24 декабря 2018, 00:02
Какие подержанные машины дешевеют медленнее
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Декабрь – горячий месяц во всех дилерских центрах. В этом году интерес покупателей дополнительно подогревается грядущим в январе увеличением НДС. Многие, рассматривая ту или иную модель, помимо прочего принимают внимание и то, насколько она потеряет в цене в течение ближайших трех лет. Эксперты Авто.ру выяснили, какие автомобили дешевеют медленнее и даже нашли модели, которые со временем подорожали.
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Выяснилось, что самым невыгодным вложением средств являются автомобили Mercedes-Benz. Особенно это касается машин S-класса и GL-класса. За первые три года они потеряли в цене порядка 41%. В ТОП-10 наиболее быстро дешевеющих моделей автомобили этой немецкой марки заняли 5 мест. Кроме того, автомобили Mercedes-Benz попали во всех ценовых сегментах в десятку самых медленно продающихся машин. Тенденция характерна как для Москвы, так и для России, в целом.
Кроме Mercedes-Benz, сразу же после покупки начинают стремительно дешеветь Land Rover: Discovery Sport на 35,9%, а Range Rover на 33,9% за три года. Nissan Pathfinder потерял 35,3%, а BMW 5-Series – 34,8%. В ТОП-10 быстро дешевеющих автомобилей попали преимущественно модели, стоившие в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей. Люксовые товары вообще быстрее теряют в цене. Да и покупатели таких автомобилей скорее купят новую, чем трехлетнюю машину. Белой вороной в этом рейтинге стал Peugeot 408, который за 3 года подешевел на 32%: с 871 000 до 593 000 рублей.
В ТОП-10 моделей, которые за 3 года меньше остальных потеряли в цене, оказались сразу 4 модели Toyota. Причем пикапы Hilux умудрились даже прибавить 4,3%. Повезло и владельцам новеньких Renault Sandero, Mazda CX-5 и Honda CR-V. Эти модели с 2015 по 2018 годы подешевели всего на 7%. Попала в рейтинг и одна отечественная модель. Lada Largus потеряла за три года всего 9%.
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Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
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