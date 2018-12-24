24 декабря 2018, 00:02

Какие подержанные машины дешевеют медленнее

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Декабрь – горячий месяц во всех дилерских центрах. В этом году интерес покупателей дополнительно подогревается грядущим в январе увеличением НДС. Многие, рассматривая ту или иную модель, помимо прочего принимают внимание и то, насколько она потеряет в цене в течение ближайших трех лет. Эксперты Авто.ру выяснили, какие автомобили дешевеют медленнее и даже нашли модели, которые со временем подорожали.
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  Какие подержанные машины дешевеют медленнее Какие подержанные машины дешевеют медленнее Какие подержанные машины дешевеют медленнее Какие подержанные машины дешевеют медленнее
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Считается, что автомобиль дешевеет сразу после того, как покидает автосалон. Специалисты Авто.ру проверили эту гипотезу эмпирическим путем. Они проанализировали архив цен на новые автомобили в 2015 году и сопоставили их с ценами подержанных трехлетних машин в 2018 году.

Выяснилось, что самым невыгодным вложением средств являются автомобили Mercedes-Benz. Особенно это касается машин S-класса и GL-класса. За первые три года они потеряли в цене порядка 41%. В ТОП-10 наиболее быстро дешевеющих моделей автомобили этой немецкой марки заняли 5 мест. Кроме того, автомобили Mercedes-Benz попали во всех ценовых сегментах в десятку самых медленно продающихся машин. Тенденция характерна как для Москвы, так и для России, в целом.

Кроме Mercedes-Benz, сразу же после покупки начинают стремительно дешеветь Land Rover: Discovery Sport на 35,9%, а Range Rover на 33,9% за три года. Nissan Pathfinder потерял 35,3%, а BMW 5-Series – 34,8%. В ТОП-10 быстро дешевеющих автомобилей попали преимущественно модели, стоившие в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей. Люксовые товары вообще быстрее теряют в цене. Да и покупатели таких автомобилей скорее купят новую, чем трехлетнюю машину. Белой вороной в этом рейтинге стал Peugeot 408, который за 3 года подешевел на 32%: с 871 000 до 593 000 рублей.

В ТОП-10 моделей, которые за 3 года меньше остальных потеряли в цене, оказались сразу 4 модели Toyota. Причем пикапы Hilux умудрились даже прибавить 4,3%. Повезло и владельцам новеньких Renault Sandero, Mazda CX-5 и Honda CR-V. Эти модели с 2015 по 2018 годы подешевели всего на 7%. Попала в рейтинг и одна отечественная модель. Lada Largus потеряла за три года всего 9%.

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Автопоинт Mazda | отзывы
Сделка понравилась всем. Отдельный респект отделу страхования! все быстро, четко, доходчиво и понятно. Оформление сумарно заняло около 4 часов, но они пролетели незаметно.
YulKA90
Какое масло заливать?
Против Лукойла генезис ничего плохого не имею. Даже не надо покупать дополнительно присадки. Все самое нужное уже есть в масле. Тем более, что присадки постепенно срабатываются и основная нагрузка ложиться на базовое масло. А в этом плане характеристики лукойла вполне хорошие.
Fill
Автосалон AUTOTRADE
Тюмень ул. Алебашевская, 17
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Какие подержанные машины дешевеют медленнее
{{material_122683}}Считается, что автомобиль дешевеет сразу после того, как покидает автосалон. Специалисты Авто.ру проверили эту гипотезу эмпирическим путем. Они проанализировали архив цен на новые автомобили в 2015 году и сопоставили их с ценами подержанных трехлетних машин в 2018 году.Выяснилось, что самым невыгодным вложением средств являются автомобили Mercedes-Benz. Особенно это касается машин S-класса и GL-класса. За первые три года они потеряли в цене порядка 41%. В ТОП-10 наиболее быстро дешевеющих моделей автомобили этой немецкой марки заняли 5 мест. Кроме того, автомобили Mercedes-Benz попали во всех ценовых сегментах в десятку самых медленно продающихся машин. Тенденция характерна как для Москвы, так и для России, в целом.Кроме Mercedes-Benz, сразу же после покупки начинают стремительно дешеветь Land Rover: Discovery Sport на 35,9%, а Range Rover на 33,9% за три года. Nissan Pathfinder потерял 35,3%, а BMW 5-Series – 34,8%. В ТОП-10 быстро дешевеющих автомобилей попали преимущественно модели, стоившие в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей. Люксовые товары вообще быстрее теряют в цене. Да и покупатели таких автомобилей скорее купят новую, чем трехлетнюю машину. Белой вороной в этом рейтинге стал Peugeot 408, который за 3 года подешевел на 32%: с 871 000 до 593 000 рублей.В ТОП-10 моделей, которые за 3 года меньше остальных потеряли в цене, оказались сразу 4 модели Toyota. Причем пикапы Hilux умудрились даже прибавить 4,3%. Повезло и владельцам новеньких Renault Sandero, Mazda CX-5 и Honda CR-V. Эти модели с 2015 по 2018 годы подешевели всего на 7%. Попала в рейтинг и одна отечественная модель. Lada Largus потеряла за три года всего 9%.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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