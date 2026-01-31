Эксперты выявили шесть моделей, которые чаще других сталкиваются с авариями, штрафами и юридическими ограничениями

Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки

Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.

Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, но вместе с этим увеличивается и число машин с проблемной историей. Новое исследование, охватившее 300 тысяч автомобилей, выявило шесть моделей, которые чаще других скрывают «сюрпризы» для будущих владельцев. Среди основных проблем — активное использование в такси, участие в ДТП и наличие юридических ограничений.

Среди машин, наиболее часто бывших в такси и участвовавших в ДТП, фигурируют Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Интенсивная эксплуатация в режиме такси ведет к повышенному износу, что грозит новому владельцу дополнительными расходами. Юридическими проблемами чаще всего обременены Toyota Camry, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, что может серьезно осложнить или сделать невозможной официальную покупку.

Отдельным тревожным сигналом являются крупные суммы неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, которые особенно характерны для Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Это часто говорит о небрежной эксплуатации и потенциальных скрытых проблемах с техническим состоянием.

Эксперты подчеркивают, что самые популярные на вторичном рынке модели нередко сочетают в себе сразу несколько таких рисков. Поэтому потенциальным покупателям следует быть особенно внимательными и обязательно проводить тщательную проверку истории автомобиля по базам данных и изучать все документы, чтобы избежать серьезных финансовых и юридических последствий в будущем.

Напомним, ранее эксперты раскрыли, во сколько обойдется эксплуатация седана Solaris HS из Санкт-Петербурга с учетом всех расходов.