менять в обычном порядке. Кроме того, с начала года водительское удостоверение можно будет использовать для заселения в гостиницы - МВД обеспечит проверку их подлинности онлайн.
В Москве стартует эксперимент по использованию камер с функцией распознавания для упрощенного оформления нарушений. Для электромобилей отечественного производства завершается период бесплатного проезда по платным дорогам, но не исключено, что льгота будет продлена.
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь? Читать далее
-
23.12.2025, 13:49
В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров
В России обсуждают новые правила для такси. Законопроект может изменить порядок страхования. Водителям придется оформлять страховку заранее. Это может повлиять на рынок перевозок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.Читать далее
-
23.12.2025, 08:40
Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов
С 1 января в России подорожает техосмотр. Рост цен в среднем составит почти 10%. В некоторых регионах тарифы вырастут еще сильнее. Операторы и власти уже готовят новые правила. Что ждет автовладельцев - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:51
В 2026 году ОСАГО станет дороже из-за роста цен на запчасти
В 2026 году стоимость ОСАГО может заметно измениться. Эксперты прогнозируют рост цен на полисы. Причина - увеличение стоимости автозапчастей. Как это отразится на автовладельцах, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:13
Европа смягчает курс: гибриды и ДВС останутся на рынке после 2035 года
Европейский автопром меняет стратегию. Новые правила выбросов удивили производителей. Гибриды и ДВС получили шанс остаться. Как изменится рынок - эксперты не спешат с выводами.Читать далее
-
22.12.2025, 20:59
Украшения на авто к Новому году могут обернуться штрафом и лишением прав
Водители все чаще украшают машины к праздникам. Но не все украшения безопасны. Некоторые могут привести к штрафу или даже к лишению прав. Юристы предупреждают о рисках. Неожиданные нюансы новогоднего тюнинга.Читать далее
-
22.12.2025, 16:59
Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo
В Сан-Франциско произошел сбой в работе беспилотных такси Waymo из-за отключения электричества. Машины остановились прямо на проезжей части, создав заторы. Водители и прохожие были удивлены поведением автономных авто. Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети и среди экспертов.Читать далее
