Важные новшества для автомобилистов – что изменится уже этой зимой

Какие перемены ждут российских водителей с декабря 2025 года

Скоро вступят в силу новые правила для автомобилистов. Изменения затронут налоги, страховку и шины. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Подробности в нашем материале.

С наступлением декабря 2025 года для российских автомобилистов подготовлен целый ряд нововведений, которые затрагивают сразу несколько сфер. По информации Avtospravochnaya.com, изменения коснутся порядка уплаты сборов, требований к транспортным средствам и условий страхования.

Первое, на что стоит обратить внимание, — корректировка правил расчета утилизационного сбора. Теперь для получения льготы при ввозе автомобиля из-за рубежа физическим лицам придется учитывать не только объем двигателя, но и его мощность. Если раньше достаточно было объема до 3 литров, то теперь добавилось ограничение по мощности — не более 160 лошадиных сил. Это нововведение особенно затронет владельцев современных машин с небольшим объемом, но высокой отдачей мотора.

Второй важный момент — сроки оплаты транспортного налога. До 1 декабря 2025 года необходимо завершить расчеты за прошлый год, иначе задолженность может быть взыскана в досудебном порядке. С недавних пор налоговые органы получили право списывать долги напрямую с банковских счетов, что делает просрочку крайне нежелательной.

С наступлением зимы вступают в силу и новые требования к сезонной резине. С 1 декабря запрещено использовать летние шины на легковых авто и небольших грузовиках. За нарушение предусмотрен штраф и предупреждение. В зимний период обязательна установка зимних шин на все колеса, а для тяжелых грузовиков и автобусов без полного привода — еще и цепи противоскольжения.

В декабре обновятся и справочники по ОСАГО, что повлияет на расчет выплат и стоимость полисов. Новые данные по ценам на детали и работам начнут действовать с 19 декабря. До конца месяца региональные власти должны утвердить новые тарифы на техосмотр, которые вступят в силу уже с января следующего года. Ожидается, что стоимость процедуры может заметно вырасти.

Также в декабре расширяется диапазон базовых тарифов по ОСАГО: для мотоциклов — на 40%, для остальных транспортных средств — на 15%. Эти изменения начнут применяться после официальной публикации соответствующего документа.

До конца года действует мораторий, позволяющий регулятору менять тарифы по ОСАГО чаще одного раза в год. В Госдуме уже рассматривается продление этого срока еще на год вперед.

В числе временных мер — запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для перекупщиков, что должно стабилизировать внутренний рынок. Кроме того, до конца года продолжается автоматическое продление водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 2022 по 2025 год. Это касается только территории России.

Еще одно новшество — возможность изъятия автомобилей у злостных нарушителей ПДД с последующей передачей транспорта в распоряжение Минобороны. Эта мера также носит временный характер и действует до конца 2025 года.

Для владельцев электромобилей сохраняется бесплатный проезд по платным трассам. Акция распространяется на отечественные электрокары и действует до 31 декабря 2025 года, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все эти перемены требуют от водителей особого внимания к деталям и своевременного реагирования на новые правила. Следите за обновлениями, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге и в бумагах.