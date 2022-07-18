Какие подержанные автомобили выгодно покупать за границей: считаем и сравниваем

Ранее мы писали Немного упрощен порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за рубежа Правительство РФ изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями ... Читать далее

После введения санкций поставки новых автомобилей европейских и американских брендов в Россию были заморожены, а цены у дилеров ощутимо выросли. Россияне стали активнее покупать автомобили за границей. Игорь Моржаретто рассказал в интервью «Профилю», что выгоднее всего ввозить в страну машины возрастом от 3 до 5 лет. Для автомобилей с объемом двигателя до 1,0 литра «растаможка» обойдется в 1,5 евро за кубический сантиметр. Для машин с объемом мотора от 1,0 до 1,5 литра ставка возрастает до 1,7 евро. За автомобили с более объемными двигателями придется заплатить еще больше, но все равно не так много, как за машины моложе трех или старше пяти лет.

Например, кроссовер Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 сил стоит в Германии 27 тысяч евро или порядка 1,6 млн рублей по текущему курсу. С учетом всех таможенных процедур машина обойдется российскому покупателю в 1,76 млн рублей. Похожий Tiguan в России стоит от 1,8 до 2,3 млн рублей. Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска из Германии с учетом «растаможки» обойдется в 1,75 млн рублей. В России за такие машины продавцы просят от 2,8 до 3,3 млн рублей.

Отметим, что согласно опубликованному постановлению правительства РФ (№1269) до 1 февраля 2023 года можно регистрировать ввезенные из-за границы машины без системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая до сих пор была обязательной. Но что еще важнее, документ разрешает ввозить новые автомобили без получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не только частным гражданам, но и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Для этого достаточно получить заключение экспертной организации. «Серым» импортом новых машин теперь смогут заниматься не только физические, но и юридические лица.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р ) , Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р )

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