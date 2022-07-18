Какие подержанные автомобили выгодно покупать за границей: считаем и сравниваем
Например, кроссовер Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 сил стоит в Германии 27 тысяч евро или порядка 1,6 млн рублей по текущему курсу. С учетом всех таможенных процедур машина обойдется российскому покупателю в 1,76 млн рублей. Похожий Tiguan в России стоит от 1,8 до 2,3 млн рублей. Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска из Германии с учетом «растаможки» обойдется в 1,75 млн рублей. В России за такие машины продавцы просят от 2,8 до 3,3 млн рублей.
Отметим, что согласно опубликованному постановлению правительства РФ (№1269) до 1 февраля 2023 года можно регистрировать ввезенные из-за границы машины без системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая до сих пор была обязательной. Но что еще важнее, документ разрешает ввозить новые автомобили без получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не только частным гражданам, но и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Для этого достаточно получить заключение экспертной организации. «Серым» импортом новых машин теперь смогут заниматься не только физические, но и юридические лица.
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-
06.07.2022, 00:01
Продажи новых автомобилей в Великобритании рухнули на 24% до уровня 1996 года
Минувший июнь стал для британских дилеров самым плохим за последние 26 лет. Хуже автомобили продавались только в июне 1996 года во время Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Англии. Тогда страна была охвачена футбольной лихорадкой.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
04.07.2022, 08:12
Парковка задом закончилась полным провалом: женщина-водитель выпала из машины (видео)
Оказавшись в неприятной ситуации, мы часто слышим от окружающих: «Могло быть хуже». Видео, разлетевшееся по Сети, показывает, насколько плохо может закончиться попытка выехать с парковки задним ходом.Читать далее
-
14.06.2022, 15:31
В Дагестане автомобиль с туристами сорвался в пропасть
Днем во вторник, 14 июня, красный кроссовер Volkswagen Tiguan сорвался с обрыва на горной дороге в Шамильском районе Дагестана. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением.Читать далее
-
18.04.2022, 14:07
Новые автомобили начали дешеветь (даже не верится)
Взрывной рост цен на новые легковые автомобили привел к тому, что продажи рухнули на 63%. Желающих купить Lada Vesta за 2,6 млн рублей или Volkswagen Tiguan за 8,6 млн рублей было немного. Сейчас дилеры наконец поняли, что немного погорячились.Читать далее
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