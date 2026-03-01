Не только Granta: Эксперты назвали лучшие варианты машин с пробегом до 300 тысяч рублей для тех, кто ищет надежность и минимальные вложения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 05:46

Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят

Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят

Не только Granta: Эксперты назвали лучшие варианты машин с пробегом до 300 тысяч рублей для тех, кто ищет надежность и минимальные вложения

Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят

Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.

Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.

Из-за постоянного роста цен на новые машины россияне всё чаще обращаются к вторичному рынку, и ключевым вопросом становится поиск автомобиля до 300 тысяч рублей, который не превратится в «бездонную бочку» для ремонта. Эксперты предупреждают, что средний возраст таких авто составляет около 19 лет, поэтому решающее значение приобретает тщательная проверка кузова. Восстановить капот или дверь несложно, но сквозная коррозия порогов является тревожным сигналом, напрямую влияющим на безопасность, и на это стоит обратить особое внимание.

В данной ценовой нише наиболее надежными вариантами часто оказываются отечественные модели, такие как Lada Granta, Priora или классические «Жигули» с небольшим пробегом. Они могут похвастаться лучшим техническим состоянием по сравнению с более возрастными и изношенными иномарками. В то же время, такие популярные модели, как Веста или Ларгус, пока не достигли этого ценового порога и остаются недоступными для столь ограниченного бюджета.

Что касается китайских автомобилей, эксперты советуют проявлять осторожность: седаны и кроссоверы вроде Chery Indiс, Lifan Solano или Geely MK в этом бюджете часто имеют серьезные проблемы с коррозией. После 100 тысяч километров пробега они могут начать преподносить сюрпризы в виде поломок, а найти на них запчасти становится всё сложнее. Стоимость ремонта такой машины способна превысить ее собственную цену, поэтому на вторичном рынке они ценятся ниже отечественных аналогов.

Японские и европейские автомобили в этом бюджете — это отдельная история, их средний возраст достигает 21 года, а пробег часто переваливает за 250 тысяч километров. Даже самые выносливые модели после 200 тысяч требуют регулярного и дорогостоящего обслуживания, и есть риск столкнуться с такими вложениями, которые сведут на нет всю экономию от низкой цены покупки. Покупателю нужно быть готовым к тому, что ресурс большинства узлов таких машин будет полностью исчерпан.

Если бюджет жестко ограничен 300 тысячами рублей, эксперты рекомендуют присмотреться к «Ниве» (ВАЗ-2131 или Chevrolet Niva) возрастом 10–15 лет. Эти внедорожники славятся своей выносливостью и исключительной дешевизной обслуживания, что делает их оптимальным выбором. Альтернативой могут стать только самые первые поколения кроссоверов Kia или Mitsubishi, но они будут значительно старше и потребуют куда больших вложений для поддержания на ходу.

В конечном счете, успех при покупке автомобиля до 300 тысяч рублей зависит не столько от выбора марки, сколько от тщательности проверки конкретного экземпляра. Состояние кузова, подвески и двигателя здесь важнее громкого имени или привлекательной внешности. Только тот, кто готов потратить время на поиск действительно «живого» автомобиля, а не гнаться за модным шильдиком, сможет приобрести надежное средство передвижения, не требующее постоянных вложений.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), Chevrolet Niva (от 585 990 Р), Lifan Solano (от 499 900 Р), Geely MK
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), Chevrolet, Mitsubishi, Chery, Lifan, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада, Шевроле, Митсубиси, Чери, Лифан, Джили

Похожие материалы Лада, Шевроле, Митсубиси, Чери, Лифан, Джили

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Саратов Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться