Не только Granta: Эксперты назвали лучшие варианты машин с пробегом до 300 тысяч рублей для тех, кто ищет надежность и минимальные вложения

Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят

Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.

Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.

Из-за постоянного роста цен на новые машины россияне всё чаще обращаются к вторичному рынку, и ключевым вопросом становится поиск автомобиля до 300 тысяч рублей, который не превратится в «бездонную бочку» для ремонта. Эксперты предупреждают, что средний возраст таких авто составляет около 19 лет, поэтому решающее значение приобретает тщательная проверка кузова. Восстановить капот или дверь несложно, но сквозная коррозия порогов является тревожным сигналом, напрямую влияющим на безопасность, и на это стоит обратить особое внимание.

В данной ценовой нише наиболее надежными вариантами часто оказываются отечественные модели, такие как Lada Granta, Priora или классические «Жигули» с небольшим пробегом. Они могут похвастаться лучшим техническим состоянием по сравнению с более возрастными и изношенными иномарками. В то же время, такие популярные модели, как Веста или Ларгус, пока не достигли этого ценового порога и остаются недоступными для столь ограниченного бюджета.

Что касается китайских автомобилей, эксперты советуют проявлять осторожность: седаны и кроссоверы вроде Chery Indiс, Lifan Solano или Geely MK в этом бюджете часто имеют серьезные проблемы с коррозией. После 100 тысяч километров пробега они могут начать преподносить сюрпризы в виде поломок, а найти на них запчасти становится всё сложнее. Стоимость ремонта такой машины способна превысить ее собственную цену, поэтому на вторичном рынке они ценятся ниже отечественных аналогов.

Японские и европейские автомобили в этом бюджете — это отдельная история, их средний возраст достигает 21 года, а пробег часто переваливает за 250 тысяч километров. Даже самые выносливые модели после 200 тысяч требуют регулярного и дорогостоящего обслуживания, и есть риск столкнуться с такими вложениями, которые сведут на нет всю экономию от низкой цены покупки. Покупателю нужно быть готовым к тому, что ресурс большинства узлов таких машин будет полностью исчерпан.

Если бюджет жестко ограничен 300 тысячами рублей, эксперты рекомендуют присмотреться к «Ниве» (ВАЗ-2131 или Chevrolet Niva) возрастом 10–15 лет. Эти внедорожники славятся своей выносливостью и исключительной дешевизной обслуживания, что делает их оптимальным выбором. Альтернативой могут стать только самые первые поколения кроссоверов Kia или Mitsubishi, но они будут значительно старше и потребуют куда больших вложений для поддержания на ходу.

В конечном счете, успех при покупке автомобиля до 300 тысяч рублей зависит не столько от выбора марки, сколько от тщательности проверки конкретного экземпляра. Состояние кузова, подвески и двигателя здесь важнее громкого имени или привлекательной внешности. Только тот, кто готов потратить время на поиск действительно «живого» автомобиля, а не гнаться за модным шильдиком, сможет приобрести надежное средство передвижения, не требующее постоянных вложений.