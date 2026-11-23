23 ноября 2026, 16:19
Какие подержанные машины в России труднее всего продать в 2026 году и почему
Какие подержанные машины в России труднее всего продать в 2026 году и почему
Некоторые иномарки за два года теряют больше 40% от первоначальной цены, а их владельцы ждут покупателя по три месяца. Выяснили, какие модели возглавили антирейтинг ликвидности и как продать такую машину за неделю.
Новый Zeekr 001 в простой комплектации в 2023 году в среднем стоил 7,5-8 млн рублей. Сейчас такие машины предлагают почти вдвое дешевле, отмечает Сергей Зиновьев, редактор «За рулем».
Продать подержанный автомобиль за неделю можно, если снизить цену на 5-10% относительно среднерыночной. Остальные продавцы чаще ждут покупателя месяцами, иногда полгода и дольше. Ликвидность оценивают по остаточной стоимости, то есть темпу снижения цены новой машины, и среднему сроку продажи. Это разные показатели: срок экспозиции показывает, сколько времени автомобиль продаётся, а остаточная стоимость - насколько меняется его цена.
Среди немецких премиальных моделей медленно уходят BMW X5/X6 и седан 5-й серии. С машинами, прошедшими больше 150 тысяч км, такая проблема возникает особенно часто. По оценке «Авто.ру», в августе 2026 года средний срок продажи BMW 5-й серии достиг 84 дней. Porsche Cayenne продавался в среднем за 81 день, а Mercedes-Benz E-класса - за 80 дней. Продажи Audi после 2015 года снизились, поэтому выставленных на продажу машин стало меньше. На этом фоне реализовать их стало несколько проще.
Содержание и ремонт премиальных автомобилей обходятся дорого. С ростом пробега неисправностей становится больше, а запчасти и обслуживание дорожают. Сама машина однако теряет в цене. Для последующих владельцев эти расходы могут оказаться особенно ощутимыми.
В массовом сегменте дольше других продавалась Kia Optima: в августе 2026 года средний срок составил 69 дней. Средняя цена модели в этом срезе составляла 1,78 млн рублей. Для сравнения, Toyota Camry стоила в среднем 2,81 млн рублей и продавалась за 56 дней. Разница в цене превышала миллион рублей, но Optima это не помогло продаться быстрее.
У модели есть сочетания атмосферных двигателей с гидроавтоматами, а отзывы о надежности хорошие. Спрос на седаны постепенно ослабевает. За сопоставимые деньги покупатель может выбрать китайскую модель на пять-шесть лет моложе и со 100 тысячами километров меньшего пробега. Например, трехлетний Chery Arrizo 8. По расходам на содержание машины примерно сопоставимы.
Среди китайских автомобилей Changan Uni-K, например, теряет 30-40% стоимости за первые три года. Geely Tugella и Kaiyi X3 Pro показывают такую же потерю цены. Неликвидом обычно считают модели, теряющие за три года более 45%. У спортивного полноприводного лифтбека Zeekr 001 снижение превышает 40% уже за два года. Трехлетние машины стоят 3,5-7 млн рублей. Премиальные автомобили быстрее выходят из моды, а спрос на электромобили остается низким. Сервисов, готовых полноценно их обслуживать, мало.
Для Zeekr 001 приведена оценка падения стоимости, но срок его продажи в сопоставимом августовском срезе не указан. Поэтому этот показатель нельзя напрямую сравнивать со сроками реализации BMW 5-й серии и Kia Optima. Зиновьев считает, что после покупки такой Zeekr 001 его цена за следующие три года может снизиться еще на 20-25%, даже если автомобиль останется в идеальном состоянии. Для срочной продажи он советует снижать цену.
Августовские сроки продажи показывают картину лишь за конкретный сезонный период. На них влияют состав объявлений и выставленные цены, а состояние и пробег машин также имеют значение. Сами по себе эти показатели не описывают спрос на модели в течение всего года.
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