Готовимся к новым правилам — что изменится на дорогах и в законах

Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года: полный разбор

Скоро вступят в силу новые требования для автомобилистов. Изменения затронут знаки, налоги и страховки. Водителям стоит заранее узнать о нововведениях. Подробности - в нашем материале.

С наступлением 2026 года автомобилистов России ожидает целый ряд важных изменений в законодательстве и правилах дорожного движения. Нововведения коснутся практически всех аспектов - от дорожных знаков до порядка регистрации транспорта. По информации Avtospravochnaya.com, стоит заранее ознакомиться с ключевыми переменами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

С 1 января 2026 года вступает в силу обновленный ГОСТ, который регламентирует установку и оформление дорожных знаков и разметки. Теперь, если знак частично утратил актуальность, его разрешается корректировать, зачеркивая ненужную информацию красной линией, а не закрывать полностью. Для параллельной парковки минимальная ширина места уменьшена до 2,25 метра, что позволит организовать больше парковочных зон на узких улицах.

Изменения затронули и светофоры: если для поворота налево включена зеленая стрелка, встречный поток обязательно должен стоять на красном. Вне городов теперь можно дублировать знаки ограничения скорости с обеих сторон дороги, а пешеходные переходы на трассах должны быть обозначены не только сбоку, но и над проезжей частью. В городах требования к дублированию знаков стали мягче, особенно если переход оборудован искусственными неровностями.

В населенных пунктах больше не обязательно предупреждать о «лежачих полицейских» отдельными знаками, если уже есть соответствующая разметка. Появились новые знаки, обозначающие начало и конец зон, где запрещена остановка и стоянка, а также таблички для такси, инвалидов, глухих пешеходов и других категорий. Введены дополнительные указатели, которые информируют о времени действия знаков по месяцам и направлениях действия на сложных участках.

С 2026 года в очередной раз продлен мораторий на ограничения по пересмотру тарифов ОСАГО. Центробанк сможет менять тарифы несколько раз в течение года, а для машин, зарегистрированных за рубежом, часть территориальных коэффициентов отменяется.

Стоимость техосмотра вырастет почти на 10%. Самые высокие тарифы ожидаются в Санкт-Петербурге и на Чукотке, а самые низкие - в Волгоградской и Новгородской областях. Для некоторых категорий граждан, включая участников СВО, сотрудников Росгвардии и ветеранов, отменяется транспортный налог, если стоимость автомобиля не превышает 10 миллионов рублей. В ряде регионов ставки налога увеличатся.

Льготный утилизационный сбор теперь будет зависеть от мощности двигателя и объема - до 160 л.с. и 3 литров соответственно. Ставки утильсбора проиндексируют с 1 января. Акцизы на топливо также вырастут на 5%, а для нефтеперерабатывающих заводов отменяется акциз на этиловый спирт.

Экспорт бензина и дизеля пока запрещен до конца 2025 года, но возможное продление ограничений будет зависеть от ситуации на рынке. Жителям новых регионов необходимо до конца 2025 года перерегистрировать автомобили и заменить номера.

Автоматическое продление водительских прав, истекающих с 2022 по 2025 годы, завершится. После 1 января 2026 года права придется менять в обычном порядке. Кроме того, с начала года водительское удостоверение можно будет использовать для заселения в гостиницы - МВД обеспечит проверку их подлинности онлайн.

В Москве стартует эксперимент по использованию камер с функцией распознавания для упрощенного оформления нарушений. Для электромобилей отечественного производства завершается период бесплатного проезда по платным дорогам, но не исключено, что льгота будет продлена.