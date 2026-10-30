Топ быстропродаваемых подержанных автомобилей 2026: какие модели уходят первыми и что делает их ликвидными

30 октября 2026, 06:08
Какие подержанные автомобили продаются быстрее всего в 2026 году
Какие подержанные автомобили продаются быстрее всего в 2026 году
Разбираем, почему одни машины находят покупателя за месяц, а другие стоят по 120–130 дней: Nissan Terrano, Renault Sandero, Lada XRAY, Renault Duster, Hyundai Creta, Haval Jolion и BMW 1-й серии. Какие модели лидируют в регионах, как оснащение и массовость влияют на скорость сделки — и что важнее для покупателя: цена или ликвидность.
Частным владельцам приходится ждать продажи подержанной машины в среднем 120–130 дней. У дилеров и профессиональных продавцов срок значительно сокращается — около 35 дней. На этом фоне особенно привлекают модели, которые продаются за месяц или немного дольше.
Единого выхода для определения ликвидности нет: ее рассчитывают по остаточной стоимости с учетом возраста и пробега, по скоринговой системе, а также по среднему сроку продажи объявления. Методы дают разные результаты, поэтому однозначного лидера назвать нельзя.
Что быстрее продавалось (экономсегмент)
По данным Авто.ру, к концу лета самый низкий срок продажи в экономсегменте показал Nissan Terrano — в среднем 30 дней. У Renault Sandero показатель составил 37 дней. Третью позицию разделили Lada XRAY и Renault Duster — по 41 дню.
У Terrano есть понятное рыночное преимущество перед соплатформенным Renault Duster: это перелицованный клон модели с более богатым оснащением. Средние цены при этом были равны — 1,42 млн рублей. Сочетание знакомых основ с более богатой комплектацией может стать весомым аргументом для покупателя. Однако сам рейтинг фиксирует срок продажи, а не причину, почему покупатели выбирают именно эту модель.
Средний и премиальный сегменты
В среднем ценовом сегменте за 34 дня продавались Hyundai Creta по средней цене 1,77 млн рублей и Haval Jolion за 1,72 млн. В премиальной группе быстрее всего находили покупателей BMW 1-й серии: средний срок — 35 дней, цена — 1,86 млн рублей.
Региональные рейтинги (машины не старше 10 лет)
В общем списке лидеров Kia Rio X-Line находила покупателей быстрее остальных, следом — Chery Tiggo 7 Pro, третье место — Lada Vesta.
В Москве и Московской области августовский список возглавил Kia Sportage, второе место — Hyundai Creta, третье — Volkswagen Polo. В Санкт-Петербурге пользовался спросом Kia Soul, за ним — Mitsubishi Outlander и Renault Kaptur.
Разница между площадками и территориями объясняется способом подсчета: рейтинг среднего срока продажи показывает, как быстро проходит транзакция в данном выборе, а не универсальную востребованность моделей в стране.
Что влияет на скорость продажи
В верхних рядах лучше оказываются массовые и сравнительно недорогие машины, владеющие своей ценовой группой. Редкие и дорогие автомобили обычно продаются дольше. Массовые модели проще обслуживать, запчасти для них доступны. С возрастом их цена снижается еще сильнее. Для будущего владельца эти обстоятельства могут быть не менее важными, чем привлекательная цена объявления.
Среди лидеров по итогам девяти месяцев 2026 года названа Kia Rio X-Line: среднее время от размещения объявления до закрытия сделки — 36 дней, средняя цена — 1,7 млн рублей. Это значение по сроку продажи не гарантирует, что конкретный автомобиль уйдет в тот же период.
Надежность сама по себе не определяет место в таких списках: среди упомянутых моделей есть Lada Niva Travel, которую нельзя отнести к числу особо надежных. Практическая сторона владения зависит и от оснащения — например, от отказа автопроизводителей от полноразмерного запасного колеса.
Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем», отмечает: ликвидные машины часто продают с некоторой надбавкой, ориентируясь на спрос. Поэтому покупатель выбирает между более дорогой моделью, которую можно легко перепродать, и менее ликвидной, но доступной по цене. Универсального ответа нет. Если рассматривать автомобиль как «вложение средств», Зиновьев считает гарантированным первый вариант.
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